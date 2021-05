Vrasja e Mehmet Qemës, dalin sot para gjykatës Marjus Dema dhe 4 shokët e tjerë

Sot del para Gjykatës së Tiranës Marius Dema, i dyshuari për vrasjen e shokut të tij Mehmet Qema mbrëmjen e 10 majit në lagjen “5 maji” në Tiranë.

Ndaj Demës prokuroria do të kërkojë “Arrest me burg” ndërsa për shokët e tjerë Blerim Hoti, Erlin Peka, do të kërkohet arrest shtëpie . Xhuliano Koçi dhe Frenkli Myftari si dhe “Detyrim me paraqitje” për Eder Pjetra dhe Marjus Halili.

Por çfarë ndodhi katër netë më parë?

Qema bashkë më miqtë e tij ishin mbledhur në një lokal të marrë me qira nga Marjus Dema që është një kohësisht dhe autori i krimit. Fillimisht u raportua se të rinjtë po luanin lojën e rrezikshme ‘ruleta ruse’. Ishte Marjus Dema, ai që mori armën dhe siç e do zakoni qëlloi në drejtim të shokut, të cilit i ra fati i keq për të marrë plumbin e pistoletës me mulli. Qema u dërgua në spital nga miqtë e tij, por fatkeqësisht mbërriti i pajetë në duart e bluzave të bardha. Autori dhe pesë shokët që ishin dëshmitarë janë vënë në pranga tashmë, pasi akuzohen se kanë pastruar skenën e krimit. Nga ana tjetër, policia ka nisur hetimet për ndonjë konflikt të mundshëm, pasi në lokalin ku ndodhi krimi është gjetur një makineri që prodhon bitcoin.

