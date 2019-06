Xhaçka pret në Tiranë shefin e NATO-s: Diskutuan për situatën në Shqipëri

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg në orën 14:00 ka mbërritur në Tiranë ku do të zhvillojë një vizitë disa orëshe. Ai u prit në aeroport nga ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, ku zhvilluan një bisedë të shkurtër për situatën politike në vend.

Jens Stoltenberg do të pritet në një takim dypalësh nga kryeministri Edi Rama, e cila do të pasohet nga një konference për shtyp. Më pas sekretari Stoltenberg do të zhvillojë një takim dypalësh në Presidencë me Ilir Metën.

Në qendër të bisedës me kreun e shtetit dhe kryeministrin pritet që të jetë siguria në rajon dhe padyshim situata politike në vend, teksa në orën 19:00 opozita do të zhvillojë protestën e shtatë kombëtare, ndërsa ka bojkotuar zgjedhjet lokale. Pas këtij takimi, ai do të largohet nga Tirana për të udhëtuar drejt Maqedonisë.

l.h/ dita