Vijnë sot. Vijnë kot?

Kjo javë që sapo ka nisur do të jetë një javë që do të përcaktojë si do të shkojnë negociatat për dialogun e nxjerrjes së PD nga çadra dhe bllokimi i institucioneve.

Sot Tiranën do ta vizitojnë ministri i jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel dhe ministri i jashtëm hollandez Bert Koender (në foto).

Këta janë dy nga diplomatët më të rëndësishëm europiane, që mbështesin perspektivën europiane të Shqipërisë, por gjithashtu kërkojnë që Shqipëria të kryejë reformën në drejtësi.

Me këtë mision në Tiranë pritet të vijë edhe kryetari i komisionit të jashtëm të parlamentit europian, David McAllister. Zëvendës-presidenti i partive popullore europiane është pranuar nga forcat politike kryesore, që të marrë rolin e negociatorit.

Deri tani nuk ka një datë të caktuar për mbërritjen e gjermanit McAllister, por thuhet se ai preferon që vizita në Tiranë, të ishte me një axhendë të dakordësuar më herët nga palët.

Për këtë qëllim, janë takuar të shtunën dy negociatorët politikë, Taulant Balla për socialistët dhe Oerd Bylykbashi për demokratët. Edhe këta të dy pritet të takohen sërish me nisjen e kësaj jave të re politike.

Paralelisht me këto përpjekje, parlamenti do të zhvillojë dy seanca plenare, të martën për vettingun dhe të mërkurën për presidentin.

Të dyja këto seanca, ka mundësi të jenë pa produkt. Parlamenti nuk zgjedh dot një komision funksional vettingu pa opozitën.

Analisti Mero Baze thotë për Dita se Basha është pak a shumë në situatën që ishte Berisha, pas zgjedhjeve të vitit 1996, kur ish nënsekretari amerikan i Shtetit, Timotheu Ëorth, u nis të vinte si negociator mes tij dhe opozitës, por Berisha e dinte çfarë do dëgjonte dhe e refuzoi.

“E njëjtë është dhe situata me Bashën. Ai e di se përse do vijnë negociatorët, dhe nuk do t’i dëgjojë. Skenari i Lulzim Bashës është mosfutja në zgjedhje dhe çdo negociator i duhet për të ilustruar këtë objektiv. Lulzim Basha nuk ka arsye për të mos hyrë në zgjedhje që t’ia zgjidhin negociatorët. Dhe ata e dinë këtë. E vetmja arsye, përse Basha e prodhon këtë krizë, është të krijojë premisa dhe shanse për të fituar zgjedhjet ende pa filluar, duke shkarkuar Edi Ramën në tavolinë. Kaq e thjeshtë është loja.

Nëse ai është i vendosur t’i shkojë deri në fund vendimit të tij, e gjitha kjo është kot. Negociatorët nuk kanë çfarë negociojnë, ata vetëm do pozojnë dhe do ikin” – shkruan Baze.

Dita