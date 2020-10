“Vitin tjetër mbyllet burgu i Zaharisë”/ Gjonaj: Kam kërkuar personalisht hetim për grevën e të burgosurve në Peqin, Maliqi: Fole si Nexhmija!

Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj tha në Kuvend se vitin tjetër do të mbyllet burgu i Zaharisë për shkak të degradimit.

Ajo vlerësoi se sistemi 41 BIS ka shkëputur lidhjet e të burgosurve me krimin. Ndërsa bëri të ditur se ka kërkuar hetime për grevën në burgun e Peqinit.

Në interpelancën e thirrur nga deputeti Lefter Maliqi, ministrja Etilda Gjonaj ka folur me gjuhën e shifrave mbi situatën në Burgje.

“Për tre vjet 937 kallëzime penale, 295 punonjës të burgjeve për futjen e sendeve të palejuara në burg. Kjo ka ndodhur sepse ligji është aty për gjithë. Për herë të parë u aplikua një regjim i mbikëqyrjes së veçantë. 110 të dënuar që kanë thyer rëndë që kanë thyer sigurinë dhe rendin në Burgje. Punësimet e të punonjësve sipas preferencave partiake dhe pa praktikë nuk është më. Pagat e punonjësve në burgje janë rritur me 11%. Stafi u pajis sot me uniformë ku u plotësuan në masën 80%. Sot falë ligjeve të reja punonjësit kanë një trajtim më të mirë, me grada dhe trajtim profesional.

Drejtoria e Burgjeve ka arritur të fitojë 60% të proceseve gjyqësore, kemi ulur mbipopullimin në Burgje me 21%. Menazhuam situatën e termetit në Burgje, dhe tani prej 8 muaj që po menaxhojmë pandeminë dhe numrat kanë qenë në nivele shumë të ulëta. Por për këtë kufizuam takimet me familjare, që i kemi zëvendësuar për herë të parë me Skype. Ka ende shumë për të bërë, por siç është rasti i Zaharisë në Krujë. po marrim masat që të mbyllim Zaharinë në Krujë pas 30 vjetësh. Shqetësim ka qenë dhe greva në burgun e Peqinit, që filloi nga 41-bis. Përvec një hetimi që po kryhet nga një procedim në prokurori për të hetuar me kërkesën time këtë gjë”, tha Gjonaj.

Nga ana tjetër në replikë, deputeti Maliqi ka theksuar se Gjonaj është bërë ministre pa qenë deputete dhe në interpelancë foli si Nexhimje Hoxha, gruaja e diktatorit Enver Hoxha pasi në Kuvend flet vetëm për ato që ka bërë, dhe jo ato që s’ka bërë si ministre.

h.b/dita