Von Der Leyen vetëkarantinohet për shkak të COVID-19, del me njoftimin e rëndësishëm. Ja çfarë ka ndodhur me Presidenten e KE

Me anë të një njoftimi zyrtar Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cila rezultoi negative për Covid-19, njoftoi sot se do të hynte në karantinë, deri të martën në mëngjes, pas një takimi javën e kaluar me një person, i cili kishte rezultuar pozitiv.

“Unë u informova se kam marrë pjesë në një takim ku gjendej i pranishëm një person, i cili doli pozitiv dje për Covid-19”, tha Der Leyen.

”Në përputhje me rregulloret në fuqi, për këtë arsye e vendosa veten në izolim deri nesër (e martë) në mëngjes”, shkroi ajo në llogarinë e saj në Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

