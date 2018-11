Tusha në KLSH? Balla: S’do nxitohemi, Meta gaboi pa dashje me Lleshin

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka deklaruar për mediat lidhur me kandidaturën e Vitore Tushës, si kryetare e KLSh-së.

Balla pohoi se me dekretin do të njihen ditën e enjte, ndërsa theksoi se PS vlerëson figurën e Tushës. Ai tha më tej se për funksionimin e KLSH, do të ndiqen të gjitha procedurat.

“Me dekretin do të njihemi ditën e enjte, ku sipas Kushtetutës, kryetari njofton seancën plenare dhe deri në shqyrtimin nga komisoni përkatës, do të hezitoja të bëja çdo koment . Vlerësojmë personalitetin e zonjës në funksionet që ka mbajtur. Është sukses në kalimin e vetting-ut, meriton gjithë respektin, por kini parasysh që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi merr jetë për shkak të prezencës së anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Do ndjekim procedurën sipas Kushtetutës për funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit. S’ do ketë as vonesa, as nxitim”, deklaroi Balla.

Në lidhje me dekretimin e Lleshit, Balla u shpreh: “Për sa i përket Sandër Lleshit, kjo çështje ka pasur një zgjidhje që kur është propozuar nga kryeministri, për të tejkaluar një problem që u krijua pa dashje nga ana e Presidentit sepse Kushtetuta është shumë e qartë. Lleshi ndërkohë është në krye të detyrës dhe po jep rezultate”.

Balla foli edhe për pedagodun e Ekonomisë që u arrestua për trafik droge: “Është drejtues i PD-së në njësine 5. PD-ja hesht, ndërkohë që do të mjaftonte një fjali, zbatimi i dekriminalizimit dhe largimi i tij nga partia”.

l.h/ dita