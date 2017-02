Bedri Islami

Në vitin 1612, Dhoma e Komunave angleze i kundërvuri mbretit Xheki I-rë doket dhe zakonet e popullit, duke sanksionuar në ligjet e saj se:

“Ligjet e përgjithshme sipas të cilave qeveriset kombi duhet të shpallen nga kurora në parlamentin e saj. Këto ligje duhet të zbatohen detyrimisht nga vetë mbreti, ministrat dhe Këshilli mbretëror.

Qoftë parlamenti, qoftë kurora, janw vetëm delegime të sovranitetit popullor. Sovraniteti nuk mund të ndahet. Mbreti dhe qeveria duhet të respektojnë lirinë e qytetarëve të tyre.

Mbreti fillimisht është përgjegjës para shtetasve të tij dhe përpara Zotit. Deputetët e korruptuar nga qejfet, jeta e Londrës dhe pasuria e fshehtë flaken nga parlamenti, trashëgimtarët e tyre nuk rizgjidhen në këtë post dhe u konfiskohet pasuria “.

Kancelari anglez Bacon, njeri me gjenialitet të rrallë por me karakter të ligësht, u rrëzua nga pozita, u deklarua fajtor për korrupsion dhe u dënua me konfiskimin e të gjitha pasurive.

Ndodhte katër shekuj më parë. Në një ishull që u bë perandori dhe që u kthye rishtas në ishull kur harroi ligjet e vitit 1612.

Për cilën reformë të drejtësisë bëhet fjalë në Shqipëri? Në vitin 2017? Reformën e do shumica dërmuese e popullsisë dhe nuk e do shumica e politikës, e gjyqtarëve dhe e prokurorëve.

Ata janë gati të bëjnë gjithçka që kanë të mundur për të përmbysur Draftin e miratuar, që tashmë është pjesë e Kushtetutës së Shqipërisë. Pra, janë të gatshëm të përmbysin edhe Kushtetutën.

Të paktë janë gjyqtarët që mund të justifkojnë pasurinë e tyre, sepse të paktë janë ata pa vila të mëdha, pa prona të patundshme, pa jetën luksoze , të cilën nuk ua mundëson paga e tyre e zakonshme dhe normaliteti.

Jashtë normales, ata, në një bashkësi të egërsuar, janë bërë kundër reformës dhe, duke dashur të tregojnë forcën, çirren “ mjaft më”, sikur populli u ka hipur atyre në kurriz, ndwrkohw qw janw ata, njerëz të politikës dhe të drejtësisë qw e kanë kapur popullin për zverku.

Shuma e llogaritur nga korrupsioni në Shqipëri në njëzet vitet e fundit është dhjetra miliarda dollarë, të cilat, pandershmërisht, kanë përfunduar në pak duar. Deri më tani asnjë nuk është dënuar, me përjashtim të një ministri zullumqar, që u përlye edhe në hisen që shteti u jep të pamundurve.

Ndoshta kështu do të ndodhë edhe në të ardhmen. Zakonisht, ne bëjmë sikur bëjmë shtet, ndërsa në të vërtetë e zhbëjmë atë.

Në demonstratën e 18 shkurtit të fton në njeri , i cili ka mbi kurriz të paktën katër gjëma të mëdha: pabesinë ndaj Kosovës, vjedhjen masive të Rrugës së Kombit, faljen e detit në fqinjët jugorë pas një puthje bolljanise dhe të vrarët e 21 janarit.

Në demonstratën e 18 shkurtit një i çmendur politik bën thirrje për zjarr dhe nuk e ka problem nëse i vë zjarrin të gjithë Shqipërisë. Më shumë se gjysma e elitës drejtuese të kësaj demonstrate duhej të ishte prej kohe diku tjetër. Nëse në Shqipëri do të kishte qenë viti 1612 anglez kjo do të ishte e sigurtë.

Përbetohen të gjithë për Shqipërinë, si ata që rreth sofrës përbetohen për kokën e dashit. E copëtuar, e shkyer, e plaçkitur, me një sallë parlamenti ku ku fjala e dikurshme han është më e përshtatshme, me dhimbje dhe në heshtje, memecëri absolute ose mashtrime fantastike, asnjë ligj nuk bën punë , nëse, si dikur në një ishull , katër shekuj më parë, nuk fillohet me konfiskimin e pasurisë së vjedhur dhe me dënimin e atyre që e zhveshën këtë vend deri në kockë.