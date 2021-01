“Vijojmë mbështetjen që Reforma në Drejtësi të japë rezultat”, ambasadorja Yuri Kim takon kryetaren e KED, Vitore Tushën

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka takuar kryetaren në detyrë të Gjykatës Kushtetuese, pasi ky institucion vetëm pak javë më parë u bë funksional me plotësimin e gjyqtarëve.

Diplomatja shkruan se tashmë Vitore Tusha e cila është dhe kryetare e KED ka përgjegjësinë të drejtojë GJykatën Kushtetuese në shqyrtimin e çështjeve të rëndësishme.

Kim shpreh mbështetjen e fortë të SHBA që Reforma në Drejtësi të japë rezultatet e pritura.

Postimi i ambasadores Yuri Kim:

“Unë u takova me gjyqtaren Tusha për ta falënderuar atë për udhëheqjen e qëndrueshme dhe të mençur të KED, e cila bëri të mundur që Gjykata Kushtetuese të bëhet funksionale. Tani, ajo ka përgjegjësinë të drejtojë GJK-në në shqyrtimin e çështjeve të rëndësishme. SHBA do të vazhdojë mbështetjen e saj të fortë në mënyrë që Reforma në Drejtësi të japë rezultate.”

