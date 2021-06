“Vlora është në zemrën time”, Rama tregon se pse zgjodhi të jetë deputet në Durrës

Kryeministri Edi Rama thotë se marrja prej tij e mandatit të deputetit në Durrës nuk do të ndikojë aspak në raportin e veçantë që ka me Vlorën.

Rama thotë se Durrësin e zgjodhi pasi është vendi ku mandati i tretë duhet të sjellë një hop të ri në atë qytet dhe gjithë Shqipërinë.

“Vlora ishte, është dhe do jetë deri në fund në zemrën time, kështu që me mandat pa mandat, unë nga Vlora nuk ndahem as sot as mot, ndërkohë në mendjen time Durrësi është vendi ku Mandati i Tretë duhet të sjellë një hop të ri, jo vetëm për atë qytet po për krejt”, shkruan Rama.

Rama ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin për të përfaqësues Durrësin, duke i hapur vendin në Vlorë kandidates Teuta Rama.

Vlora ishte, është dhe do jetë deri në fund në zemrën time, kështu që me mandat pa mandat, unë nga Vlora nuk ndahem as sot as mot, ndërkohë në mendjen time Durrësi është vendi ku Mandati i Tretë duhet të sjellë një hop të ri, jo vetëm për atë qytet po për krejt #Shqipërinë2030🇦🇱 — Edi Rama (@ediramaal) June 21, 2021

j.l./ dita