Viti akademik 2020-2021, tarifat vjetore që duhet të shlyejnë studentët e Drejtësisë

Krahas vijimit të procesit mësimor online, institucionet e arsimit të lartë kanë konfirmuar edhe afatet se deri kur studentët mund të shlyejnë tarifën vjetore të shkollimit për secilin cikël studimi që janë duke ndjekur. Si pasojë e situatës së shkaktuar nga pandemia e Covid-19, fakultetet kanë vendosur që t’u lënë studentëve kohë deri në mbyllje të vitit akademik për të bërë të mundur derdhjen e kësaj pagese në një nga bankat e nivelit të dytë, apo pikat e Postës Shqiptare. Mandati i pagesës duhet të dorëzohet pranë sekretarive mësimore para nisjes së sezonit të provimeve që përmbyll këtë vit akademik. Fakultetet kanë shpallur edhe tarifat konkrete që duhet të shlyejë secila kategori studentësh. “Afati përfundimtar për pagesën e tarifës është deri në përfundim të vitit akademik 2020-2021”, bëjnë me dije burimet zyrtare të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.

Në varësi të kategorisë në të cilën bëjnë pjesë, si dhe rezultateve të arritura, edhe për këtë vit akademik studentët do të paguajnë tarifën e plotë, ose të përgjysmuar. Kështu, studentët e ciklit të parë (Bachelor) të cilët kanë mesataren mbi notën 6 dhe që kanë shlyer të gjitha detyrimet e vitit paraardhës (viti i dytë dhe i tretë) do të paguajnë 50 për qind të tarifës së studimit. Për studentët e vitit të parë do të merret parasysh lista e dërguar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore. Studentët që e kanë mesataren më të ulët se sa nota 6 do të duhet të paguajnë tarifën e plotë të vitit akademik.

Sa i takon tarifave për programet e nivelit të dytë, sqarohet se studentët që ndjekin programet “Master profesional” dhe “Master shkencor”, që i përkasin kategorive sociale në nevojë dhe janë me mesatare 9-10, përfitojnë 50 për qind ulje të tarifës së përcaktuar të shkollimit. Ndërsa studentët e ciklit të dytë të studimeve të cilët nuk bëjnë pjesë në kategoritë e veçanta të studentëve, do të përballojnë vetë të plotë koston vjetore të studimit. Në vijim të shkrimit gjenden të detajuara pagesat që duhet të kryejnë studentët e Fakultetit të Drejtësisë.

Për shkak të gjendjes së krijuar në vend nga pandemia e Covid-19, mësimi në universitete po zhvillohet online që nga nisja e vitit, e do të vijojë në këto kushte deri në marrjen e një vendimi të dytë nga Komiteti Teknik i Ekspertëve të Shëndetësisë.

Programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh. Këto programe realizohen me 180 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike. Studentët që ndjekin programet e nivelit të parë, mbështetur edhe në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Programet e studimit në ciklin e dytë mund të organizohen në programe studimi “Master i shkencave” ose “Master profesional”. Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë, programet e studimit të ciklit të dytë në “Master i Shkencave” i pajisin të diplomuarit që zotërojnë diplomën universitare “Bachelor”, me njohuri të thelluara shkencore teorike dhe praktike në drejtimin përkatës. Programe të tilla studimi mund të realizohen me 120 kredite dhe kanë kohëzgjatje normale jo më pak se dy vite akademike. Këtu përfshihen 30-40 kredite për një projekt kërkimor, nën udhëheqje të kualifikuar, i cili përfundon me diploma (mikrotezë). Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master i shkencave” në fushën e arsimimit të kryer.

Programi i studimit në këtë cikël mund të realizohet edhe si program i integruar i studimit i ciklit të dytë, me 300 kredite dhe me kohëzgjatje normale prej pesë vitesh akademike. Ky program studimi ofrohet në drejtësi, si dhe në fusha të tjera të përcaktuara nga aktet nënligjore. Studimet në këtë program përmbyllen me punim diplome dhe studentët pajisen me diplomë të integruar në fushën e arsimimit të kryer.

Programet e studimit “Master profesional” u ofrojnë të diplomuarve me një diplomë të ciklit të parë njohuri me karakter praktik profesional në drejtimin përkatës. Realizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike. Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e fakultetit për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master Profesional” në fushën e arsimimit të kryer.

Tarifat për studimet në Fakultetin e Drejtësisë: