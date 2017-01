Vuçiç takon Zëvendëspresidentin Biden

Në Forumin Ekonomik Botëror të mbajtur në Davos, kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç është takuar me zëvendëspresidentin në largim të Amerikës, Joe Biden

Vuçiç paraprakisht kishte paralajmëruar se me Biden do të diskutojnë me problemet me të cilat po përballet shteti serb, përfshirë edhe Kosovën, njoftojnë mediat në Serbi.

“Mendoj se temë do të jeta rajoni, raportet tona me Prishtinën, por edhe të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet Serbia. Ne jemi të hendikepuar kur duhet t’i shpjegojmë gjërat, sepse pikëpamjet tona dallojnë nga ato të shumicës së fuqive perëndimore – por është e rëndësishme që të dëgjohen qëndrimet tona si dhe ne t’i dëgjojmë qëndrimet e tyre” ka thënë Vuçiç para takimit

Javën që shkoi me Biden është takuar edhe Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka qëndruar për disa ditë në SHBA.

Ndërkohë takimi Biden –Vuçiç në Davos ndodh vetëm 4 ditë pasi Serbia tentoi të fusë një tren me mbishkrime nacionaliste të cilat tensionuan dukshëm raportet e Kosovës me Serbinë.