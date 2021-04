Vizita e Bashës në Astir, Rama: Po fle në këtë ditë shiu, e ka xhiruar kur kishte diell

Kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale vijon të hedhë akuza ndaj kreut të PD-së Lulzim Basha për sa i përket takimeve elektorale të këtij të fundit, ku shumë mbështetës mblidhen për ta takuar.

Rama shkruan se Basha me takimet e tij vijon të infektojë ndjekësit e tij.

Sipas Ramës qeveria ndërkohë vijon fushatën e vaksinimit.

Më tej, kreu i Qeverisë shkruan se vaksinimi dhe distancimi do të na nxjerrin së shpejti fitues si popull e si shtet mbi Armikun e Padukshëm, ndërsa turpi i infektimit të përditshëm do të jetë vula që do t’i mbetet humbësve të 25 prillit

Postimi i Ramës:

Ndërkohë që fle në këtë ditë shiu, Lulëzim Basha del në tv me një video të xhiruar në ditë me diell, ku siç shihet vazhdon të infektojë me krenari ndjekësit e tij

Ne vazhdojmë vaksinimin masiv dhe distancimin fizik për ta fituar këtë luftë, me vetëdijen se shëndeti i shqiptarëve është mbi gjithçka.

Vaksinimi dhe distancimi do të na nxjerrin së shpejti fitues si popull e si shtet mbi Armikun e Padukshëm, ndërsa turpi i infektimit të përditshëm do të jetë vula që do t’i mbetet humbësve të 25 prillit!

j.l./ dita