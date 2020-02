Vranësira dhe reshje shiu në disa zona, si do jetë moti këtë fundjavë

Ditën e shtunë do të kemi mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat do të jenë më të përqëndruara ne Veriperëndim dhe në qendër të vendit. Era do të jetë nga kuadrati i Jugut me shpejtësi deri në 8m/sek.

Ditën e diel moti do të jetë më vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Hera-herës vranësirat do të pasohen nga reshje shiu me intesitet të ulët (pika shiu) ne zonën veriperëndimore dhe pjesërisht në atë qendrore.

Era do të vijojë nga kuadrati i Jugut me shpejtësi deri në 7m/sek.

