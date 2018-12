Viktor Zhusti dhe Ana Golja do prezantojnë Festivalin 57 në RTSH

Përmes një konference për shtypin, Radio Televizioni Shqiptar ka zbuluar emrat e dy prezantuesve të Festivalit të Këngës. Edicioni i 57-të do të prezantohet nga aktori i mirënjohur Viktor Zhusti dhe aktorja dhe këngëtarja me origjinë shqiptare Ana Golja.

Viktor Zhusti, aktori mjaft i dashur për publikun shqiptar, rikthehet në prezantimin e festivalit pas 47 vitesh. Zhusti ka lënë gjurmë me rolet e tij në teatër dhe kinematografi.

Mes tyre përmendim lojën e shkëlqyer në filmat “Malet me blerim mbuluar”, “Kur xhirohej një film”, “Taulanti kërkon një motër” apo dhe në skenën e teatrit në shfaqjet “Kush ka frikë nga Virginia Wolf”, “Të gjithë me huqe”, “Djemtë gazmorë”, etj.

Ana Golja është një tjetër talent shqiptar që po shkëlqen në botë. Ka lindur në Toronto më 31 janar 1996 nga prindër shqiptarë. Ndërsa këtë vit ka debutuar edhe me albumin e parë muzikor “Epilogue”.

