Wanted! The Socialist Party of Albania

( Pjesa e parë )

Nga Jorgo Mandili

Prolog

Në këtë parashtresë, një sërë pohimesh, jo të gjithëve do t’u pëlqejnë. Unë nuk jam nisur nga fakti nëse diçka pëlqehet apo jo, por nga fakti nëse ajo i korrespondon të vërtetës, qoftë kjo edhe e hidhur. Besoj se edhe ju ose të paktën shumica juaj angazhoni energjitë tuaja për të thënë të vërtetën sepse “Kush nuk e di të vërtetën është vetëm një budalla, por ai që e di dhe e quan gënjeshtër është kriminel” (B.Breht).

Në këtë kontekst unë dua të di që: si ka mundësi që një forcë politike e majtë të zgjedhë dhe të mbajë në krye të saj një kryeministër oligarkokolaboracionist, i cili jo vetëm nuk është në binarët e programit të kësaj partie, por e shfrytëzon flamurin e saj për pushtet.

Me votat e socialistëve dhe progresistëve bën “duanë”e oligarkëve dhe kolaboracionistëve. Problemi që shtrohet në këtë parashtresë lidhet me fatin e Partisë Socialiste. Ku ka humbur?

Në fillim do të përpiqem, që bazuar në disa qëndrime, sjellje,veprime e deklarata të kryeministrit “alias” socialist të tregoj se:

Rama- një Kryeministër oligarkokolaboracionist….

-Para 6 muajsh, Kryeministri “alias” socialist, organizoi ceremonialin shtetëror të rehabilitimit të figurës së Mit’hat Frashërit, ceremonial i organizuar prej tij me taksat e atyre që i kanë dhënë një milion vota për të respektuar edhe Luftën Antifashiste. Madje kjo Luftë shërben edhe si vijë demarkacioni midis antifashistëve dhe kolaboracionistëve. Por edhe me paret e tij, larg qoftë, sikur ta kish bërë prapë do ishte gabim, sepse përfaqëson një forcë politike të majtë, e cila e ka sanksionuar qartë qëndrimin e saj ndaj kësaj Lufte. Por në Shqipëri me drejtues kontraversë dhe të papërgjegjshëm ndodhin paradokse të tilla.

-5 Maji, dita e dëshmorëve. Kryeministri në këtë datë simbolike asnjë fjalë, por poston në fb e tij një video të një fshati turistik. Madje as një reagim për kthimin e eshtrave në “Varrezat e Kombit” të emblemës së heronjve dhe dëshmorëve, Qemal Stafës. Trishtim dhe keqardhje për një kryeministër “alias” socialist, që nuk i ka në “refene” as Luftën, as heronjtë, as dëshmorët as veteranët dhe as shumicën antifashiste që e ka votuar. Votat ua do, por idealin dhe ndjenjat ua përdhunon, madje me një mospërfillje emblematike deri në përçmim.

-Një institut famëkeq shpalli një listë, ku kriminelë ishin cilësuar komandantë e luftëtarë të lirisë. Figura groteske të këtij instituti antikomunist botojnë libra për “trimëritë” e trimave të Lumo Skëndos, dhe paradoksi qëndron se botohen me paret e taksapaguesve shqiptarë, shumica e të cilëve janë bijtë, bijat, nipërit mbesat të afërmit e fisni të të rënëve, të vrarë e të djegur edhe nga ata që “glorifikohen” për tradhtinë e tyre në këto botime, dhe shpërndahen falas. Një poshtërim i dyfishtë me “lejen” e kryeministrit “alias” socialist.

-Agron Malaj, një nga vrasësit e shpërblyer me katër rroga, propozohet nga kryeministri “alias” socialist, për kryetar bashkie në Mat dhe kryeministri gënjen hapur duke e shfajësuar. Turp, turp do të thoshte B.Islami dhe tradhti ndaj të rënëve të 21 janarit do ta cilësonte me të drejtë poeti, studiuesi dhe “Fuçiku” shqiptar A.Duka tek “Dita”. Por….. edhe trishtim madje poshtërim i një arrogance të paprecedente, të kryeministrit “alias” socialist.

-Ish-ministri Bode, që u cilësua përgjegjës për gropën e madhe financiare që kishte shkaktuar dhe ishte për hetim, propozohet nga kryeministri “alias” socialist, anëtar bordi në Bankën Kombëtare. Trishtim, papërgjegjshmëri politike dhe shtetërore njëkohësisht, por më tepër mospërfillje dhe arrogancë.

-Një kryeministër “alias” socialist, që jo vetëm nuk e mbajti premtimin për rishikimin dhe anulimin e koncesioneve të Berishës, por përkundrazi i shtoi ato duke abuzuar me taksat e shqiptarëve. Favorizon oligarkët dhe varfëron shqiptarët.

Rasti më i freskët është pazari me eminencat e Berishës të tipit Ulaj duke e marrë, madje edhe në mbrojtje pas demaskimit të aferës së rrugës së”Astirit”. Favorizon oligarkët dhe rëndon xhepat e shqiptarëve, duke i varfëruar çdo ditë e më tepër.

-Një kryeministër demagog. Premtoi Rilindje dhe po e çon popullin në dëshpërim. Premtoi shtet me institucione të qëndrueshme dhe po ndërton shtet pa shtet. Premtoi reforma radikale në administratë,arsim, shëndetësi dhe po bën “show”-reforma, fasadë e kozmetikë të institucioneve të paraardhësit. Premtoi qeverisje nëpërmjet institucioneve dhe shpiku bashkëqeverisjen populiste nëpërmjet “call centerit”-“Shqipëria që duam.al”, një institucion i paqëndrueshëm. Nesër një Kryeministër tjetër do ta shkrijë. Mungesë vizioni dhe dështak në qeverisje.

-Një kryeministër “alias socialist”, burim konfliktesh sociale, si rrjedhojë e vendimeve të nxituara. Si thoni ju kaq i domosdoshëm është ky nxitim, saqë nuk i pret koha të konsultohet paraprakisht me komunitetet përkatëse? Kështu ndodhi me kuksianët në rrugën e Kombit, me ndërtimin e teatrit të ri, mbikalimin e Astirit etj. Sepse ai nxitim fsheh diçka të paligjshme,abuzive dhe korruptive. Konflikti me Beçhettin, një konflikt thuajse personal i kryeministrit, për të cilin qytetarët e varfër të Shqipërisë do të paguajnë 1 për qind të prodhimit Kombëtar. “Humbja e gjyqeve të arbitrazhit dhe droja se mund të humbasim edhe të tjerë, nuk janë thjeshtë çaste të mediokritetit, sepse ky mund të ketë fund një ditë, por, si duket, pas këtyre “humbjeve” fshihen marrëveshje të tjera, të lidhura heshtazi, megjithëse do të donim të mos ketë ndodhur kështu” (shën.i Ditës,19 maj, 2019).

-Një kryeministër batakçi. Po, po mos u habisni! Batakçi. A nuk sillet si i tillë kur deklaron se “Unë nuk rri se më gënjen mendja se jam i pagabueshëm, apo s’kam bërë gabime, apo se gjithçka po shkon vaj, as se njerëzit nuk paguajnë nën dorë, se rrogat janë rritur, se shqiptarët po kthehen nga jashtë dhe se jeta është fushë me lule”. Sa herë i kemi dëgjuar këto “reflektime” të tipit leninist se “kush punon gabon”. Vërtetë, o Edi, punon shumë, por gabim nga puna e madhe ishte liturgjia ceremoniale për rehabilitimin e Mit’hatit? Jo more zoti Edi, jo! Ti e bëre me ndërgjegje të pastër dhe pa u tërhequr asnjë çast nga ky veprim prej batakçiu. Duke abuzuar me pushtetin e fituar nga shumica e majtë.

Kur ishe në opozitë, premtove ndëshkimin e paraardhësve të tu. Ti jo vetëm nuk i ndëshkove, por i tolerove, madje edhe bashkëpunove sepse u korruptove edhe vetë duke krijuar terrenin për destabilizimin e vendit.”Ky mosndëshkim solli riciklimin e së keqes dhe tani vendi gjendet para një situate absurde, kur me ngulm, pareshtur me ngulm, synohet të ketë një përplasje civile, me pasoja për të nesërmen, rishtas gjakderdhëse, edhe një herë nga i njëjti burim frymëzues, ardhur përmes të njëjtit njeri, dhe kjo si duket do të jetë një spirale që do të vijë duke u rritur. E jo nga ajo që duhej të ishte, aftësia për të zgjidhur gjërat në dobi të Shqipërisë”. (B.Islami,Dita,20 maj 2019)

Nuk po zgjatem më se ka ende fakte të tjera, që tregojnë se ky kryeministër “alias socialist”, është një demagog, arrogant, i papërgjegjshëm dhe i paaftë për të ndërtuar shtet e për të qeverisur me institucione të qëndrueshme me vizion, program dhe ekip.

Një kryeministër i “majtë” që nuk ka respekt për luftën antifashiste, që nuk është shprehur ende për 75 vjetorin e çlirimit të vendit, që nderon kolaboracionistët dhe favorizon gjithë “zorzopët” e tyre, një kryeministër i “majtë”, që pasuron me taksat e popullit oligarkët duke thelluar varfërinë e shtresave vurnerable pensionistëve, invalidëve, fermerëve, minatorëve,etj ……, si mendoni ju është socialist apo oligarkokolaboracionist?

Më vërtetoni të kundërtën. Ndërkaq unë do t’u sjell dy shembuj kryeministrash të majtë.

Sa për krahasim, për të kuptuar karakterin socialist të një qeverie të majtë. Përkushtimi i kryeministrit grek, Syriza, jo ndaj pushtetit, por ndaj Atdheut dhe përgjegjësia që mori para popullit për ta shpëtuar Greqinë nga katastrofa dhe përpjekjet e tij serioze për të zgjidhur problemet me fqinjët e konfirmojnë atë si një lider i së majtës progresive .

Pavarësisht protestave, kërcënimeve nga të gjitha anët, mocioneve, presioneve dhe thirrjet për dorëheqje, akuzave të ndryshme, madje deri në tradhti, ai me vendosmëri bëri reforma radikale që krijuan jo pak dhimbje dhe pakënaqësira, por nuk u tërhoq. Me vendosmëri i çoi ato përpara, duke hedhur themelet e një ekonomie të stabilizuar, duke rilindur edhe shpresën për kapërcimin e krizës shkatërruese që kish pllakosur Greqinë. Zgjidhi dhe problemet e mbartura në vite edhe me Maqedoninë e Veriut. Fitoi edhe simpatinë e ndërkombëtarëve, duke e nderuar dhe respektuar kudo ku shkonte.

Shembull i një Kryeministri serioz, vizionar, diplomat, i guximshëm dhe i përgjegjshëm për përgjegjësitë publike që kishte marrë. Kuptohet se nuk ka arritur ende synimet por ka “shtruar rrugën” për të arritur në destinacionin e duhur.

Kryeministri socialdemokrat Zajev, pasi zgjidhi problemin e emrit, pasi çoi para gjyqit të korruptuarit e Gruevskit, madje edhe këtë të fundit, që mori arratinë, përgatit një paketë ligjore tashmë për të ndihmuar të varfrit, shtresat vunerable e pensionistët. Në pakon e ligjeve sociale, për të gjithë të moshuarit mbi 65 vjeç që nuk kanë plotësuar vitet për përfitimin e pensionit do të jepen nga 6100 denarë.

Kusht për këtë kategori është që të kenë jetuar së paku 15 vitet e fundit në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa ndihma sociale do të shënojë rritje deri në 200 euro për një familje katër anëtarësh, por rritje do të ketë edhe për kategoritë e tjera, raporton agjencia e lajmeve “Ina”.

Dhe presin socialistët…dhe besojnë socialistët …se në krye të Qeverisë së tyre kanë një kryeministër të majtë, që i mbron, i përkrah, që përpiqet t’u përmirësojë jetesën, t’u krijojë kushte për punësim, lehtësira për biznes, rritje të pensioneve dhe të përkrahjes sociale për shtresat vurnerable, shërbime të kulturuara nga administrata, arsim cilësor për fëmijët e tyre etj.,që lidhen me idealin social-demokrat të një partie të majtë, serioze e progresiste me ideologji të qartë, ku shumica e popullsisë shqiptare që është e majtë, të gjejë hapësirën e nevojshme për realizimin e aspiratave të veta sipas shtresave shoqërore, që nuk i gjejnë sot tek “sekti” Rilindje që fshihet pas koperturës socialiste.

Jo or socialistë, ju të varfër, pensionistë e veteranë! Më kot prisni nga “Rilindja”e parilindur, më saktë nga kryeministri oligarkokolaboracionist Rama. Babëzia e lakmia ua kanë errësuar sytë dhe u kanë “pushtuar” shpirtrat “parisë” rilindase.

Luksokratia, mbrëmjet gala, pushimet e shkollimet jashtë shtetit u kanë bllokuar veshët dhe nuk dëgjojnë “këmborët” tuaja, juve të varfërve ,veteranëve dhe pensionistëve. Hundën e kanë jashtë funksioni, ajo vetëm u rritet si e Pinokut nga gënjeshtrat dhe mashtrimet. Po trurin?-do pyeste ndonjëri. Trurin? Si mendoni ju se u duhet truri, kur kanë atë të Edit ? Ç’thotë Edi bëjnë ata. Ç’duan ata ua jep Edi. E, kështu truri u del i tepërt. U mjafton shtylla kurrizore”. Pushtet absolut i prijësit.

E, kur kujton se çfarë ka thënë Abaz Ermenji për Zogun: “Cinik prej natyre… mblidhte rreth vetes kalbësira…. Zogu s’bëri gjë tjetër veçse i acaroi konfliktet shoqërore edhe më tepër, rrëzoi në llom çdo shpresë qe kishte njeriu në vleftat kombëtare e morale, në drejtësinë, në rolin e udhëheqjes së shtetit drejt smirës…… Zogu nuk ishte nga ata që ndjente një mision historik në vetvete…. Nuk lejoi që të krijohej një ide qendrore shqiptare e mbështetur në të vërtetën… Nuk ishte njeriu i krijimit por një ambicioz i zakonshëm nga ata që duan të komandojnë dhe të shkëlqejnë…. sepse e ndjenin një frikë kundrejt kulturës, mbasi këtë armë s’e kishte ai vetë….Në mënyrat e qeverisjes së tij nuk pajtohej me idetë e reja, që vinin prej kulturës së kohës, prandaj ai dhe halabakët e tij që e rrethonin “nuk i dhanë një përkrahje me shpirt zhvillimit kulturor të vendit, dhe çdo mendim të ri e quanin komunist”…

….kthjellohesh, reflekton për “profecinë” e tij në ngjashmërinë e çuditshme të kryeministrave tanë “demokratë”, që edhe pas njëqind vjetësh me trishtim mendon

“Pse kaq të pafat ne shqiptarët me këta kryeministra “çyrykë” ?! Dhe akoma më keq ky, i tanishmi, që ka shumë gjëra të përbashkëta me ato ç’ka thotë z. Ermenji për Zogun.

(Vijon)

