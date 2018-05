Xhevat Lloshi përballë Arshi Pipës në mbrojtje të shqipes

Xhevdet Shehu

Dje në mjediset e Bibliotekës Kombëtare në Tiranë u zhvillua një konferencë shkencore e organizuar nga Shoqata e Gjuhëtarëve, kushtuar Profesor Xhevat Lloshit në 80-vjetorin e lindjes. Për kontributin e Profesorit në një sërë fushash folën Emil Lafe, Persida Asllani, Mehmet Çeliku, Floresha Dado, Shefkije Islamaj, Rami Memushaj, Anila Omari, Valter Memisha, Shpëtim Çuçka, Kujtim Kapllani e të tjerë. Në këtë konferencë pata kënaqësinë të flisja edhe unë për Profesor Xhevatin si autor i Stilistikës dhe kontributin e tij në gazetari. Këtë kumtesë po e botoj sot në ‘DITA”.

***

Përveçse një gjuhëtar i shquar dhe studiues i letërsisë, Prof. Xhevat Lloshi ka kontribut të spikatur edhe në gazetari. Ai ka qenë për shumë vite pedagog në fakultetin e Gjuhë-letërsisë dhe në degën e gazetarisë ku janë përgatitur gazetarët e ardhshëm. Ai është dhe autori i një teksti shumë të rëndësishëm për krijuesit dhe studiuesit në përgjithësi dhe për gazetarët në veçanti: Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika. Unë kam pasur fatin që këtë lëndë të ma jepte Prof. Xhevat Lloshi.

Në të gjithë krijimtarinë e tij Profesor Xhevati shpalos talentin e tij jo vetëm si gjuhëtar. Gjuhësia për të ka qenë dhe mbetet e para. Por ai fare mirë mund të shkëlqente dhe në fusha të tjera. Diku jam shprehur se Xhevat Lloshi mund të ishte bërë edhe një shkrimtar shumë i mirë.

Ndërsa nuk kam asnjë dyshim se ai është dhe një gazetar i shkëlqyer. Si autor i Stilistikës ai do ta dëshmonte këtë talent në gjithë krijimtarinë e tij, herë-herë fare qartë nëpërmjet shkrimeve studimorë dhe analitikë, nëpërmjet intervistave në gazeta, radio apo TV dhe replikave për çështje të ndryshme. Mendoni ju se ata opinionistët gjithologë që na japin mend çdo natë nëpër ekrane janë më të mençur e më të zotë se Xhevat Lloshi? Absurde ta mendosh. Sidoqoftë le të flasim me fakte.

***

Është vlerësuar shumë analiza që Xhevat Lloshi i ka bërë librit të Arshi Pipës për politikën gjuhësore në Shqipërinë socialiste. Me të drejtë gjuhëtarët e kanë çmuar shumë këtë artikull të gjatë të për nivelin e lartë shkencor që Profesor Xhevati ka shpërfaqur në të. Unë nuk do të merrem me këtë aspekt të cilin ju e njihni dhe e vlerësoni më mirë se unë.

E, në këtë artikull që i ngjan sa një analize shkencore, aq dhe një pamfleti, Xhevat Lloshi është i pamëshirshëm. Në të vërtetë ky përcaktim është një eufemizëm dhe unë po e përdor qëllimisht, ngaqë është vetingu nëpër këmbë. Sepse, sikurse ma ka mësuar ky njeri që ne po e nderojmë sot, një nga sinonimet e fjalës i “pamëshirshëm” është “kriminel”. Por të thoshja se Xhevat Lloshi është një kriminel, Ambasadori amerikan do të ngrinte veshët se mos është ndonjë nga ata “peshqit e mëdhenj” dhe këtu do të turrej menjëherë policia. Mos umërzit profesor nga etiketime të tilla, sepse nuk jeni i vetëm, kini shumë Profesor i nderuar, në kohën që ju më jepnit mua dhe bashkëmoshatarëve të mi leksione gazetarie, nuk ishte shfaqur interneti. E shkrimet në atë kohë nuk dilnin në internet. Nuk mund ta imagjinonim në atë kohë obskurantiste që t’i hidhnim artikujt nëekranin e kompjuterit dhe të meziprisnim se ç’do na shkruanin bashkë mëmëdhetarët tanë zemër zhuritur për ato që ne shkruajmë me mundim nëpër faqet e gazetave. Mirëpo, pavarësisht se ne nuk e parashikuam, kjo kohë erdhi.

E në ato që lexojmë sidomos nga njerëz anonimë që komentojnë shkrimet tona, është për të vënë duart në kokë. Nuk po kërkojmë ndër anonimët stil të të shkruari, pasi ata duket menjëherë se nuk janë gazetarë, por shqetësimi ekziston se ata bastardojnë shqipen por edhe nxisin një frymë urrejtjeje dhe kanë një prirje të ethshme për të zhdukur vlerat dhe personalitetet e këtij vendi. Se si do të zgjidhet kjo punë nuk e dimë.

Nejse, le t’ikthehemi sërish Pipës.

Mirëpo këtë “krim” Xhevat Lloshi e ka kryer 28 vite më parë. Ai, pra Xhevat Lloshi asgjësoi Arshi Pipën. Kam një dyshim që për këtë “krim të tmerrshëm”, pasi kanë kaluar kaq vite do ta kishin amnistuar.

Para disa kohësh, kur lidhur me një shkrim për probleme gjuhësore priteshin reagime nga kontestues të ndryshëm, sikurse është bërë zakon tek ne, Xhevat Lloshi më ka thënë: “Të vijnë e mirëse të vijnë! Por ata harrojnë një gjë se vijnë si cjapi te kasapi. Në këtë rast, unë jam kasapi,” tha ai.

Dhe shumë herë e ka treguar veten se sa i ashpër është ai kur polemizon. Është i ashpër sepse ka kulturën dhe argumentin shkencor me vete, dy armë shumë të fuqishme që u mungojnë kundërshtarëve të tij.

E “cjapi” i parë i madh që pretendonte të ishte dhe përçori i kopesë së kontestuesve të shqipës standarde, ka qenë Arshi Pipa afro tridhjetë vjet më parë.

Sikurse e dimë tashmë të gjithë, në vitin 1989, Arshi Pipa botoi në SHBA një libër me titull: The Politics of Language in Socialist Albania (Politika Gjuhësore në Shqipërinë Socialiste). Këtë libër, profesor Xhevat Lloshi, në një artikull të gjatë të botuar në revistën SOT më 1991, nën titullin “Kultura shqiptare përpara shqetësimesh të reja” (artikull që, botua edhe te gazeta ‘Bujku” në Prishtinë dhe më 1997, është përfshirë në librin Mbështetje për gjuhën letrare, të të njëjtit autor) do ta quante librin me mendësitë më të prapambetura në gjithë gjuhësinë botërore për atë vit (1989)… Prof. Xh. Lloshi e quan A. Pipën shkatërrimtari më i zellshëm i shqipes letrare, ndërsa librin e tij “Politika gjuhësore…” si burim i të gjitha çështjeve për diskutim.

Në atë libër, A. Pipa ngrihej botërisht kundër Gjuhës Shqipe të Njësuar, ndërsa argumentonte se, e ashtuquajtura gjuhë letrare e njësuar as ka qenë e nevojshme dhe as e ka kërkuar populli shqiptar, meqë shqiptarët prej kohësh kanë qenë mësuar me bashkekzistencën e tyre paqësore dydialektëshe etj. Për të mbushur mendjen e lexuesit, ai sjell në libër një mori shembujsh, ku, në thelb, gjuhën letrare shqipe e quan një veprim hakmarrës të toskëve kundër gegëve… Në të vërtetë, Arshi Pipa në librin e tij, e më pas në intervistat që ka dhënë, më shumë se më gjuhësi, merret me politikë. Mendoj se Xh. Lloshi me kundërvënien e tij të ashpër ka patur plotësisht të drejtë, pasi goditi thelbin e një dukurie të rrezikshme që filloi të shfaqet në horizontin e kulturës gati në të njëjtën kohë me shndërrimet e vrullshme politike të fillimit të viteve ’90. Nuk është pra thjesht denoncimi dhe demaskimi i pikëpamjeve të mbrapshta të një individi, por denoncimi dhe demaskimi i një fenomeni, frymëzuesi kryesor, në mos i vetmi i të cilit u bë Arshi Pipa.

Kur Xhevat Lloshi bëri këtë shkrim ku shpalos gjithë talentin e tij jo vetëm si gjuhëtar, por edhe si gazetar nuk e llogariti se Arshi Pipa ishte gjallë dhe një ditë do të vinte në Shqipëri. Kështu ka bërë edhe me persona realë që jetojnë në Tiranë ose nëpër Shqipëri.

Në fakt Arshi Pipa erdhi disa herë gjatë viteve ’90 por… bëri sikur nuk e kishte lexuar shkrimin dërrmues të Xhevat Lloshit. Dhe as e mori mundimin të kundërpërgjigjej, pavarësisht se ky shkrim është ribotuar disa herë më pas brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Por është e rëndësishme se në këtë betejë të madhe të cilën e konsideroj të fituar, në krahun e mbrojtjes së shqipes u radhitën gjuhëtarët më të mirë në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni si Emil Lafe, Rami Memushaj, Gjovalin Shkurtaj, Shefkije Islamaj, Qemal Murati e të tjerë, si dhe shkrimtarët tanë të mëdhenj si Ismail Kadareja, Dritëro Agolli, Rexhep Qosja e mjaft intelektualë të shquar.

***

Të shkruash seriozisht për një autor si Xhevat Lloshi nuk është e lehtë. Nuk mund të marrësh një vepër të veçuar për të dhënë të plotë portretin e tij. Duhen njohuri për gjithë veprat e tij, duhet njohur stili i tij që pasqyrojnë temperamentin dhe kulturën e tij të gjerë. Këtë e vështirëson edhe fakti se ndonëse të gjithë e njohin si gjuhëtar, ai është një poliglot dhe enciklopedist i vërtetë dhe ka shkruar me të njëjtin pasion dhe me të njëjtën kompetencë e përgjegjësi shkencore edhe për historinë e figura historike, për pedagogjinë, për gjeografinë, për arkitekturën, për letërsinë etj. Kam parasysh këtu jo vetëm punimet e tij shkencore për gjuhën shqipe që shtrihen në një hark kohor pre më shumë se tre shekujsh, por edhe vepra të tilla madhore si “Fjalor i emrave të bimëve dhe të kafshëve” (Anglisht-Shqip dhe Shqip-Latinisht-Anglisht) një vepër që nuk ka arritur ta bëjë deri më sot as Akademia jonë e Shkencave, as dhe specialistët e botanikës apo të kafshëve në Shqipëri. Me rëndësi të posaçme është dhe vepra tjetër “Përkthimi i V. Meksit dhe redaktimi i G. Gjirokastritit 1919-1827” e cila i kushtohet botimit të parë të Dhiatës së Re në gjuhën shqipe.

***

Këto vitet e fundit Profesor Xhevati ka botuar jashtëzakonisht shumë. Edhe disa libra në vit. Natyrisht ato janë fryt i një pune mjaft të gjatë që ka zgjatur me dekada. Për shembull, libri voluminoz “Përsiatje hulumtuese” ka një shtrirje kohore prej më shumë se gjysmë shekulli. Në të njëjtin vit u botu edhe libri me titull ‘Intervista’ (ku janë përmbledhur intervista dhe bashkëbisedime të autorit për çështje të ndryshme kulturore dhe politike sidomos në 25 vitet e fundit).

Ua kam rekomanduar këto libra kolegëve të mi gazetarë, për të parë e për të mësuar si shkruhet, si bëhet një reportazh i bukur, si bëhet një portret, si polemizohet dhe si ndërtohet një intervistë.

Po marr një shembull nga viti 1997.

Në gazetën “Zëri i popullit” të datës 26 gusht të atij viti (besoj se u kujtohet se ç’ngjau atë vit) botohet një reagim kundër Profesorit lidhur me një shkrim për Fjalorin Enciklopedik. Xhevat Lloshi, u përgjigjet flakë për flakë me njeë replikë të shkurtër që e titullon “Fajtorët nuk dalin me emër”dhe fillon kështu: “Përgjigja pa emër, botuar në “Zërin e Popullit” të datës 26 gusht kundër artikullit tim për Fjalorin Enciklopedik Shqiptar është fund e krye mashtrim.

Titulli nis me fjalën “Të ripunosh”. Në asnjë rast, me shkrim ose me gojë, në Platformën e punës ose në emisionin në televizion nuk është përmendur “të ribëhet”, por është injoruar plotësisht Fjalori i vitit 1985. Vetëm tani, pas 29 qershorit, këta njerëz pa emër po na thonë se nuk e mohokan atë që është e vlefshme. Po të mos ishte 28 qershori, ata kurrë nuk do ta thoshin këtë. Prandaj kjo përgjigje është një mashtrim për opinionin publik dhe çdo fjalë e tyre për “ribotim” ka dalë e imponuar nga 29 qershori dhe jo nga artikulli im”.

Vëreni se si luan edhe me datat Profesori: 28 dhe 29. Si me ato datat e mëdha të pavarësisë e çlirimit. Po në këtë rast bëhet fjalë për 28 qershorin kur u bënë zgjedhjet e përgjithshme pas asaj revolte të armatosur në pranverë të atij viti.

Ndërsa, pasi ka argumentuar se si gënjejnë dhe mashtrojnë në atë shkrim, Xhevat Lloshi shkruan: “Prandaj nuk e vlen të zgjatem më tej me ju, gënjeshtarë pa emër. Më kujtohet vetëm fundi i një anekdote, që thotë: “Mirë vjedhacakë që qenke, por t’i qenke edhe rrenacak!”

***

Libri “Stilistika…” është një libër shumë i rëndësishëm për gazetarët me një informacion të jashtëzakonshëm. Mirëpo ato që mësohen e dëgjohen në auditoret e universitetit, studenti i do edhe me shembuj konkret shkrimesh. Ndryshe nga shumë pedagogë të gazetarisë, të cilëve nuk u mbahet mend as edhe një artikull në jetën e tyre, Profesor Xhevat Lloshi e ka dhënë shembullin e tij. Ai ka pafundësisht shkrime të natyrave të ndryshme që përveç kënaqësisë estetike që të japin me stilin që janë shkruar, u shërbejnë studentëve edhe si modele.

Sidoqoftë, dua të dal këtu tek një problem. Pyeta një kolege të re që ka mbaruar para një viti degën e gazetarisë në Universitetin e Tiranës: Kush ta ka dhënë Stilistikën? Ajo ngriti supet. Për herë të parë po e dëgjoj se ekzistoka një lëndë e tillë… Kolegia nuk kishte faj. Stilistika nuk jepet më as në Universitetit shtëtëror dhe as në ato private ku ka medoemos një degë gazetarie e ku pajisen me diplomë gazetari qindra e qindra djem e vajza çdo vit. Pse? Fare e thjeshtë: Nuk ka kush ta japë Stilistikën. Dikur atë e kanë dhënë Jakov Xoxa, Dritëro Agolli dhe Xhevat Lloshi. Tashmë nuk i del për zot askush. Ndaj dhe kanë gjetur zgjidhjen më të shkurtër: E kanë hequr fare si lëndë. Mirëpo se si mund të bëhesh gazetar pa njohuritë e Stilistikës, unë këtë nuk e marr vesh.

E pra, kjo është gjendja dhe ne nuk kemi pse të ankohemi me këtë nivel që ka gazetaria e sotme.

***

Profesor Xhevat Lloshi është një nga mendjet më të iluminuara dhe një punëtorët më të mëdhenj që kam njohur. Veprimtaria e tij ndonëse në thelbin e saj ka gjuhësinë, ka një gjerësi jashtëzakonisht të madhe. Kam bindjen se po të mos ishte marrë me gjuhësi, Xhevat Lloshi do të ishte një nga shkrimtarët më të mirë në vend. Kjo duket në stilin e tij të të shkruarit, te mjetet që përdor për të shprehur një mendim apo situatë, te portretizimet që u bën personazheve që në të vërtetë janë personalitete kulturorë, gjuhëtarë, studiues, albanologë, shkrimtarë etj. Libri më i ri i Profesorit “Përsiatje hulumtuese” është një dëshmi e pakontestueshme për këtë që sapo thashë. Për shëmbull shkrimi “Me shërbim në Pukë” është një tregim i mirëfilltë artistik në të gjithë elementët e tij që nga kompozicioni dhe deri te gdhendja e personazheve. Dhe ky tregim është shkruar në vitin 1965. Prandaj dhe them se letërsia mund të ketë qenë një nga pasionet më të hershme të Xhevat Lloshit. Por është gjithashtu fakt se letërsia dhe studimi i hollësishëm i saj i ka dhënë një ndihmesë të pashoqe Profesorit për studimet e tij shteruese që ka bërë për gjuhën shqipe në veçanti dhe për gjuhësinë në përgjithësi.

Po tregoj një detaj, që Profesori nuk ka dëshirë ta përmendë apo t’ia përmendin: Për të studiuar jetën dhe veprën e Kristoforidhit Xhevat Lloshi ka udhëtuar në disa kryeqytete dhe kryeqendra europiane si në Londër, në Stamboll, në Greqi, në Tunizi, në Maltë etj. Këto udhëtime i ka bërë heshturazi, pa asnjë bujë dhe të gjitha me shpenzimet e veta. Ka vajtur në këto qytete e vende dhe ka gërmuar nëpër arkivat përkatëse për të verifikuar të dhënat që i dilnin për Kristoforidhin dhe për të gjetur të reja. Tashmë mund të themi me plot gojën se portreti i Kristoforidhit është plotësuar falë kësaj pune kolosale të Profesorit, të cilit duhet t’i jemi thellësisht mirënjohës.

Xhevat Lloshi gjen një element substancial për të zgjeruar në shkrimet e tij informacionin dhe analizën për një qytet, për një personazh apo ngjarje. Ashtu si sallonet për Korçën, apo shtëpinë e Kristoforidhit për të paraqitur Elbasanin, për Gjirokastrën autori ka gjetur një pretekst tjetër, një vepër të shquar të Ismail Kadaresë. Te studimi kritik “Shekujt e një familjeje si histori e Gjirokastrës” ai mbështetet te vepra “Breznitë e Hankonatëve”, studim që ka shërbyer edhe si parathënie në vëllimin përkatës të veprës së plotë të Kadaresë. Kurse te shkrimi “Janina, mesi i shek. XIX” shtysa është marrë nga gjimnazi i famshëm Zosimea ku kanë mësuar Kristoforidhi, Ismail Qemali, Naim Frashëri, Jani Vretoja e sa e sa emra të tjerë të shquar të kulturës e historisë sonë kombëtare…