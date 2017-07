Vilat, makinat dhe bizneset e ministrave teknikë

Ministrat teknikë të Partisë Demokratike, të cilët vijojnë rezistencën duke mos dhënë dorëheqjen, ndonëse misioni i tyre konsiderohet i përfunduar, befasojnë me pasurisë që posedojnë.

Makinat e shtrenjta, vilat, trojet, bizneset, dyqanet, llogaritë e majme bankare etj., dominojnë deklaratat e tyre të pasurive.

Sigurisht që pasuria e tyre, e zbardhur nga Shqiptarja.com, nuk buron nga detyra provizore që u ngarkoi Lulzim Basha si rojtarë të zgjedhjeve, por nga veprimtari të mëparshme.

Ministri teknik i Shëndetësisë, Arben Beqiri, deklaron apartament 8 738 850 lekë, tokë në Lundër të Tiranës, tokë arë me sipërfaqe 3500 m2, me vlerë 140 mijë euro, ku posedon 1/6, shtëpi me vlerë 75 mijë euro, dyqan me vlerë 49 mijë euro, apartament me vlerë 137 40 mijë euro, makinë të vetën me vlerë 20 mijë euro, dy makina të bashkëshortes etj. Beqiri deklaron disa llogari rrjedhëse në shumat 1 037 773 lekë, 1 007 681 lekë, 1 174 200 lekë, 2 422 722 lekë, fond investimi në RFZ Bank me vlerë 5 493 377 lekë, gjendje cash 1 400 000 lekë etj.

‘Tekniku’ në krye të Ministrisë së Brendshme, Dritan Demiraj deklaron 1 100 000 lekë të ardhura nga kompania private në fushën e sigurisë, ku është ortak i vetëm. Dritan Demiraj deklaron gjithashtu apartament me sipërfaqe 100.94 m2, me vlerë 40 mijë euro, truall me sipërfaqe 678 m2, me vlerë 233 544 lekë, truall me sipërfaqe 678 m2, me vlerë 233 544 lekë dhe dy makina honda, viti prodhimi 2011 dhe 2012, me vlerë mbi 40 mijë euro.

Referuar deklaratës së pasurisë, Demiraj deklaron 15 680 USD nga puna në SHBA si dhe disa llogari bankare në emrin e tij, bashkëshortes dhe fëmijëve. Si burim për të legjitimuar pasuritë, ministrat teknikë referojnë kryesisht pagat.

Ministrja e Financave, Helga Vukaj, deklaron një shtëpi banimi në Laprakë, me sipërfaqe 145 m2, ngritur në një truall me sipërfaqes 300 m2, me vlerë vetëm 1.5 milionë lekë. Si burim zonja deklaron të ardhura të bashkëshortit si emigrant në Greqi. Ajo deklaron gjithashtu një shtëpi banimi në Lushnje, me sipërfaqe 80 m2 si dhe pronotimin e një apartamenti në Tiranë, me sipërfaqe 145 m2, me vlerë 87 mijë euro, 50 % të pjesës.

Pasuria e ministrave teknikë

Arben Beqiri, ministër i Shëndetësisë

Apartament banimi, 8 738 850 lekë.

Tokë arë me sipërfaqe 500 m2, Lundër Tiranë, 900 000 lekë.

Tokë arë me sipërfaqe 3500 m2, 1/6 pjesë, 140 mijë euro.

Tokë arë me sipërfaqe 500 m2, 1/6 pjesë, 20 mijë euro.

Shtëpi me sipërfaqe 130 m2, 75 mijë euro.

Dyqan me sipërfaqe 70 m2, 49 mijë euro.

Apartament me sipërfaqe 137 m2, 40 mijë euro.

Makinë BMW, 20 mijë euro.

Llogari rrjedhëse, 1 037 773 lekë.

Llogari rrjedhëse, 25 euro.

Llogari rrjedhëse, 1 680 lekë.

Llogari rrjedhëse, 1 007 681 lekë.

Llogari rrjedhëse, 51 USD.

Llogari rrjedhëse, 517 958 lekë.

Llogari rrjedhëse, 1 174 200 lekë.

Llogari rrjedhëse, 2 422 722 lekë.

Fond investimi në RFZ Bank, 5 493 377 lekë.

Gjendja cash në banesë, 1 400 000 lekë.

Paga në Fakultetin e Mjekësisë, 581 038 lekë.

Të ardhura nga puna në QSUT, 13 000 lekë.

Të ardhura nga klinika mjekësore private, 998 526 lekë.

Bashkëshortja Edlira Beqiri, makinë tip peugot, 13 mijë euro.

Makinë tip nisan, dhuratë nga nëna dhe vëllai.

Llogari rrjedhëse, 4 170 USD.

Llogari rrjedhëse, 184 478 lekë.

Llogari rrjedhëse, 117 482 lekë.

Llogari rrjedhëse, 4 000 USD.

Të ardhura nga puna në QSUT, 307 467 lekë.

Të ardhura nga puna e bashkëshortit, 48 182 lekë, 99 456 lekë, 149 702 lekë.

Vajza Sara Beqiri, 5 000 pound.

Dritan Demiraj, ministër i Brendshëm

Apartament me sipërfaqe 100.94 m2, sipërfaqe e përbashkët, 9 m2, pa certifikatë pronësie, 40 mijë euro.

Truall me sipërfaqe 678 m2, 233 544 lekë.

Llogaria bankare, 55 837 lekë.

Truall me sipërfaqe 120 m2, 1 000 000 lekë.

Automjet honda CR-BV, prodhim i vitit 2011, 31 mijë euro.

Automjet honda CIVIC, prodhim i vitit 2012, 11 mijë euro.

‘SHPK Security Consulting Services, ortak i vetëm,, vlera e kapitalit, 910 231 lekë.

Llogari në emër të djalit Drilon Demiraj, 144 747 lekë.

Llogari në emër të vajzës, Sara Demiraj, 134 229 lekë.

Llogari personale, 2 811 USD.

Llogari personale, 1 127 lekë.

Të ardhura nga punësimi në SHBA si lektor, 15 680 USD

Të ardhura nga ‘SHPK Security Consulting Services, ortak i vetëm, 1 100 000 lekë.

Kredi me afat 7-vjeçar, 660 134 lekë.

Bashkëshortja Esmeralda Demiraj, llogari personale, 33 994 lekë.

Llogari personale, 7 679 lekë.

Llogari personale, 2.5 euro.

Helga Vukaj, ministre e Financave

Shtëpi banimi në Laprakë, me sipërfaqe 145 m2, ngritur në një truall me sipërfaqes 300 m2, 1 500 000 lekë, të ardhur nga burri si emigrant në Greqi, 50 % e pjesës.

Shtëpi banimi në Lushnje, 80 m2, të ardhura nga puna e prindërve, 30 % e pjesës.

Blerje apartamenti në Tiranë, me sipërfaqe 145 m2, 87 mijë euro, 50 % e pjesës.

Llogari rrjedhëse, 156 120 lekë.

Llogari rrjedhëse, 6 368 euro.

Blerë obligacione thesari, 8 200 000 lekë.

Llogari rrjedhëse, 691 634 lekë.

Llogari rrjedhëse, 5 912 euro.

Llogari rrjedhëse, 2 419 451 lekë.

Llogari rrjedhëse, 698 euro.

Llogari rrjedhëse, 700 USD.

Të ardhura nga paga në Universitetin Luarasi, 5 912 euro.

Të ardhur nga puna e bashkëshortit si avokat, 1 190 3000 lekë.

Të ardhura nga interesat e obligacioneve, 230 700 lekë.

Xhuljeta Kërtusha, ministra e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Apartament banimi, me sipërfaqe 57 m2, 5 000 000 lekë.

Depozitë bankare, 1 970 513 lekë.

Depozitë në euro, 7 098 euro.

Llogari bankare, 830 872 euro.

Llogari rrjedhëse, 2 euro.

Llogari rrjedhëse, 142 euro.

Kredi, 2 500 euro.

Makinë peugeot, 180 000 lekë.

Të ardhura nga paga si menaxhere e në komaninë Statkraft, 1 626 519 lekë.

Gazmend Bardhi, ministër i Drejtësisë

Llogari rrjedhëse, 438 874 lekë.

Paga në Kuvend si këshilltar ligjor i grupit parlamentar të PD, 1 144 946 lekë.

Të ardhura si ekspert pranë Komisionit për Reformën në Drejtësi, Kuvendi dhe SOROS, 665 720 lekë.

Kredi bankare, 3 000 000 lekë

Ledina Mandija, zëvendëskryeministre

Shtesa në llogari, 93 971 lekë.

Shtesa në llogari, 129 USD.

Shtesa në llogari, 22 973 lekë.

Shtesa në llogari, 8 USD.

Shtesa në llogari, 48 USD.

Shumë e derdhur në llogari, 101 890 lekë.

Para cash, 850 000 lekë.

Të ardhura si ndihmëse ligjore e Presidentit, 1 396 509 lekë.

Dieta nga Institucioni i Presidentit, 2 000 lekë.

Shërbime jashtë vendit, 240 euro.

Hua pa interes, 14 mijë euro.

Hua pa interes, 300 000 lekë.