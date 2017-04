Vizita e eurodeputetëve, Brukseli: Frikë nga shpërthimi i dhunës nëpër rrugët e Tiranës

Faqja zyrtare e Brukselit, EUreporter, shkruan se BE është e frikësuar nga shpërthimi i dhunës në rrugët e Tiranës, nga protestuesit e PD-së.

“Frika e dhunës përpara vizitës së delegacionit të MEP (Anëtarët e Parlamentit Europian) në Shqipëri”, thuhet në titullin e shkrimit, që ka për autor Martin Banks.

Në shkrim thuhet se opozita refuzon të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit nëse Rama nuk largohet dhe nuk formohet qeveria teknike, por nga ana tjetër Mogherini është ndër ata që kanë shprehur shqetësim rreth bojkotit, duke shprehur keqardhje për mos regjistrimin në proces.

Më poshtë artikulli i plotë i EUreporter:

Diplomatja më e lartë e Bashkimit Europian i ka bërë thirrje opozitës së kryesuar nga Partia Demokratike në Shqipëri që t’i japë fund bojkotit të vazhdueshëm parlamentar dhe të riangazhohet në procesin legjislativ, shkruan Martin Banks.

Kërkesa, nga Federica Mogherini, Përfaqësuesja e Lartë / Zëvendëspresidentja e BE vjen në mes të tensioneve në rritje në Shqipëri dhe në prag mberritjes se një delegacioni të niveleve te larta të BE në Tiranë, të hënën në 24 prill, i cili është hartuar për të ndihmuar në zgjidhjen e paqëndrueshmërisë .

Pretendohet se ligjvënësit e opozitës po bojkotojnë parlamentin e vendit për të bllokuar reformat e drejtësisë të domosdoshme për të nisur negociatat për anëtarësimin në BE me Brukselin.

Ligjbërësit e opozitës po refuzojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit . Ata do te futen vetem nëse kryeministri Edi Rama largohet dhe krijohet një qeveri teknike për të udhëhequr vendin në ditën e zgjedhjeve. Opozita pretendon se kabineti i ulur do të manipulojë votimin dhe gjithashtu duan të ndryshojnë datën e zgjedhjeve te 18 qershorit.

Por Mogherini është ndër ata që kanë shprehur shqetësim rreth bojkotit se bashku me zyrtarin italian që e përshkruan këtë dhe refuzimin e opozitës për t’u regjistruar dhe për të marrë pjesë në zgjedhje si “keqardhje”.

Debati politik duhet të bëhet brenda parlamentit tha Mogherini, e cila i kërkoi opozitës që “të veprojë me përgjegjësi” dhe “të hapë rrugën për zgjedhje demokratike në përputhje me standardet ndërkombëtare”.

Ndërhyrja e saj vjen në mes të një sfondi të tensioneve në rritje në vend.

Të hënën, opozita e Shqipërisë thotë se do të bllokojë rrugët e vendit si pjesë e fushatës së saj dy mujore për të krijuar një kabinet teknik për të qeverisur deri në zgjedhjet parlamentare në qershor. Kreu i PD Lulzim Basha u ka bërë thirrje mbështetësve të bllokojnë rrugët kombëtare në të gjithë vendin në mesditë më 24 prill, ditën që negociuesit e Parlamentit Evropian pritet të mbërrijnë në Tiranë për të ndërmjetësuar midis koalicionit qeverisës të majtë dhe opozitës së djathtë.

Ekziston frika në rritje se delegacioni i parlamentit do të përkojë me një shpërthim të ri të dhunës në rrugët e Tiranës.

Frika e tillë është ushqyer më tej nga komentet e fundit të paraqitura nga mbështetësit e tij ,nga Basha, duke përfshirë edhe ato që thone: “A doni luftë? Lufte do te ketë! Çajini gomat e tyre të makinave, thyeni dritare, nxirini ata nga zyrat, ata që shkelin të drejtat tuaja. Zemërimi po vjen dhe kur zemërimi popullor ngrihet, nuk do të gjesh një vrimë miu për t’u fshehur. Reago, goditi me grusht “.

Kërcënimi i dhunës ka hedhur një hije mbi zgjedhjet e qershorit ashtu siç bëri në anketën e fundit kombëtare në qershor 2013 kur një aktivist u vra. Në janar 2011, tre vetë u vranë në Tiranë gjatë përleshjeve midis policisë dhe mijëra mbështetësve të opozitës.

Delegacioni i Parlamentit të hënën do të përpiqet të zbusë tensionet dhe do të udhëhiqet nga deputeti i qendrës së djathtë, David McAllister, kryetar i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian. Ai shoqërohet nga raportuesi i parlamentit për Shqipërinë, eurodeputeti gjerman socialist Knut Fleckeshtein.

Zëvendësi sllovak i EPP-së Eduard Kukan, një anëtar i delegacionit BE-Shqipëri pritej të marrte pjesë, por nuk do te veproje keshtu.

Zëdhënësi i tij tha: “Ai nuk do të udhëtojë për në Tiranë javën e ardhshme, për shkak të impenjimeve të tjera. Megjithatë, ai e ndjek situatën nga afër dhe do të përpiqet të angazhohet nëse është e nevojshme. “Kancelarja gjermane Angela Merkel do të dërgojë gjithashtu një perfaqesues te larte.

Moritz Dütemeyer, një zëdhënës i McAllister tha të premten se eurodeputeti gjerman nuk eshte në gjendje të komentoje deri pas vizitës së delegacionit.

Por një burim i brendshëm i Parlamentit tha “Duket qartë se Europa është duke u përgatitur për mundësinë që PD nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Mendoj se kjo do te jete e vështirë, por e menaxhueshme “.

Një burim i Shërbimit Europian të Veprimit të Jashtëm tha: “Delegacioni është një mundësi për të zgjidhur situatën aktuale politike dhe për të arritur një marrëveshje që do t’i lejonte opozitës të kthehej në parlament dhe te merrte pjese ne zgjedhjet parlamentare”

Thirrja e Mogerhinit u miratua nga eurodeputeti kroat Ivan Jakovçiç, nënkryetar i delegacionit të Parlamentit Europian në Shqipëri, i cili gjithashtu i bëri thirrje opozitës shqiptare për të marrë pjesë në zgjedhje.

Jakovçiç, një anëtar i Grupit të Aleancës së Liberalëve dhe Demokratëve në Evropë, tha: “Vetëm zgjedhjet janë rruga për të krijuar një sistem demokratik dhe një shoqëri paqësore”.

Komentet e mëtejshme vijne nga Willy Fautre, i të drejtave të njeriut pa kufij, një OJQ udhëheqëse dhe e respektuar në Bruksel, e cila tha: “Demokracia është në krizë jo vetëm në vendet anëtare të BE por edhe në pragjet e BE”.

Ai shtoi: “Shqipëria përballet me një krizë të rëndë politike me bojkotimin nga partitë opozitare të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale dhe parlamentare. Kërkesa e Shqipërisë për anëtarësim në BE mund të jetë në rrezik pasi reforma e gjyqësorit mund të jetë prishur nga degët e reja legjislative dhe ekzekutive të cilat nuk do të pasqyrojnin gjendjen e vërtetë të opinionit publik.

“Rruga e zgjedhjeve shqiptare deri më tani hedh dritë mbi sfidat me të cilat përballen politikanët dhe vendimmarrësit lidhur me përgjegjësinë e tyre për të krijuar ndryshime nëpërmjet proceseve demokratike.Teksa shqetësimet e atyre qe bojkotojne mund të konsiderohen të ndershme nga disa, metodat e përdorura për arritjen e këtyre e vendosin ne rrezik progresin demokratik të Shqipërisë dhe angazhimin e tyre ndaj BE-së.

Diku tjetër, ministri i jashtëm gjerman i Sigmar Gabriel gjithashtu i bëri thirrje opozitës se Shqipërisë të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të qershorit.

Gabrieli tha se Gjermania dhe BE “nuk mund ta kuptonin” kërkesën e opozitës për një qeveri teknike vetëm disa javë përpara votimit.

Një bojkot parlamentar, shtoi ai, “ nuk ishte një mënyrë e pranueshme për të shprehur vullnetin e popullit”.

Të premten (21 prill), Ministri i Jashtëm hollandez Bert Koenders gjithashtu i bëri thirrje opozitës që t’i japë fund bojkotit.

Që nga mesi i muajit shkurt, mbështetësit e opozitës të kryesuar nga Partia Demokratike kanë bllokuar bulevardin kryesor në Tiranë dhe kane vendosur demone të zemëruar para zyrës së Kryeministrit Edi Rama.

Reformat gjyqësore miratuar unanimisht vitin e kaluar dhe të përgatitura me ndihmën e ekspertëve të BE dhe SHBA, janë penguar nga bojkoti i opozitës