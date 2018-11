Vjeshta si vera, Meteoalb: Temperaturat deri ne 25 grade

Edhe përgjatë javës së ardhshme, moti në vendin tonë do të vijojë të jetë i ngrohtë dhe i kthjellët. Meteorologët bëjnë me dije se dhe përgjatë javës së ardhshme, temperaturat maksimale pritet të shkojnë në 25 gradë celsius.

Sipas parashikimit të meteorologëve, pothuaj i gjithë muaji do të karakterizohet nga mot me kthjellime. Parashikohet që muaji nëntor të mbyllet i thatë e pas tij, menjëherë të nisin shirat dhe bora.

Kështu, sipas Meteoalb, edhe dita e parë e javës do të karakterizohet nga mot me kthjellime. Masat ajrore të qëndrueshme atmosferike do të sjellin mot të kthjellët dhe vranësira të lehta në të gjithë territorin.

Vranësira më të shpeshta do të ketë në pjesën e dytë të ditës, në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qëndrore, ndërsa mbrëmja parashikohet të jetë me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në orët e para të ditës deri në mesditë duke bërë që vlerat ekstremale të variojnë nga 5 në 25 gradë celcius. Era do të fryjë mesatare me një shpejtësi 30 km në orë në drejtimin kryesisht veriperëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të gjenerojë dallgëzimi 2 ballë.

