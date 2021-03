Virologu i njohur paralajmëron Gjermaninë për variantin britanik të COVID

Varianti B.1.1.7 e bën virusin Corona më të rrezikshëm dhe më infektues, paralajmëron virologu i njohur gjerman, Christian Drosten. Ai thekson se vaksinimet nevojiten shumë këto kohë.

Christian Drosten, virologu i njohur gjerman nga Klinika Universitare në Berlin, Charité ka shprehur keqardhje për zhvillimet e fundit që sollën pezullimin e vaksinimit me vaksinën AstraZeneca. Sipas Drosten shtimi i rasteve të trombozave duhet “marrë natyrisht me seriozotet dhe duhet verifikuar”. Drosten theksoi, se nuk do të bëjë vlerësim për vendimin, dhe nuk ka informacione shtesë. Për shkak se kjo po ndodh në fillim të valës së tretë të Coronës, duhet menduar sidomos ” që kemi nevojë për vaksinën”, theksoi studiuesi i njohur në podcastin e tij për radion NDR, “Coronavirus-update”.

Mutanti britanik do ta vështirësojë shumë pandeminë

Gjendja aktuale e pandemisë në Gjermani nuk është e mirë, paralajmëron Drosten. Variani më infektues B1.1.7. po zë vend gjithnjë e më shumë, pjesa e tij ndërkohë kap tre të katërtat e infektimeve. “Ne do të kemi pak pas pashkëve një situatë si në kohën e krishtlindjeve”, tha virologu. Instituti Robert Koch para disa ditësh bëri një prognozë të zymtë të rritjes së infeksioneve. Situata do të përkeqësohet më shumë për shkak të variantit britanik. Sidomos “kritike” ajo do të bëhet për brezin e pavaksinuar të personave rreth 50 vjeç.

Shpeshtimi i trombozave problem statistikor?

Të hënën Instituti Paul Ehrlich, PEI rekomandoi ndërprerjen e vaksinimit me AstraZeneca. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë janë njoftuar 8 raste me tromboza në hapësirën kohore të vaksinimit. Numri i rasteve është nga ana statistikore dukshëm më i lartë se tek popullata e pa vaksinuar. Sipas PEI të prekurat kanë qenë më shumë gra, nëse ka një lidhje të drejtpërdrejtë mes vaksinës dhe trombozës kjo pa verifikohet.

Vetëm pak ditë ka që u hapën dyqanet në Gjermani, tani flitet për valën e tretë

Virologu Drosten është shprehur se i mungojnë informacione shtesë për ndërprerjen e vaksinimit me AstraZeneca po ai është shprehur se duhet menduar, nëse ky shpeshtim rastesh mund të jetë edhe një problem statistikor. Kështu në Gjermani janë vaksinuar me AstraZeneca persona nën 65 vjeç, sepse rekomandimi i Komisionit të Posaçëm, STIKO nuk ishte fillimisht për rekomandimin e më të moshuarve për shkak të mungesës së të dhënave për efektin e vaksinës. Në Angli janë vaksinuar më shumë persona më të moshuar, aty megjithë numrin më të lartë të vaksinimeve nuk ka pasur shtim të rasteve të trombozave. Drosten përmendi edhe numrin më të lartë të grave në personelin mjekësor e të infermierisë, që e ka marrë këtë vaksinë. Ai shtroi pyetjen “Ka gjasë që kjo të ngjyrosë statistikën?” Për gratë dihet, se rreziku i trombozës është më i lartë.

B.1.1.7. më infektues e më i rrezikshëm

Virologu Drosten është shprehur mbi disa studime për variantin britanik B.1.1.7, e bilanci i tyre është se ky variant nuk është vetëm më infektues, por edhe më i rrezikshëm. “Dhe ky nuk është lajm i mirë, sidomos këto kohë dhe me këtë situatë lajmesh.” Studimet ofrojnë të dhëna, se ky variant është më vdekjeprurës./DW