“Vila në Surrel”, Rama: Në raport me banesat e shqiptarëve, është një më shumë

Kryeministri Edi Rama iu përgjigj një komenti në “Facebook” mbi banesën e tij gjatë prezantimit të programit 2-vjeçar të qeverisë.

Një komentues përmendi “vilën në Surrel” dhe kreu i qeverisë u përgjigj:

“Vila ime në Surrel, në raport me tërësinë e banesave individuale të shqiptarëve, është një banesë më shumë dhe kaq.

Për të gjithë ata që kanë hedhur pa fund baltë lidhur me këtë, them se shtëpia ime është e deklaruar në çdo detaj dhe me çdo faturë dhe do të isha shumë i lumtur nëse të gjithë bashkëjetuesit në hapësirën publike të zhurmës politike do të binim dakord që të bënim një sqarim shtëpi më shtëpi për të ardhurat dhe sa korrespondojnë të ardhurat me produktin”, shtoi Rama.

j.l./ dita