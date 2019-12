Von der Leyen: Britania do të humbasë më shumë se BE!

Brexit pa një marrëveshje, apo “hard” Brexit, do të dëmtojë më shumë Britaninë se sa Bashkimin Europian, nëse të dy palët dështojnë të arrijnë një pakt tregtar deri në fund të vitit 2020, sipas presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.

Në rast se nuk arrijmë dot një marrëveshje deri në fund të 2020-s, do të përballemi përsëri me një “hard” brexit. Kjo do të cënojë interesat tona. Por, ndikimi do të jetë më i madh për Britaninë, pasi Europa do vazhdojë të përfitojë nga tregu i përbashkët, bashkimi doganor, dhe qindra marrëveshje ndërkombëtare që janë nënshkruar me partnerët tanë.

Britania caktoi një afat të rreptë në Dhjetor 2020 këtë javë, për të arritur marrëveshjen e re tregtare me Bashkimin Europian, me idenë se perspektiva e hard Brexit do të detyrojë Brukselin që të përshpejtojë nënshkrimin e marrëveshjes. Në një seancë plenare në Parlamentin Europian në Strasbourg, von der Leyen falenderoi gjithashtu politikanët britanikë që mbështesin qëndrimin në Europë dhe shtoi se parlamentit nuk do ti mungojnë anëtarët e partisë së Brexit që vetëm “bërtasin”.

Britania pritet të dalë nga Bashkimi Europian më 31 Janar dhe periudha e rëndësishme e tranzicionit do të përfundojë më Dhjetor 2020.

o.j/dita