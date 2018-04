Vizitor në Buhenvald…

Në kampin famëkeq hitlerian ku u dogj i gjallë Ernest Telmani dhe qindra mijë të tjerë. Pse kampi i Tepelenës dhe asnjë kamp tjetër shqiptar nuk mund të krahasohet me kampet e shfarosjes në masë të nazistëve

(Duke shfletuar ditarin e kujtimeve)

Nga Sevo Tarifa

Si lexues i përditshëm i gazetës transparente e simpatike “Dita”, ndër të tjera, më kanë tërhequr edhe pasazhet me debatin: a janë njëlloj kampi i Tepelenës me atë të Aushvicit?

Duke lexuar mendimet e kundërta që jepen, edhe pse nuk i kam parë këta dy kampe, m’u kujtua kampi nazist i Buhenvaldit, të cilin kam pasur rastin ta vizitoj me një delegacion të rinisë së Shqipërisë. Vështirë te ketë njeri që të mos rrëqethet duke parë një kamp të tillë antinjerëzor! Do mjaftohesha vetëm me një faqe nga ditari im i kohës, gjashtëdhjetë e një vite më parë:

31 tetor 1957. Nisemi nga Laipsigu për një vizitë në kampin nazist të Buhenvald-it. Rrugës kthehemi në shtëpinë e Gëtes. Këtu ka 2000 piktura e 1300 volume librash! Njeri i madh!

Vazhduam udhëtimin. Kalojmë në një rrugë të re me emër të ri: “Rruga e gjakut”. Është hekurudhë që ndërtoi Hitleri për të transportuar robërit e luftës, që do shkonin në kasaphanë, në Buhenvald. Hekurudha kalon nëpër një pyll të dendur. Sa janë vrarë dhe kanë mbetur në këtë rrugë të gjakosur! Këta nuk shkuan të gjallë në kampin e Buhenvaldit. Gjaku i tyre skuqi vendin dhe rruga mori emrin “Rruga e gjakut”!…Në tren, ishte gjendur dhe fshehur bosti i Leninit, që robërit sovjetikë e kishin marrë me vete, ndërsa hitlerianët ishin hakmarrë kundër tyre…

Po i afrohemi Buhenvaldit. Përballë nesh kampi! Këtu është vrarë Ernest Telmani. E sollën nga Boni. Ishte 18 gusht 1944. Në këtë vend robërit ushtarë sovjetikë zhvilluan një mbremje. Foli njëri prej tyre, i cili ndër të tjera tha: “Vrasja e Telmanit bashkoi klasën punëtore gjermane”.

Jemi në “sallën e kuajve”. Në vend të dyshemesë janë drurë të kuq, që simbolizojnë gjakun e robërve të vrarë. Një gjerman carist ishte SS. Kjo stallë shërbente si “Spital”. “Doktori” “i vizitonte”, u hapte gojën, gjoja t’u jepte ilaçin, por u hiqte dhembët e florinjta atyre qën imkishin të tillë! U mblodh 5 kg flori…

Më tej një trikëmbësh. Është origjinal. Këtu vareshin gjashtë e nga gjashtë robër, sidomos hebrej. Një trikëmbësh tjetër në pyll. Këtu vareshin polakë. Një djali të ri, i hoqën lëkurën përsëgjalli dhe u vdiq në duar!

Vizitojmë “Vendin e djallit”. Këtu janë varur me qindra, Litarin në fyt e vinte vet robi. Në një ditë u varën 40 veta. Trupat e tyre i çonin në një furrë për t’I djegur. Ose e merrnin robin të gjallë dhe e hidhnin nga një vrimë dyshemeje, ai binte përposh në një dhomë tjetër dhe aty qëllohej me një kopan në kokë, pastaj çohej në furrë herë i vdekur, herë pa ndjenja dhe ashtu digjej!. Janë dy furra. Janë djegur 40. 000 veta!

Nga torturat kishte robër që ishin katandisur në peshë 30-40 kg. Digjeshin njerëzit sikur të mos ishin njerëz. Hirin e tyre e “hidhnin” nazistët. Lajmërohej familja “të merrte hirin”. Por s’dihej nëse merrte hirin e birit të saj! Të huajt paguanin edhe 20 herë më shumë. Edhe Telmanin e dogjën. Pamë vendin ku vareshin robërit nga duart, u thyenin dhe vdisnin.

Vizituam të ashtuquajturën “Patologji”. Dhomë fare e vogël, me çimento e pllaka. Këtu binin robër gjoja për t’i shtruar. U pritej koka, u hapeshin trutë, u futej zhavor. Gjatë 12 ditëve, nga 45. 000 polakë, vdiqën nga të ftohtit 104 prej tyre.

Në “Vendin e apelit”. Vend me dëborë. Këtu bëhej apeli i robërve, emër për emër. Rinin në rresht në mes të dimrit, ngrinin dhe vdisnin. U arratisën dy robër, por u kapën dhe për hakmarrje u mbajtën në këmbë të gjithë robërit për 48 orë. Nga të ftohtit vdiqën 150 prej tyre. Kampi u rrethua me tel korrenti 360 volt…

***

Duke lexuar këto pak shënime ditari, çdo njeri i paanshëm, jo partiak, me gjakftohtësi, mund të arrij vetë në përfundim se jo vetëm kampi i Tepelenës, por edhe kampet e tjerë nuk janë aspak sinonimë me kampet naziste, në këtë rast me Buhenvaldin, të parë me sy, duke dëgjuar shpjegimin e cicëronit vendës e duke lexuar fakte e shifra që ruheshin të ekspozuara ne atë Kamp-muze. Ballafaqim mund të bëjnë edhe vetë ish-të përndjekurit politikë. Sepse mund të kesh urrejtje për regjimin komunist, por e vërteta duhet thënë ashtu siç ka qenë. Përndryshe kemi për t’i vënë vetes një nam të keq që nuk ka për t’u shlyer asnjëherë…