“Viktimat nga vaksinimi”, Rama: Këngë e përditshme e Saliut! Lulëzimi dhe të tjerët janë me fatkeqësinë, ne vaksinojmë, ata infektojnë me një fushatë mizerabël

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm ditën e sotme në Korçë, aty ku ka parë nga afër edhe procesin e vaksinimit masiv, i shoqëruar nga ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

Gjatë qëndrimit, Rama u pyet nga gazetarët se nëse deklaratat e kryedemokratit Basha për viktimat nga vakisinimi janë të vërteta. Rama tha se Basha dhe të tjerët janë me fatkeqësinë dhe jo me shqiptarët.

Ndër të tjera, ai shtoi se këto deklarata janë këngë e përditshme nga Saliu prej të cilit Luli varet kokë e këmbë.

Gazetari: Basha është shprehur se nga procesi i vaksinimit ka edhe viktima?

Rama: Çfarë mund të komentoj unë për këtë kjo është thjesht në e re, që është shumë e vjetër, sepse ne kemi parë që sa herë mbi shqiptarët bie fatkeqësi Lulëzimi dhe të tjerët janë me fatkeqësinë dhe jo me shqiptarët.

Ka një përmbytje janë me përmbytjen, ka një tërmet janë me tërmetin, ka një virus janë me virusin arrihet deri këtu sa të flitet për vdekjet e shkaktuara nga vaksinat pas asnjë lloj arsyetimi për të përhapur panik, këngë e përditshme nga Saliu prej të cilit Luli varet kokë e këmbë. Këta janë ata, vaksina nuk mbron nga sëmundjet e tjera, vaksina nuk është një ilaç magjik që parandalon humbjen e jetës për shkak të sëmundjeve të tjera dhe vaksina vetë nuk është shkaktare e humbjes së jetës, histori e konfirmuar kudo.

U bë gjithë ajo zhurmë por asgjë nuk ka, ja ku jemi sot, vaksinimi me Astra Zeneca vazhdon kudo, në vazhdojmë vaksinojmë ata infektojnë, sensibilizojmë për distancim ata vazhdojnë sesnibilizojnë për mosvaksinimin që do të jetë vula që do t’i mbetet kësaj fushate mizerabël me vatra Covid kudo ku shkel.

j.l./ dita