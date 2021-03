SHËNIM: Who is afraid of Virginia Woolf? Kush ka kaq frikë nga përfshirja e grave në politikë? Të zhyturit e të përlyerit? Të (pa)mposhturit dhe të (pa)kontestueshmit?

Nga Edona Llukaçaj

Kur vjen pranvera ose kur ka festa përpara, gratë, edhe në kulturën tonë, përveshin mëngët për të pastrurar zgjyrën e sa kohëve; si i thonë qëmoti, për një pastrim me themel.

Kjo është ndjesia që të jep edhe ndërtimi i listave zgjedhore të partisë në pushtet, të cilat gratë i kryesojnë thuajse në çdo qark, por që mund të pikaset edhe në listat e opozitës.

Zgjedhja, padyshim edhe për populizëm, e disa figurave, më shumë se sa tendencë për të mbledhur “vajza të urta” që nuk dalin nga fjala e kryetarit duket si një thirrje për të pastruar llumin korruptiv tre dekador të elitës sonë politike që, thënë hapur, i bën të bien erë edhe ata që mund të mos jenë drejtpërdrejti “zhulsa” korrupsioni.

Ndonëse nuancat e këtyre grave nuk janë aspak në harmoni me disa të përfolur ngahera, gjthashtu pjesë të listave, ka shanse që ato t’i flakin jashtë këto vjetërsira politike, ashtu si hidhen rraqet e panevojshme dhe të pluhurosura nga shtëpia që pastrohet.

Në fund të fundit, si theksonte edhe ashtuquajtura “zonja e hekurt” kryeministrja e dikurshme britanike Margaret Thatcher: “If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.” (“nëse do që dicka të thuhet/flitet (për të), kërkoja një burri; nëse do që diçka të bëhet kerkoja një gruaje”).

Duhet të jetë kjo frikë “burrërore” se ky edhe mund të jetë fillimi i një kohe kur politika jonë nuk do të jetë më aq e pistë, që nga fjalori deri tek veprimet, që ka kthyer heshtat e figurave të kahershme nga gratë, pa dallim, majtas e djathtas.

Në këtë luftë të padenjë për të mos humbur terren, po mungon etika minimale për tu mos u tallur me emrat e përveçëm të këtyre grave, për të mos vënë në lojë pamjet e tyre të jashtme, apo për të “analizuar” jashtë kontekstit fjalët e tyre.

Padyshim që kur pranuan ftesën a sfidën për të qenë pjesë e listave. këto zonja do ta kenë marrë parasysh se loja e ndyrë parazgjedhore do degradonte edhe në fyerje personale të patakt.

Por kur dëgjon se ngjyra e flokëve të Çomos, emri i Dumës apo shqetësimi i shprehur i Bozos për gërryerjen e shumë-anshme dhe shumë-dimensionale të vendit në tridhjetë vite janë tema, është e qartë se kjo bëhet për të tërhequr vëmendjen nga ajo që ata potencialisht ofrojnë.

E padashur të vjen në mendje titulli i një drame që nuk ka pothuajse fare lidhje me të: “who is afraid of virginia woolf?”, por që me një interpretim tjetër, përdoret gjerësisht për të shprehur drojen nga gratë.

Vërtet, kush ka kaq frikë nga përfshirja e grave, sidomos atyre që kanë çfarë të japin, në politikë? Të zhyturit e të përlyerit? Të (pa)mposhturit dhe të (pa)kontestueshmit?

Ata që s’humbin kurrë dhe veç vetë fitojnë? Me zhargonin e tyre, KÇK apo oligarkët? Cilëve po i luan toka nën këmbë, në ditë pranvere, kur është koha për pastrim?