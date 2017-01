Viti akademik 2017-2018, kriteret në Universitetin Bujqësor për maturantët

Mesatarja e shkollës se 3 viteve si dhe koeficienti i shkollës nga vjen do të vazhdojë të jetë parësore në vlerësimin e maturantëve që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Arsyeja e vlerësimit me më tepër koeficientë për shkollat e mesme profesionale me degët në universitet që kanë vazhdimësi lënde, bëhet me qëllimin e vetëm që të përgatisë studentë për nevojat e tregut.

Bari Musabelliu, rektor i Universitetit Bujqësor, për Report Tv ka sqaruar edhe kriteret e pranimit për maturantët për vitin akademik 2017- 2018.

Vlerësimi i mesatares së 3 viteve dhe e shumëzuar me koefiçentin që Universitetit Bujqësor ka vendos për secilën shkollë të mesme dhe degë studimi, do të sjellë regjistrimin e studentëve me nota të mira, ku për vitin akademik që po lemë pas, nota mesatare ka qenë 7.