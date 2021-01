WhatsApp i përgjigjet akuzave për shkelje të privatësisë teksa përdoruesit po ikin drejt Signal dhe Telegram

Drejtuesit e Facebook thonë se përdoruesit kanë keqkuptuar ndryshimet që janë bërë në aplikacionin WhatsApp.

Facebook po përpiqet të merret me një kërcënim të papritur konkurrues ndaj platformës së tij të mesazheve WhatsApp, pasi një ndryshim në kushtet e shërbimit shkaktoi shqetësime të privatësisë dhe bëri që përdoruesit të ktheheshin te rivalët si Signal dhe Telegram.

Signal u shkarkua 8.8 milion herë në të gjithë botën gjatë javës pasi ndryshimet WhatsApp u njoftuan në 4 janar.

Aplikacioni gjithashtu mori një shtysë kur Elon Musk, shefi ekzekutiv i Tesla, shkroi në Twitter “Përdorni Signal” në 7 Janar.

WhatsApp regjistroi 14 përqind më pak shkarkime javën e kaluar, krahasuar me një javë më parë.

WhatsApp tha në një deklaratë se përditësimi i politikave, i cili hyn në fuqi në 8 shkurt, “nuk ndikon në privatësinë e mesazheve tuaja me miqtë ose familjen në asnjë mënyrë“.

Politikat e privatësisë së WhatsApp që nga viti 2016 e kanë lejuar atë të ndajë të dhëna të tjera të përdoruesit me kompaninë e tij mëmë. Sipas përditësimit më të fundit, Facebook dhe WhatsApp tani do të jenë në gjendje të ndajnë të dhëna të caktuara për pagesa dhe transaksione në mënyrë që të rrisin reklamat, pasi kompania shtyn më tej në tregtinë elektronike me zhvillimin e veçorive dixhitale të dyqaneve të tilla si dyqanet e Facebook.

Ndryshimet përshkruajnë gjithashtu mënyrën se si tregtarët që komunikojnë me klientët përmes WhatsApp mund të zgjedhin të ruajnë ato biseda në serverat në Facebook dhe t’i përdorin të dhënat për të informuar reklamat e tyre në Facebook.

Shefi ekzekutiv i Instagram, i cili gjithashtu është në pronësi të Facebook tha në një postim në Twitter: “Ka shumë dezinformata në lidhje me WhatsApp”.

Akoma, Jason Kint, shefi ekzekutiv i Digital Content Next, një shoqatë tregtare amerikane për botuesit në internet, vuri në dukje se Facebook kishte premtuar se WhatsApp nuk do të kërkohej të ndante të dhëna me kompaninë e saj mëmë kur u ble në 2014.

o.j/dita