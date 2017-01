Xhelatët politikë të së shkuarës që hiqen si viktima të së nesërmes dhe Edi Rama si “maskara i nevojshëm”

“Nuk do të lëmë gjë pa bërë…..Do të bojkotojmë Kuvendin dhe paralajmërojmë se vendi do të zhytet në destabilitet pasi prekja e votës nga maxhoranca është e sigurt” – Nard Ndoka

Thënia e mësipërme e një politikani shqiptar i cili, nëse do të kujtohet ndonjëherë, do të mbahet mend vetëm për shprehjet e tij qesharake dhe të pakuptimta gjatë gjithë karrierës politike, është pjesë e një potpurie “këngësh” dëshpërimi dhe vajtimi opozitar prej të paktën gjashtë muajve. Kryesorët e opozitës, duke filluar me kryetarin formal të karvanit, Lulzim Basha, bombardojnë opinionin publik shqiptar me ankesa dhe pretendime se nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, se rezultatin do ta vendosin paratë e krimit dhe se me kryeministrin aktual nuk mund të shkohet në zgjedhje.

Kjo skotë njerëzish që propagandojnë parimet dhe synojnë përfitimet, që shiten si viktima të së nesërmes dhe janë xhelatët politikë të së shkuarës, që pretendojnë se luftojnë për kauza dhe ideale por s’lënë gjë pa bërë për pushtet dhe të mira materiale, jo vetëm ankohen për gjëra të hamendësuara kuturu, por kërcënojnë, më së pari popullin shqiptar të terrorizuar nga batakçillëqet politike dhe kaosi i shkaktuar prej tyre, se do ta bëjnë vendin të paqëndrueshëm (do ta çojmë në destabilitet-thonë), domethënë se do të përpiqen të bëjnë ato gjëra që kanë bërë ose kanë tentuar të bëjnë sa herë etja për pushtet dhe kriza e tyre e personalitetit i kanë shpërfytyruar në epileptikë politikë.

Në gjithë këtë marshim donkishotesk ata hiqen sikur po merakosen dhe luftojnë që “t’ua kthejnë pushtetin qytetarëve”, “t’i bëjnë qytetarët e thjeshtë vendimmarrës” dhe të pastrojnë politikën nga krimi. E, ndërsa thonë se duan t’i bëjnë qytetarët vendimmarrës, ata nuk i binden vendimit qytetar të vitit 2013 i cili nënkupton qeverisjen e vendit deri në datën e zgjedhjeve të radhës nga grupimi politik që kanë vendosur qytetarët. Një herë thonë se duhet të iki kryeministri tre muaj para zgjedhjeve dhe të krijohet Qeveri Teknike, pastaj se kryeministri duhet të rrijë deri në qershor, por të shtyhen zgjedhjet dhe të qeveriset vendi nga një Qeveri Teknike. Ata thonë se duhet bërë ashtu jo se e kërkon Kushtetuta, por sepse ashtu duan ata.

Edhe qytetari mesatar shqiptar e di se e ashtuquajtura Qeveri Teknike nuk përfaqëson vullnetin e popullit (si e tillë nuk është demokratike) dhe se ajo nuk është gjë tjetër veçse një pazar politik midis po atyre forcave politike që duhet të dalin vetë në pazarin politik ditën e zgjedhjeve dhe t’i lihet popullit “të blejë” nëpërmjet votës së lirë mallrat politike që ofrohen në treg.

Qeveria Teknike është alibia e opozitës politike për të krijuar paqëndrueshmëri politike, dëshpërim popullor dhe manipulim të zgjedhësve shqiptarë. Ajo është mjeti që po kjo opozitë ka përdorur dikur për ta sfilitur popullin e vendin. Meqë tani nuk mund ta përdorë më sepse kanë ndryshuar shumë gjëra e përmend sa për “nostalgji”, aq edhe për të përcjellë “dhimbjen” që ka për popullin. Dhe kohët kanë ndryshuar më së pari se mëtuesit e Qeverisë Teknike dhe të kaosit social, ndryshe nga dikur, njihen mirë kush janë e sa vlejnë qoftë nga votuesit shqiptarë, qoftë nga politika ndërkombëtare.

Para pak ditësh, Lulzim Basha tha se “Ka vuajtur Shqipëria 25 vjet nga zgjedhjet e prishura”. Nuk mund t’i kërkosh zotërisë në fjalë të tregojë se kush janë ata që e kanë bërë Shqipërinë të vuaj ngaqë i kanë prishur zgjedhjet. Nuk mund t’ia kërkosh jo vetëm sepse na ka dëshmuar pareshtur se sinqeriteti dhe ndershmëria janë të huaja për karakterin e tij, por edhe sepse askush nuk ka dyshim se po ta drejtonte gishtin mbi mëkatarët shtiracakut Basha do t’i duhej të ngrihej mbi veten dhe kundër vetes, të ngrihej mbi PD-në dhe kundër saj, të dilte mbi Sali Berishën dhe kundër tij.

Kur Lulzim Bashës iu bë ftesa për t’iu bashkuar Partisë Demokratike në vitin 2005 ai e dinte shumë mirë historinë e turpshme të zgjedhjeve të vitit 1996, të deklaruara nga gjithë bashkësia ndërkombëtare si të parregullta dhe të dhunuara; e dinte shumë mirë historinë e burgosjeve politike të opozitës dhe gazetarëve nga regjimi i asaj partie, ashtu siç dinte aktet e turpshme dhe kriminale të pushtetit berishist, sidomos gjatë shkurt-marsit 1997 dhe marrjes së pushtetit me dhunë prej tyre në shtator 1998; i dinte shumë mirë vlerësimet perëndimore për sundimin e parë berishist si “një regjim gangsterësh” dhe vlerësimet perëndimore për Sali Berishën në shkurt 1998 si “një ordiner i rrezikshëm”.

E, me gjithë këto dijeni, ai iu bashkua PD-së. Iu bashkua jo për ideale dhe as pse i dhimbsej populli shqiptar, por sepse e thërriste zëri i brendshëm i etjes për pushtet e përfitime. Duke iu bashkuar një formacioni të tillë politik që e përdori si manekin në tregun e dukjeve politike, ai jo vetëm nuk ndryshoi gjë në thelbin e sjelljes së saj, por u bë njëlloj si ata. U bë njëlloj si ata sepse, në thelb, ishte i të njëjtës kategori morale. Duke qenë i tillë ai u bë bashkëpërgjegjës në falsifikimet e zgjedhjeve të vitit 2009 dhe në ato për bashkinë e Tiranës të vitit 2011 ku ai ishte përfituesi kryesor.

E kaluara e tij politike ia ka blozuar ndërgjegjen Lulzim Bashës. Ishte ajo ndërgjegje që e shtyu të bëhej pjesë e kupolës politike të një partie e cila, në historinë e pluralizmit politik shqiptar, ka qenë dhe mbetet ideatorja dhe realizuesja e zgjedhjeve të prishura, të prishura nëpërmjet blerjeve e falsifikimeve, por edhe me anën e dhunës së fshehtë e të hapur. Dhe më pas, e njëjta ndërgjegje e shtyu të inkriminohej keqas në tre funksionet ministrore që i dha mentori i tij, të Ndërtimit, të Punëve të Jashtme dhe të Punëve të Brendshme.

Duke pasur një formim të tillë moral ai u gjet si më i përshtatshmi për t’iu dorëzuar stafeta e vazhdimit të berishizmit prandaj në vitin 2013 ai deklaroi se “Ne i përkasim shkollës politike të Sali Berishës”. Opinioni shqiptar dhe ai ndërkombëtar e dinë fare mirë se berishizmi ka qenë dhe mbetet teorikisht një ideologji vulgare pa ide dhe praktikisht një sjellje e turpshme dhe antidemokratike, krejtësisht e kundërt me ato që ka propaganduar e propagandon me pasion të rremë.

Në vitin 2009 korrespondenca diplomatike amerikane e përcaktonte Sali Berishën si “Kreu i trukimit të zgjedhjeve politike në Shqipëri”.Është tallje e madhe me popullin shqiptar që ky individ del tani dhe i thot֝ë partisë që drejton prej 27 vitesh se ” Misioni ynë është t’iu rikthejmë besimin në institucionin e zgjedhjeve të lira e të ndershme “. Zgjedhjet e ” lira dhe të ndershme ” për këtë demagog të paskrupullt janë modelet e zgjedhjeve të 1996 dhe 2009 apo 2011.

Sa përmenda tregon qartë se nuk shkon dhe është një mision i pamundur që, në gjyqin e historisë, Lulzimi t’i luaj njëkohësisht dhe në të njëjtën çështje edhe rolin e prokurorit edhe atë të avokatit; edhe të betohesh se je vazhdues i një ideologjie dhe sjelljeje antidemokratike por, nga ana tjetër, edhe të vetëshpallesh kryeluftëtar i betejave për demokraci, liri dhe zgjedhje të ndershme.

Janë shumë arsye që opozita e sotme nuk frymëzon dot për të ndryshuar pushtetin e sotëm që meriton të ndryshohet. Berishizmi dhe berishistët nuk janë dhe as nuk mund të jenë alternativë e këtij pushteti; ata as nuk mund ta mposhtin dhe, realisht, as nuk duhet ta mposhtin atë. Edi Rama është “një maskara i nevojshëm” derisa të dalë dikush që, me guxim, sinqerisht dhe pa mëdyshje të hedhë poshtë trashëgiminë e gënjeshtërt, mashtruese dhe kriminale të berishizmit dhe të përcaktojë qartë dhe saktë një rrugë dhe rrugëtim politik demokratik, qoftë me prirje djathtas apo majtas.

Pretendimet e Bashës se pa sistemin elektronik të votimit dhe numërimit nuk mund të ketë zgjedhje të lira e të ndershme janë një mashtrim i pastër. Nuk janë anët dhe aspektet teknike të zgjedhjeve që kanë cenuar herë pas here drejtësinë e rezultatit, por janë aspektet morale të klasës politike shqiptare që nuk kanë lënë mjet pa provuar për të sjellë rezultatet që dëshirojnë ata dhe jo ato që vendosin zgjedhësit. Pohimi i sipërpërmendur i Bashës vetëm atëherë do të mund të ishte edhe një pohim se partia e tij dhe idhulli i tij politik nuk kanë realizuar asnjëherë zgjedhje të lira.

Në takimin me zonjën Vlahutin, Ndoka dhe Mehdiu u përpoqën të marrin rolin e shpirtpërvëluarve për drejtësi e demokraci dhe thanë se nuk do të lënë gjë pa bërë, madje edhe paqëndrueshmëri politike për vendin pasi, sipas tyre, ishte e sigurt se shumica do ta prekte votimin e ardhshëm. Të njëjtat pretendime kanë shprehur edhe pas zgjedhjeve lokale të 2015, si dhe pas zgjedhjeve të pjesshme në Dibër dhe Kolonjë, por pa paraqitur asnjë provë në organet e drejtësisë për të vërtetuar ato që thanë.

E, ndërsa shprehen të sigurt për gjëra që s’kanë ndodhur ende dhe shprehen të gatshëm të krijojnë kaos në vend, janë po këta “trima” që zgërdhiheshin dikur kur Sali Berisha shkelte të drejtat e opozitës deri në burgosjen e kreut të saj, që bashkëpunonin me të në dhunimin e zgjedhjeve të 1996 sipas direktivës berishiste se “Në qendrat e votimit duhet të vihen njerëz që bëjnë gjithçka”.

Ishin këta që e frymëzuan Sali Berishën në vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe rizgjedhjen e tij president në mars 1997 nën rrethimin dhe kërcënimin e tankeve, që e duartrokitën kur dërgoi civilë të armatosur nga veriu për të shtypur popullsinë e jugut apo kur urdhëroi përdorimin mjeteve luftarake, deri edhe avionëve kundër civilëve në jug. Ishin përsëri këta që iu bashkëngjitën ushtrisë së turpshme dhe antikushtetuese të sulmit të dhunshëm mbi institucionet qendrore shtetërore në 14 shtator 1998. Ajo që të çudit është përzierja në këtë gjiriz e z. D. Shehit dhe ndonjë individi tjetër që shpesh shfaqen si “burra esnafë”.

Kur opozita e kohës pretendonte se zgjedhjet e vitit 2009 ishin falsifikuar dhe kërkonte rihapjen e kutive për të verifikuar pretendimet e saj, “apostujt” e sotëm të zgjedhjeve të lira talleshin dhe bënin avokatinë e trukuesit të tyre. Ishte koha kur nuk bëhej fjalë për diçka që mund të ndodhte në të ardhmen, por për diçka që po ndodhte realisht dhe këta kapterë të falsitetit demokratik i lanë “të gjitha gjërat pa bërë” përveç frymëzimit të rezistencës që qeveria e tyre të mos i hapte kutitë.

Zhurma e përditshme politike për rrezikun e zgjedhjeve të ardhshme frymëzohet nga gërdalla e familjes politike opozitare me dy synime kryesore: të vonojnë sa të jetë e mundur realizimin në praktikë të Reformës së Drejtësisë dhe të përgatisin terrenin psikologjik dhe politik për të justifikuar humbjen shumë të mundshme të zgjedhjeve të qershorit dhe pastaj reagimet antidemokratike ndaj rezultatit të tyre.

Pavarësisht kësaj, qeveria shqiptare duhet të shpallë hapur qëndrimin dhe vendosmërinë e saj për një proces zgjedhor të drejtë, të ndershëm dhe të ligjshëm. Ajo duhet të marrë të gjitha masat që, pa nisur fushata zgjedhore, t’ua ndërpresë synimet dhe përpjekjet cilitdo qytetar apo anëtar ose veprimtar partiak të pushtetit dhe opozitës për të vënë dorë mbi procesin zgjedhor.

Gjithashtu, institucionet përkatëse duhet të jenë të vëmendshëm edhe ndaj veprimeve të tilla si përgatitja dhe dirigjimi i individëve të veçantë, nga ata që ankohen për procesin zgjedhor, duke realizuar episode të qëllimshëm të shpërndarjes së parave apo forma të tjera korruptimi, duke i filmuar apo incizuar ato dhe paraqitur më vonë si akte të pushtetit për të çlegjitimuar procesin dhe rezultatin. Besoj se ky lloj truku do të përdoret gjerësisht nga ata që e dinë se procesi zgjedhor nuk iu sjell dot fitoren. Pikërisht sepse gjatë jetës së tyre politike nuk kanë lënë gjë pa bërë kundër zgjedhjeve të ndershme. Ndërsa ndaj atyre që betohen për të mos lënë gjë pa bërë duhet që ” Çeçua ” të përdor ” biçakun dhe biçaku më i mirë i tregut quhet Ligj.

Viktor Malaj – DITA