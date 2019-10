VITE TË HUMBURA – Pas 14 viteve të Edi Ramës si “lider i së majtës”

Nga Bedri Islami

14 vite më parë, kur socialistët, pas dorëheqjes të liderit të tyre, Nano, i cili iku pas zgjedhjeve të humbura të vitit 2005, do të zgjidhnin drejtuesin e ri dhe, si dihet, në garë ishin Meidani dhe Rama, një njeri i mençur, duke folur me disa nga drejtuesit e njohur, u tha se, do të bënin mirë të zgjidhnin të parin. Kur ata e kundërshtuan, miku i tyre shtoi se, “Meidanin, po të doni, e largoni pas dy viteve, ndërsa Edi Ramën, edhe po të doni, nuk e largoni më, në të kundërtën, do t’ju heq ai juve”.

U bënë 14 vite që asaj kohe. Disa nga figurat themeluese nuk janë më aty, në elitën drejtuese të së majtës, u larguan nga mosha, nga dëshira e tyre apo nga nënvlerësimi, kjo është diçka tjetër, por, fakti është se nuk janë më. Por kjo nuk është thelbësore.

Koha ka ardhur, pas 14 viteve lider i së majtës, çfarë risie ka sjellë; është moderuar më tej e majta apo është mbyllur ajo në një rreth të ngushtë; është krijesa Rilindja një elitë e së majtës apo një sekt politik që i ka hipur asaj në qafë dhe që, bashkë me oligarkët financiarë, kanë krijuar një gjendje të re politike; është hapur ajo, e majta, për të rinjtë që aspirojnë një Shqipëri ndryshe, apo, pas vrullit dhe besimit të parë, portat janë mbyllur dhe dritëzimi që kishin parë nuk është më; ka në të majtën shqiptare diçka nga tradita e saj apo nga e majta europiane apo është kthyer në një amalgamë bindjesh dhe heshtje të pafund, që nuk kanë të bëjnë me asnjë rrymë politike; ku është pjesa e mendimit intelektual apo gjithçka është kthyer në një memecëri të heshtur; deputetët e saj janë vërtet ata që duhet të jenë apo është bërë një grumbullim pazaresh dhe votash, të cilat më shumë diktohen nga forca se sa nga mendja?

Në fund të fundit, kemi të bëjmë me një periudhë 14 vjeçare të rritjes së mendimit apo ishin, edhe një herë, vite të humbura apo gjysmë të humbura.

Tetë vite në opozitë dhe, pothuaj, kaq në pushtet, kanë krijuar dy figura lideri në një të vetëm: fillesën e një reformatori dhe kthimin e një diktati. Kur Rama, pas zgjedhjes së tij në kreun e PS-së, më shumë nga bijtë dhe bijat që detyruan etërit të votonin për të, deklaroi se mbaruan serialet e famshme të KPD-së, shumë nga e majta u ndjenë të lehtësuar, pasi, si kudo, jo e gjitha ishte e qartë, e duhur dhe e domosdoshme. Por askush nuk e diti e as nuk e mori me mend se, pas “mbylljes” së serialeve politikë do të binte heshtja e detyruar politike, mbyllja e mendimit dhe vizionit, çka ishte po aq e rëndë, në mos më e rëndë se sa mbyllja.

Diktati i Njëshit po bëhet po aq i rëndë sa në PD-në e Berishës. Forca e Njëshit po bëhet po aq asfiksuese për mendimin ndryshe. Mjaftoi një fillesë kundërshtimi nga ish ministri i jashtëm, Bushati dhe ai u gjet jashtë kabinetit qeveritar, por edhe më përtej saj. Nga të gjithë ish ministrat, megjithëse më pak i përfolur, ai do të jetë i vetmi që nuk do të ketë as postin partiak, si drejtues i së majtës në Shkodër dhe, në vendin e tij, pa mëdyshje dhe pa i thënë asnjë strukture, Rama vendosi një delikuent, të cilin, deri asaj kohe nuk e njihet askush dhe, mjerisht, dihet se çfarë doli prej tij.

Nga ideja e mendimit kolegjial, jo menjëherë, por sidomos pas ndryshimeve kobzeza 2008, u rrit në përmasa të frikshme roli i liderit dhe të gjithë strukturat e tjera heshtën. Tani asgjë nuk ka më rëndësi para mendimit të tij, i cili, edhe sikur të ishte dhjetë herë më i mençur dhe më i ditur, përsëri do të kishte pasur nevojën e një mendimi ndryshe, të cilin, dikur, kishte paralajmëruar se, edhe nëse nuk do e kishte në parti, do e nxiste të ishte.

Në natën, do të thoja, tejet të hidhur, kur në Bashkimin Europian do të vendosej e ardhmja e afërt e Shqipërisë, mendimi politik e qeverisës ishte diku tjetër. Ata, si pa të keq, pa ia ndjerë se çfarë ndodh në Bruksel, kaluan një ligj të llahtarshëm, Krijimin e Korporatës Shqiptare për Investime, si oktapod oligark, i lejuar nga shteti, për të rrjepur shtetin dhe vetë njerëzit. Një drejtues i së majtës që ndan pasurinë kombëtare, si të ishte malli i tij nga Surreli, gjithçka mund të jetë, por me kombin dhe popullin që i ka rënë rasti e shansi të drejtojë, ka pak lidhje. Duke i detyruar 77 deputetë mjeranë, që janë lista e tij dhe që refuzimi do të thotë dërrmim, të ngrenë dorën, ai krijoi një superfuqi, edhe mbi shtetin, ku nesër, kur të mos jetë kryeministër, ai mund të jetë bartësi i aksioneve të mëdha dhe kapoja i zotërimit të shtetit. Mungesa e Gjykatës Kushtetuese, që e shembi kur nuk duhej shembur dhe nuk po e ngre kur duhet ngritur, i jep gjithçkaje tabllonë e një ngarendje pas vetes dhe në dëm të vendit.

Ende pa u ndërmarrë vendimi përfundimtar dhe kur vëmendja është përqendruar se çka thotë presidenti francez, njerëzit mësojnë se qeveria i ka dhënë një firme, gjysmë amerikane, drejtuesi i së cilës është i njohur për lidhjet me zotin Meta dhe Berisha, koncesionin e Butrintit, perlës së njohur së arkeologjisë të kulturës shqiptare, e cila, vetëm nga shitja e biletave përfiton deri në 1 milionë euro në vit. Pastaj vjen lajmi tjetër, koncesioni për Kepin e Rodonit, po ashtu një zonë historike. Për 35 vite. Do të thotë përjetësisht. Askush në PS, në stafin e lartë drejtues të saj nuk thotë gjë. Pushteti qëndron mbi partinë dhe ia merr frymën së majtës. Deklarimet e Ballës të marrin frymën, edhe nga cektësia, ndërsa të Spiropalit të ngjallin të qeshurën. Ministrat dolën nga xhepi i majtë i shefit dhe iu servirën një plateje të heshtur që, si për të dashur të dëshmonte se kishte heshtur nga halli e frika, duartrokitën vetëm një zgjedhje, Erion Braçen. Po të varfërit që u shtuan, po klasa e mesme që po ikën, po të rinjtë e zhgënjyer? Në 6 vite qeverisje nuk është dhënë thuajse asnjëherë rroga e trembëdhjetë, e shumëpritur nga nëpunësit dhe punëtorët, por u janë falur oligarkëve qindra milionë euro; u janë shtrënguar vidhat atyre që nuk kanë mundësi të paguajnë dhe asnjë subvension nuk shkon drejt tyre, por tenderët dhe PPP-të vrastare kanë kosto të pamatë. Vetëm gjysma e këtyre abuzimeve nga PPP-të ishin të favor të njerëzve të zakonshëm, do të kishte edhe pagesa në muajin e pushimeve, që është harruar, edhe rrogë të 13-të, edhe shpërblimi i fundvitit për pensionistët, edhe libra, vërtet falas për fëmijët.

I nisur nga e majta, për të ndërtuar një shoqëri dhe shtet për njerëzit, po kthehet në një shoqëri edhe më tej të polarizuar dhe shtet të oligarkëve.

Kisha menduar me dëshirë të madhe se, sido kudo, nga një njeri i lexuar, që drejtoi bashkinë kryeqytetase me një dorë të hekurt dhe të frytshme gjërat do të ishin ndryshe, aq më shumë duke njohur kapacitetet intelektuale që ishin në të majtën.

Viti 2009 ishte fillimi i shkatërrimit të kësaj strukture, ndërsa viti 2013 i dha fund atij.

Të shohësh kur del për të folur një deputet a deputete dhe të mos e dish se kush është, edhe pas gjashtë viteve parlamentllëk, të mos dish se kush është ministre e kulturës, financës, se cili është roli i ministrit të jashtëm në detyrë, pse ministri i brendshëm, nga njeriu i thjeshtë i shkon shpesh herë delirantit, të të duket ministrja Besa e Arsimit më e mira dhe më e denja, duke e krahasuar me rreth e rrotull; të përpiqesh të gjesh se çfarë e pengon ministren e drejtësisë, që edhe pse bën një punë të mirë, nuk i çon gjërat deri në fund; të lodhesh për të ditur e nuk e di kurrë, përse Vetingu nuk filloi nga figurat e përfolura të sistemit të drejtësisë, të cilët dihej se kush ishin, duke lënë në punë disa struktura të jashtëzakonshme; përse, edhe pas kaq kohësh nuk ka asnjë nismë serioze për SPAK etj, të gjitha bashkë nuk janë asgjë ballë rolit të oligarkisë financiare dhe politike, të cilat, në tri vitet e fundit, janë bërë një palë që, që po tërheqin karron e vetvetes.

E majta do të kishte fituar në vitin 2013 edhe sikur lideri i saj të mos ishte Edi Rama, megjithëse paraqitja e saj ishte nën figurën e tij politike, që dukej vizionare, e kohës dhe e së ardhmes. Drejtimi i së majtës nga Rama solli më shumë vota, duhet saktësuar, por ndëshkimi ndaj qeverisjes Berisha, që ishte bërë sinonim i vjedhjes, vrasjes dhe shitjes, do të ndodhte.

Kam pasur rastin të kem në duar ose të njoh, qoftë edhe përmes mediave, të dhëna të ofruara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, institucioni më serioz dhe më i besuar i shtetit, edhe nga struktura të rëndësishme europiane. Shifrat e paraqitura janë lebëtitëse. Thuaj se çdo javë në 7 vitet e fundit, apo, mesatarisht çdo javë, është dërguar një dosje për ndjekje penale në sistemin e drejtësisë dhe është informuar struktura e lartë drejtuese e shtetit.

Edhe njerëzit e zakonshëm, e majta e lodhur nga keqqeverisja Berisha dhe zullumet e Lul Bashës, ka pritur ndëshkimin, që në fakt do të thotë mbyllja e së keqes.

Oratoria joshëse e Ramës, në dy fushatat për ndëshkimin e së keqes përfundoi duke e bërë të keqen pjesë të vetes dhe natyrshmëri politike.

PPP-ja e famshme për autostradën Milot – Balldre, ka një çmim të pamatë, dhe kjo sepse është e lidhur me oligarkë afër shefit të qeverisë. Me të njëjtën shumë të afruar nga qeveria, një firmë tjetër ndërtimi, me përvojë, afron ofertën e saj që, kjo autostradë, të shkojë deri në Hanin e Hotit, por askush nuk e dëgjon. Çuditërisht autostrada mbyllet në fillimin e rrugës Lezhë-Shkodër, duke e lënë përsëri njëkalimëshe, çka e penalizon gjithë lëvizjen drejt Veriut.

Politikanët e pandëshkuar, premtim politik dhe mendësi e së majtës, si një domosdoshmëri për të kthyer vëmendjen drejt njerëzve është harruar prej kohësh, krimi i 21 janarit është shpërblyer në të holla. Gërdeci është amnistuar. Ata që hapën greminën financiare të vitit 2013 dhe predikuan theqafjen e vendit, janë shpërblyer, thjeshtë nga lidhjet që kanë pasur me të njëjtët oligarkë që ka edhe shefi i qeverisë. Po, ata, të majtët, shpresëhumbur nga Berisha dhe tani bjerrahumbës nga Rama?

E majta në Shqipëri ka humbur liderin e saj dhe, si duket, nuk do të ketë forcë për ta rigjetur ose për ta rikthyer Ramën në mendimin politik dhe sjelljen politike të para vitit 2013, atëherë kur ua kishte nevojën atyre.

Fati i madh i tij është një opozitë laramane, pa vizion, pa ide, pa lider, që qahet edhe kur i ftohet supa dhe që doli në rrugë për të humbur gjithçka.

Por, nuk është fati i së majtës, që, në secilën ditë humb nga identiteti i saj dhe e sheh pa besim ringritje se si, pa pasur asnjë të keqe nga jashtë, krimbi i politikës po e bren nga brenda.

Rizgjimi do të jetë i vonshëm dhe me dhimbje.

****

