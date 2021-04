“Vrasin, kërcënojnë, akuzojnë”/ Rama tjetër reagim: Llumi i shoqërisë, kur kapen me presh në duar duke u betuar se do vrasin…

Kryeministri Edi Rama ka bërë një tjetër reagim për deklaratën që shokoi opinionin publik të Xhelal Mziut.

Rama shkruan se ata që “kërcënojnë, vrasin e akuzojnë”, janë llum i shoqërisë: “Vrasin,kërcënojnë,akuzojnë, inskenojnë kapje njerëzish pa lidhje me PS që të baltosin PS,e kur kapen me presh në duar duke u betuar se do vrasin apo duke blerë vota me zë e më figurë, shfaqen deri në fund ashtu si janë”, shkruan Rama.

Postimi i Ramës

Vrasin,kërcënojnë,akuzojnë, inskenojnë kapje njerëzish pa lidhje me PS që të baltosin PS,e kur kapen me presh në duar duke u betuar se do vrasin apo duke blerë vota me zë e më figurë, shfaqen deri në fund ashtu si janë: Llumi i shoqërisë, mallkim historik që do zhbëhet të dielën!

