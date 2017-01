Vuçiç: Ballkani Perëndimor po rritet ekonomikisht

Për kryeministrin serb, Aleksandar Vuçiç, gjatë 20 viteve të ardhshme vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë një rritje ekonomike tri herë më të madhe krahasuar me Evropën Perëndimore dhe, pikërisht për këtë gjë, askush nuk duhet të turpërohet për faktin që i përket një rajoni të tillë.

“Besoj se nuk duhet të turpërohemi as nga prejardhja jonë, as se kush jemi dhe as se i përkasim Ballkanit Perëndimor”, deklaroi Vuçiç, në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun boshnjak, Denis Zvizdiç, zhvilluar sot në Beograd.

“Përgjatë 20 viteve të ardhshme, piklërisht nga ky rajon, ne do të jemi një burim i madh rritjeje krahasuar me Evropën Perëndimore”, shtoi ai.

”Ne do të kemi rezultate shumë më të mira, madje tri herë më të mira dhe do të jemi mbartës të rritjes në kontinentin evropian, parashikuar kjo edhe nga FMN-ja dhe BB-ja”, theksoi Vuçiç.

”Në këto përfundime kemi arritur edhe në bisedimet me përfaqësuesit e Kinës, Rusisë, Evropës dhe Amerikës. Dhe për këtë do të flitet në samitin e ardhshëm për Ballkanin Perëndimor, që do të zhvillohet në Itali, bashkë me kancelaren Angela Merkel dhe kryeministrat e Italisë, Francës dhe Austrisë”, tha kryeministri serb, Aleksandar Vuçiç.