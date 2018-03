Vodhi 230 mln euro në “Rrugën e Kombit”, thotë që do e ribënte edhe 1000 herë (!)

Kryeopozitari Lulzim Basha akuzoi qeverinë në seancën e fundit parlamentare se po i detyron qytetarët të paguajnë taksa të larta, një prej të cilave është për kalimin në Rrugën e Kombit.

Kryedemokrati, përveçse nuk është në performancë të mirë matematikore, (sepse “dihet” tanimë që 7×7= 42) por me të njëjtën formulë përpiqet paturpësisht t’i mashtrojë për së dyti shqiptarët.

Njëherë i mashtroi me shifrat marramendëse me të cilat u realizua kjo rrugë, duke mosdeklaruar vlerën reale të investimeve dhe së dyti përpiqet t’i mashtrojë duke luajtur me kartën nacionaliste të atdhedashurisë.

“Vjedhja e Shekullit”

Shpërdorimet e abuzimet janë bërë edhe duke operuar me tarifat aspak të barabarta, me të cilat janë ndërtuar kilometrat e kësaj rrugë, ku një kilometër kushtonte afërsisht 22 milionë euro, ndërsa një kilometër tjetër i ngjashëm me të kushtoi 4-6 milionë euro.

Dosja e plotë për përllogaritjen ka qenë në KLSH, i cili e kishte bërë publik auditin e tij, duke deklaruar se nga këto diferenca, pa hyrë në detajet e gjetjes së volumit të punës, gjerësisë së rrugës, vendosjen e mbrojtëseve anash rrugës, mbi 230 milionë euro ishin marrë në mënyrë abuzive nga taksat e qytetarëve shqiptarë, destinacioni i të cilave nuk dihej.

Manovrat për t’i shpëtuar gjykimit

Kryetari i opozitës shqiptare, Lulzim Basha, çonte raportet mjekësore në prokurori, duke u shtirur si i sëmurë, për të shtyrë dëshminë dhe rikthimin e dosjes në gjykatë.

Vendimi i Gjykatës së Lartë, ja se si Basha nuk pranonte të njihej me dosjen e skandalit

“Lidhur me zbatimin e detyrimit, që rrjedh nga përmbajtja e pikës 2 të nenit 327 të Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilit, prokurori para se të vendosë dërgimin e çështjes në gjykatë, duhet të sigurohet që i pandehuri ose mbrojtësi i tij janë njohur me aktet e fashikullit të procedimit penal, përfaqësuesit e Prokurorisë së Përgjithshme parashtruan se:

Për shkak të mosparaqitjes së mbrojtësit të personit nën hetim Lulzim BASHA, më 05.12.2008 nëpërmjet korierit të Prokurorisë së Përgjithshme, tetë volumet e akteve të procedimit penal në ngarkim të tij u dërguan në selinë e Ministrisë së Punëve të Jashtme, prej nga, brenda ditës, u kthyen mbrapsht, duke u lënë tek dezhurni i Prokurorisë së Përgjithshme…”

Pasi ka marrë dy herë rradhazi shuplaka të rënda nga Shqiptarët, në zgjedhjet lokale 2015 dhe së fundmi ato Parlamentare të qershorit 2017, Basha përpiqet t’i imponohet popullit me forcë e mashtrime, duke u hequr si lider i pastër, e që frymëzohet nga e drejta dhe demokracia.

Mirëpo në rrjetet sociale është postuar së fundmi një video në të cilën qytetarët e akuzojnë Bashën si hajdut duke i renditur atij në mënyrë telegrafike të gjitha abuzimet që ka bërë me rrugët.

Pyetja që i parashtrojnë qytetarët “atdhetarit” Basha është kjo:

“Çfarë do bëje edhe 1000 herë të tjera Lulzim”?/Marrë nga Lexo.al