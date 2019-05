Vuçiç: Vizat për Kosovën nuk kanë lidhje me Taksën. Po gjejmë treg tjetër, por shqiptarët do kenë probleme të shumta

Presidenti i serbisë Aleksandër Vuçiç, gjatë një konferencë për shtyp me përfaqësues serb të Kosovës, është shprehur se është i gatshëm të nëshkruajë liberalizmin e vizave për Kosovën.

Vuçiç, tha ndër të tjera se ai do të gjejë treg për produktet e tij dhe se do përshtatet me rrethanat e reja.

“Sa i përket lidhjes së liberalizimit të vizave me taksat, nuk ka nevojë që taksat të hiqen. E kam ditur që nga fillimi se ato do të mbesin gjatë. Ne tani me humbjet që kemi pasur, po përshtatemi me rrethanat e reja. Do të gjejmë treg për produktet tona. Na është dashur kohë për këtë, por do ta zgjidhim këtë problem, ndërsa shqiptarët do të përballen me probleme të shumta”-tha ai.

b.b/dita