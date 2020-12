Vlerat e librit për jetën dhe veprën e Gjeneral Spiro Moisiut

Nga Prof. Nasho Jorgaqi

Në prag të vitit të Ri 2021, fondit të letërsisë historike i shtohet dhe një libër historik me vlera kombëtare, kushtuar patriotit, Gjeneral Spiro Moisiut, Komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë dhe të Luftës Antifashiste Nac.Çl., shkruar nga shkrimtari dhe studiuesi Jovan Bizhyti.

Lexuesi dhe veçanërisht brezi i ri, që s’e kanë përjetuar atë epokë dhe përpjekjet e atyre qindra patriotëve e atdhetarëve, që vunë në themelet e atdheut, gjakun dhe përkushtimin e tyre, që sakrifikuan jetën dhe rininë për lirinë e pavarësinë e Shqipërisë që gëzojmë ne sot, shohin të pasqyruar në të pikërisht atë kontribut sublim në faqet e historisë së popullit tonë. Një ndër këta patriot të shquar në gjysmën e parë të shekullit të XX-të, ishte Majori Spiro Moisiu, që lufta e lavdishme dhe heroizmat partizane, e bën atë Gjeneral, jo në kushte paqe, por në aksionet e betejat luftarake, që mposhtën pushtuesit nazi-fashist dhe i sollën vëndit dhe popullit shqiptarë çlirimin dhe lirinë e shumëpritur.

Në historinë moderne të Shqipërisë, që nis pas shpalljes së Pavarësisë, fisi i Moisive zë një vend krejt të veçantë. E them këtë, duke patur parasysh që nga gjiri i këtij fisi, dolën dy personalitete të shquara, një nga fusha e artit skenik dhe tjetri nga ajo e strategjisë ushtarake. Eshtë fjala për artistin e madh me famë botërore, Aleksandër Moisiun dhe ushtarakun e rangut të lartë, Gjeneral Spiro Moisiun.

Ushtaraku Spiro Moisiu, hyri në jetën e shtetit të pavarur shqiptar në momentet e para të ngritjes dhe afirmimit të tij. Ndryshe nga shumica e ushtarakëve shqiptarë që vinin nga shkollat osmane dhe i kishin shërbyer interesave të shtetit perandorak turk, Spiro Moisiu ishte nga pionierët e parë që u përgatit e u afirmua në perëndim, në shkollat e Austrisë, aq të njohura e të çmuara në historinë ushtarake. I brumosur me ideale patriotike dhe progresiste, erdhi në Atdhe për t’i shërbyer popullit të tij me përkushtim, sipas interesave dhe nevojave të shtetit të ri shqiptar.

Nga kjo pikpamje, në jetën e tij u reflektua e u pasqyrua historia e ushtrisë shqiptare me të përpjetat e tatëpjetat e saj. Spiro Moisiu, duke kaluar nga një sistem politiko-shoqëror në tjetrin, ku spikatën ngjarje historike të ndryshme, ai i shërbeu interesave kombëtare dhe i qendroi besnik idealeve patriotike dhe përparimtare. I lindur me prirje ushtarake, patriot i patundur, trim dhe me një përkushtim të admirueshëm për këtë detyrë fisnike, pavarësisht nga rrethanat, ai u vu totalisht në shërbim të popullit e Atdheut.

Ai shërbeu me devotshmëri në të katër anët e vendit, nga veriu në jug, ku dhe kontribuoi me përgatitjen e angazhimin e tij në mbështetje të një ushtrie kombëtare shqiptare. Spiro Moisiu dha një shëmbull të lartë atdhetarizmi në kohë tepër të vështira, konkretisht gjatë luftës italo-greke, ku tëehoqi nga fronti i luftës repartin ushtarak shqiptar “Tomorri”, për të shpëtuar nderin e popullit të tij. Me këtë akt trimërie e atdhetarizmi, ai tregoi se zotëronte jo vetëm një strategji të suksesshme ushtarake, por dhe një strategji politiko-patriotike.

Ky qëndrim i lartë patriotik u manifestua dhe hyri në histori, kur ushtaraku strateg mori përsipër detyrën e madhe të Komandantit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nac.Çl., që e çoi vendin në çlirimin e plotë nga pushtuesit nazi-fashist. Veprimtaria ushtarako-patriotike e Spiro Moisiut, më pas do të lartësohej më shumë në kontributin e tij të çmuar që dha në organizimin dhe kualifikimin e ushtrisë sonë popullore nën pushtetin e ri të Shqipërisë Socialiste.

Nuk mund t’i mbyll këto rreshta, pa revokuar dhe një kujtim të feminisë time, ku kam patur fatin t’a shoh nga afër dhe t’a takoj Major Spiro Moisiun, siç i drejtoheshin atëherë atij. Ishte korrik i vitit 1942, kur unë djalë 10 vjeçar, shkoja shpesh për pushime tek xhaxhai i Nënës sime, Llazar Bozo në Kolonjë të Lushnjes. Shtëpia e tij ishte kthyer në një bazë lufte, mbasi e gjithë familja, ai vet, e djemtë e tij, Aleko, Koli, Irakliu dhe Petri (dëshmor i Atdheut) vrarë nga bashkëpuntori i fashizmit, krimineli Isa Toska, militonin në lëvizjen partizane Nac.Çl. Aty ishte strehuar dhe Major Spiro Moisiu, i cili sapo kish dal në ilegalitet, pasi përndiqej nga qeveria fashiste si bashkëpuntor me Frontin Nac.Çl. të luftës partizane kundër fashizmit.

Mua, si fëmijë që isha, më bënte përshtypje të thellë pamja e tij burrërore, autoriteti e respekti i madh që ai gëzonte nga njerëzit që vinin e takonin dhe mernin këshilla prej tij. Ishte koha që organizohej Çeta e Parë partizane e Myzeqesë, që u krijua në fshatin Kolonjë dhe më pas Batalioni partizan nën drejtimin e atij ushtaraku të lartë, i cili kish braktisur frontin e luftës italo-greke dhe ishte kushtuar kauzës së lirisë së Atdheut të tij.

Unë do të isha atje dëshmitarë dhe në verën e vitit 1943, kur një mëngjes herët, ai bashkë me Xha Llazin (Llazar Bozon) dhe dy partizanë që i shoqëronin, hipur mbi kuaj, u larguan nga Kolonja. Askush nuk e dinte se ku do të shkonin, por më vonë e mora vesh se u nisën për në zonën e Darsisë e Sulovës, ku ndodhej me detyrë luftarake batalioni partizan i Myzeqesë, ku bënte pjesë dhe Major Spiroja dhe prej andej, sipas porosive që ishin dhënë, Major Spiro Moisiu do të nisej në një mbledhje historike që do zhvillohej në Labinot, ku ishte caktuar për t’u zgjedhur Komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nac.Çl., ndërsa Enver Hoxha, Komisar Politik.

Kjo ngjarje më ka mbetur në kujtesë për tërë jetëm. Do të mburresha më pas, që kasha patur fatin t’a njihja nga afër dhe të dëgjoja këshillat nga një figure historike e Luftës Antifashiste Nac.Çl., siç ishte Major Spiro Moisiu. Pas luftës, unë e kam takuar vetëm njëherë Gjeneral Moisiun, kur ai drejtonte SHNUM-in në një mbledhje pune dhe unë i dhashë të njohur. Ai buzëqeshi dhe më përqafoi duke më thënë fjalë të përzëmërta, që më kanë mbetur të paharruara. Dhe më vjenë shumë mirë, që miku im i nderuar, shkrimtari dhe studiuesi Jovan Bizhyti, ka ndërmarë këtë punë të vyer për të shkruar biografinë e tij, një vepër e denjë për një personalitet të lartë e të nderuar si Gjeneral Spiro Moisiu.

Jeta dhe veprimtaria shumëvjeçare e këtij personaliteti për kauzën e mbrojtjes dhe pavarësisë së Atdheut, është trashëgimnia më e vyer që ai ka lënë dhe që gjithë brezat e shqiptarëve do i jenë mirënjohës për jetë.

Këtë thesar pati në dorë shkrimtari, studiuesi dhe biografi, Jovan Bizhyti, që studio dhe hartoi librin për jetën e kontributin e Gjeneral Spiro Moisiut. Ai e ka dhënë atë në portretin poliedrik, patriotin, progresistin, njeriun me karakter të fortë e konseguent, burrin trim të betejave luftarake dhe ushtarakun e talentuar në një përballje të madhe, siç ishte lufta e lavdishme Nac.Çl. që solli çlirimin e vendit.

Me punën e përkushtimin, me përvojën e krijuesit të talentuar, duke çmuar më tej dhe kontributin studiues të tij, autori ka arritur të realizojë një biografi që na e jep të plotë figurën e Gjeneral Spiro Moisiut. Në ndërtimin e biografisë, janë harmonizuar kritere teknike me ato kronologjike, duke e dhënë figurën e Gjeneral Moisiut gjithnjë në rritje perms ngjyrash e situatash dhe veprimtarisë së tij të gjithanëshme dhe intrasigjente. Ndjehet pena e shkrimtarit në zbulimin e botës shpirtërore dhe e karakterit të heroit, vepër që karakterizohet nga një rrëfim i rrjedhshëm, I bukur dhe I besueshëm, me një stil letraro-dokumentar, lakonik, me referenca arkivore e larg fjalëve të tepërta moralizuese.

Pa dyshim, kjo vepër monografike është një kontribut i çmuar në letërsinë dokumentare, por veçanërisht në letërsinë biografike, si një shëmbull për ata që tentojnë të punojnë në këtë fushë.