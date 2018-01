We, the people

I nderuar zoti Thano.

Une qe po ju shkruaj quhem Astrit Isufi, shqiptar me nenshtetesi dhe banim ne U.S.A.

Kam punuar ne strukturat e M.P.B.-se prej me shume se 15 vjet. Shkas per kete artikull u be thirrja e opozites per proteste me daten 27 Janar.

Partite politike te opozites qe kane qene ne pushtet per nie kohe te gjate dhe pergjegjese per shume mekate te cillât edhe sot si popull i vuajme ende kerkon te marre flamurin dhe lidershipin e forcave progressive kunder maxhorances korruptive.

Situatë me imorale dhe e paskrupullt nuk mund te behet.

Argumentet e tyre jane se kjo qeveri eshte e lidhur me krimin,mafian vendase dhe ate nderkombetare dhe se po i varferon akoma me shume shqiptaret te cilet te deshperuar nga deshtimet e kesaj qeverie po marrin arratine ne vendent perendimore, etj.

Deklaratat e tyre duken te forta dhe ultimative. Ata po i premtojne popullit se vetem ata si opozite do te kthejne normalitetin e do ti kthejne shpresen ketij vendi. Mua personalisht me kane shtangur , por edhe ato mjira te tjere qe votuan kete maxhorance i kane lene me gojë hapur. Perse?

Partite e opozitës së sotme kane qene ne pushtet me gjate se kjo maxhorance. Ata jane pergjegjes jo vetem per deshtimet e tyre te medha por eche per korrupsionin gjigant dhe krimet ndaj ketij populli.

Ne demonstrata dhe protesta duhet te ngrihemi ne qytetaret qe kemi vuajtur per 27 vjet politikat me te egra dhe grabitjen masive te pasurive dhe djerses sone. Ne duhet te ngrihemi e t’i kerkojme llogari gjithe klases politike per vonesat historike per ta integruar vendin ne familjen europiane. Ne duhet te protestojme per politikat e tyre te gabuara ne privatizimet e ekonomise qe u grabit nga keta barbare qe nuk paskan te ngopur. Ne duhet te protestojme per sistemin e kalbur te drejtesise qe e kane pasur mburoje per vehten e tyre.

Shikoni privatizimet skandaloze dhe pronat qe keta gjakpires kane grabitur. Si ilustrim shikoni vilat e tyre dhe pasurite e tundshme dhe te patundshme qe duan ti mbrojne me jetet tona.

Hallet e tyre nuk jane hallet tona per te na perdorur mish per top. Mbledhja e firmave per te deklaruar pavlefshmerine e Kryepokurores se Pergjithshme zbulon ashiqare qellimin e vertete pse e duan protesten. Ata nuk duan ligj ne Shqiperi. Shqiperine ato e kane konsideruar dhe e konsiderojne akoma ciflik ku mund te shijne e komandojne si t’ua doje qejfi atyre.

Sinteza se ligji eshte i barabarte per te gjithe dhe se asnje nuk eshte mbi ligjin ka ekzistuar vetem ne leter. Ne qytetaret duhet duhet te ngreme zerin fort qe reforma ne drejtesi te zbatohet sa me pare dhe peshqit e medhenj te pergjigjen para drejtesise per krimet e tyre.

Ne nuk jemi vetem ne kete beteje jetike per popullin dhe vendin tone. Ne kemi aleatin tone te madh, U.S.A dhe Bashkimin Europian. E ardhmja jone nuk eshte ne duart e tyre te gjakosura por ne duart tona . We the people jemi me te shumte dhe me te forte. Boll na perdoren.

Astrit Isufi