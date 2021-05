Xhevdet Shehu: Unaza në kthetra si simbol dhe integrimi

Xhevdet Shehu

“Pa një parlament të plotë nuk është e mundur të ecet drejt BE”. Kështu deklaroi dje Komisioneri për Zgjerimin Varhelyi gjatë konferencës me kryeministrin Rama. Pra, doli dhe një “yçkël” tjetër për të na vonuar, ose thënë më shkoqur nuk do të ketë së shpejti hapje të negociatave për anëtarësim në BE, një moment që po e presim për vite e dekada me radhë.

I hidhur, por i vërtetë ky fakt. Sidomos kur kjo deklaratë bëhet vetëm pak ditë nga zgjedhjet e 25 prillit, që ishin mbase nga më të mirat e këtyre tri dekadave. Sidoqoftë, opozita po fërkon barkun nga kënaqësia e shtyrjes sërish të negociatave. E dëgjuat dje Bashën çfarë i tha Komisionerit? Foli vetëm zi dhe gati sa nuk tha se nuk do t’i njohim zgjedhjet…

1.

Po pse vonohet hyrja jonë në Europë?

Në veprën e tij Unaza në kthetra, shkrimtari Ismail Kadare sjell fabulën e një legjende me origjinë ballkanase dhe kaukaziane. Fabula me pak fjalë është kjo: Legjenda flet për një shqiponjë të zënë rob. Pas disa kohësh shqiponja i shpëton robërisë dhe kërkon të kthehet prapë te familja e saj. Mirëpo robëruesi i ka vënë shqiponjës një unazë në kthetra. Është kjo shenjë që e bën shpendin e arratisur të huaj për racën e vet. Familja nuk e pranon më shpendin e kthyer…

Cili është mesazhi i kësaj fabule? Unaza është thjesht një simbol, një përgjithësim artistik. Unaza, në të vërtetë, përfaqëson mungesat tona, veset tona, shenjat tona negative, të shkuara e të sotme, që na pengojnë në rrugën e përparimit tonë shoqëror.

Këtu mund të gjendet një nga arsyet pse po vonohemi të hyjmë në këtë Europë që e dëshirojmë aq shumë prej shumë vjetësh. Disa thonë se asgjë nuk na mungon e nuk duhet të na pengojë në rrugën tonë drejt Europës. Komunizmin e përmbysëm, ekonominë e tregut e kemi, demokracinë po përpiqemi ta ndërtojmë… Mirëpo, Europa, së cilës i përkasim, ka vënë disa kushte ndaj nesh, pasi na sheh se jemi ende të papërshtatshëm për të hyrë në familjen europiane. Shkurt, seç kemi një “unazë në kthetra” që na pengon të hyjmë në këtë familje. E kaluara, ah, e kaluara jonë e hidhur është “unaza” që po na pengon, – nuk do të hezitojnë të thonë disa. Mirëpo, po t’ia hidhnim tërësisht fajet së kaluarës sonë për këtë vonesë, për shembull pushtimit të gjatë osman apo sundimit gjysmëshekullor komunist, do të vetëmashtroheshim, pra do të gabonim duke mos e shprehur krejt të vërtetën. Pa shmangur të kaluarën, mendoj se më shumë duhet të analizojmë të sotmen, domethënë përgjegjësitë tona, më shumë duhet të kërkojmë nga vetja sesa të ankohemi për paraardhësit. Thënë më thjesht, kjo vonesë, pra “unaza në kthetra”, duket se është më shumë përgjegjësi e jona, sesa e së kaluarës apo paraardhësve tanë. Unaza në kthetra ka të bëjë me mentalitetin tonë, me cenet tona të sotme, me botëkuptimin tonë, me pamjaftueshmërinë tonë, me konceptin tonë ende të pakonsoliduar për një shoqëri të vërtetë demokratike dhe të qytetëruar bashkëkohëse.

2.

Çdo kohë mban emrin dhe fytyrën e bashkëkohësve të saj. Madje më shumë se të bashkëkohësve qytetarë të thjeshtë, merr trajtën që i japin burrat e shtetit, udhëheqës të veçantë që zgjidhen apo ngarkohen me qeverisjen e punëve të shtetit. Kështu ka ndodhur që vitet 20-30 të shekullit XX morën emrin e Ahmet Zogut, ndërsa gjysma e dytë e atij shekulli nën regjimin komunist u fiksua me fytyrën e Enver Hoxhës. E, për të deshifruar dhe analizuar një kohë të caktuar historianët dhe analistët iu referohen pikërisht udhëheqësve të tyre. Në Shqipëri, për dy periudhat që përmendëm analizohen bëmat e dy udhëheqësve përkatës, pasi ishin ata që drejtonin me dorë të hekurt, që e kontrollonin dhe e administronin rreptësisht shtetin, që vendosnin për gjithçka, për mirë e për keq, për qeverisjen e vendit, për aksionet politike të brendshme e të jashtme, për ndërtimet e shkatërrimet…

Në dekadën e fundit të shekullit XX puna ndryshoi. Nuk kemi më sundimin as të një personi dhe as të një partie të vetme. Gjatë këtyre viteve janë ndërruar disa herë qeveritë dhe presidentët e vendit, janë lidhur e zgjidhur koalicione të çuditshme partish të majta e të djathta. Një asistencë e fuqishme ndërkombëtare nën petkun e ambasadorëve, këshilltarëve apo mbikëqyrësve, shpesh të padukshëm e thuajse anonimë, ka ndikim herë-herë më të madh në fatet tona sesa, fjala vjen, deputetët e ministrat, madje edhe se vetë kryeministri apo presidenti… Kështu që është tepër e vështirë që kjo periudhë kohe, nga më të rëndësishmet në historinë e këtij kombi, të emërtohet me emra të përveçëm individësh, qofshin këta kryetarë partish, presidentë apo kryeministra. Është një periudhë tjetër kjo, që mund ta quajmë sa fundin e një periudhe a regjimi, aq dhe fillimin e një epoke të re, të epokës së demokracisë, të pluralizmit, ku vendimet më së shumti janë marrë në kolegjialitet nga ekipe njerëzish në udhëheqje, nga parlamenti, nga kabinete ministrash, këshillash presidencialë, apo tryeza partish. Ata që janë përpjekur të marrin vendime arbitrare, me pamje diktatori, janë denoncuar shumë shpejt dhe kanë dështuar.

Është një nga periudhat më interesante të historisë sonë kjo, madje vendimtare, pasi pikërisht në këtë kohë u hodhën piketat e Shqipërisë së një shekulli të ri e të një mijëvjeçari të ri. Dhe është njëkohësisht periudhë komplekse, pasi mbart në vetvete të gjitha ngjyrat e nuancat, pasionet e revoltat, dashurinë dhe urrejtjen që e shoqëroi këtë periudhë.

Por është po kaq e vërtetë se kjo periudhë ka qenë shpesh edhe tejet dramatike. Shtetit shqiptar më se një herë gjatë dhjetë viteve të fundit i janë dredhur seriozisht gjunjët deri në gremisje, sikurse ndodhi, fjala vjen, në pranverë të 1997-ës. Kush e pati fajin për këtë? Politikanët tanë të asaj kohe akuzuan njeri-tjetrin, ish-udhëheqësit (domethënë ish-qeveritarët) iu kundërvunë me ushtri e polici popullit kryengritës, bota dërgoi këtu një ish-kancelar si arbitër, një udhëheqës për udhëheqësit tanë, austriakun Franz Vranicki, ashtu si më 1914 pati dërguar Princ Vied-in.

E “Princ” Vranicki, besoj ju kujtohet, duke u përpjekur të shkokolepste lëmshin e ngatërruar të konflikteve, kurtheve, kontradiktave, intrigave, prapaskenave, mërive e urrejtjeve të jashtëzakonshme të politikanëve tanë, gjatë ecejakeve të shpeshta në Tiranë, në një moment lëshoi frazën tejet dëshpëruese se këtu nuk dallonte dot engjëllin nga djalli. Mbase do të mjaftonte kjo frazë për të humbur besueshmërinë te një klasë e tërë politike që edhe në një moment kritik, si ai pranverës 97, nuk mori përgjegjësinë dhe nuk mundi të gjente dot gjuhën e përbashkët, nuk mundi të ngrihej dot mbi interesat e saj të ngushta meskine për hir të interesave të mëdha të vendit e të kombit në vështirësi. Kështu ndodhi që përgjegjësit e katastrofës dhe shumë ngjarjeve të tjera të rënda të mëvonshme, jo vetëm ngelën të pandëshkuar, por gjallojnë ende në politikë dhe mezi presin të vijnë sërish në pushtet. Pse? Për të sjellë gjëma të reja?!

Këto kriza kanë ngjallur shumë pakënaqësi të qytetarëve për klasën udhëheqëse të politikanëve shqiptarë, e cila është kritikuar shpesh skajshmërisht për paaftësi, për mediokritet e mungesë vizioni në qeverisje. Pakënaqësia lidhet me ngadalësinë e ndryshimeve pozitive, në fund të fundit të premtuara nga vetë këta politikanë. Mosmbajtja e premtimeve ka sjellë zhgënjim. Zhgënjimi ka sjell zbehje të besimit tek e nesërmja dhe emigrim të vazhdueshëm e të pandalshëm sidomos në masën e të rinjve, të cilët kanë të drejtë të jenë më kërkues për të sotmen e të nesërmen.

Analistë të ndryshëm dhe vëzhgues të vëmendshëm të skenës shqiptare të politikës kanë nënvizuar faktin se ata që kanë bërë apo edhe bëjnë ligjin në politikën shqiptare nuk kanë qenë, së paku deri më tani, nga njerëzit më të shquar, më të devotshëm, më të ndershëm e më intelektualë të këtij vendi. Natyrisht, kjo nuk mund të jetë plotësisht e saktë e të absolutizohet. Sepse, përndryshe do të binim në nihilizëm e do të errësonim padrejtësisht gjithçka, e do t’u hynim në hak disa politikanëve të mençur, atdhetarë e të përkushtuar, por që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në minorancë në grupimet politike ku bëjnë pjesë. Ata fatkeqësisht nganjëherë përdoren për koperturë nga partitë, domethënë keqpërdoren e shpërdorohen. Ndryshe do të shkonin punët nëse këta do të përbënin shumicën. Të huajt shpesh janë befasuar me zgjuarsinë e shqiptarëve, ndërsa është pohuar se kemi një mesatare, në mos më të mirë, të kënaqshme krahasuar me kombe e vende të tjerë. Mirëpo të mençmit, intelektualët, të devotshmit, të ndershmit janë shmangur gjithnjë në mënyrë të rafinuar e me kujdes dhe në politikë realisht më së shumti kanë mbetur mediokrit, interesaxhinjtë, militantët, servilët… Sepse intelektualët kanë qenë më pak të respektuarit e më pak të shpërblyerit, për pasojë janë edhe ndër më të varfrit, midis shtresave të tjera të shoqërisë gjatë këtyre viteve. Sepse ata nuk janë pehlivanë që ta dredhin sipas koniunkturave të ditës. Dhe sidomos marrjen me politikë ata nuk e shikojnë si mënyrë për t’u pasuruar. Kurse politikanët tanë kanë tjetër mendje, ata ia dinë kimenë parasë, siç thoshte Hasan Zyko Kamberi. Mesa duket, ajo që thuhet në Bibël se profeti nderohet kudo, përveç në vendin e vet, në farefisin dhe në familjen e vet, më shumë se gjetkë, reflektohet në politikë. Më saktë, në qëndrimin mospërfillës deri në injorim ndaj intelektualëve, ndaj mendjeve më të ndritura të këtij kombi.

Kështu, duke nxjerrë në krye njerëz mediokër e militantë, kemi përjetuar krizën e personaliteteve. E, nga kjo krizë personalitetesh kanë buruar pastaj edhe krizat e tjera: krizat politike, krizat e rendit, krizat e dritave, krizat e investimeve. Mbi të gjitha: kriza e besimit tek e nesërmja.

Tani ankohemi pse nuk na pranon Europa! Një retrospektivë e shpejtë në ngjarjet kulmore të njëzet e ca viteve të fundit na qartëson për vonesën: nuk është Europa që na refuzon, por jemi ne që refuzojmë sistematikisht Europën dhe Amerikën së toku. Përse? Sepse duam të zhgryhemi këtu në llumin tonë primitive, shumë larg standardeve të Europës së qytetëruar.

Nuk na tha Europa dhe Amerika manipuloni zgjedhjet e vidhni votat më 1996. Ishim ne, më saktë qeveria e asaj kohe nën drejtimin e Berishës, që e bënë atë katrahurë.

As firmat piramidale të fajdeve, as trazirat e vitit 1997 nuk na i bëri Europa dhe Amerika. As grushtin e shtetit në shtator të 1998-ës, nuk na i bënë të huajtë. As manipulimin e zgjedhjeve në 2009-n dhe 2011-n. As Gërdecin e 2008-s dhe as 21 janarin e 2011-s… As korrupsionin galopant nuk e bënë qytetarët e thjeshtë e të varfër shqiptarë, as europianët natyrisht… Për të gjitha këto shqiptarët e dinë shkaktarin, sikurse e dinë edhe partnerët tanë ndërkombëtarë. Edhe pse na është refuzuar statusi kandidat për në BE përgjegjës dihet se kush është.

3.

Politika shqiptare e këtyre viteve të gjatë të tranzicionit ka vuajtur shpesh nga diletantizmi. Nga diletantizmi dhe foshnjëria. Ata që i janë futur politikës, këtë më tepër e kanë bërë për hobi, si një mundësi e shkëlqyer për privilegje e për t’u pasuruar, sesa nisur nga një qëllim i mirëfilltë idealist. Rilindasi i madh Abdyl Bej Frashëri është kthyer në legjendë për ndershmërinë e tij dhe populli i këndon këngë se shiti pasurinë, një barrë flori (sigurisht pasurinë e tij) për çështjen shqiptare. Kurse disa nga politikanët tanë të sotëm “merren” me çështjen shqiptare për të zhvatur flori! Ata e konsiderojnë marrjen me politikë si një biletë bingoje, si vajtjen në disko a kazino, apo si ngarjen e makinave me shpejtësi të mëdha si te Formula 1. Sepse nuk janë të paktë ata që karrierën e tyre në punë e kanë filluar si deputetë, drejtorë apo ministra. Mungesa e gjurmëve në të kaluarën e tyre, përvoja e pamjaftueshme jetësore, mëndjemadhësia e tyre, e për pasojë, gabimet shpesh të kushtueshme që ata kanë bërë gjatë ushtrimit të funksioneve të larta ku janë gjendur papritmas, ka bërë që ata të trajtohen si zyrtarë të radhës, si funksionarë të rëndësishëm, por jo si burra shteti, si udhëheqësa. Ndaj dhe me të drejtë kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë objekt sa i barcaletave, aq edhe i kritikave të ashpra. Kujtojmë këtu se “sulmi” i parë për shembjen e diktaturës komuniste ishin barcaletat që qarkullonin me shumicë gojarisht në popull për bëmat e gafat e funksionarëve të lartë të regjimit… Aktualisht tregohen e sajohen barcaleta pa fund për ata që janë në krye të punëve të shtetit dhe përqeshen nga aktorë të humorit në shfaqjet televizive. Pra, kemi të bëjmë me zhvlerësimin e figurës së udhëheqësit, zhvlerësim që ka ardhur nga sipër, pra nga pseudoburrat e shtetit, dhe jo nga poshtë, nga populli që i shikon, dëgjon, vuan mediokritetin e tyre dhe, nga pamundësia për t’i hequr nga pushteti, tallet, i sulmon me armën e humorit.

Të mos harrojmë se, ata që na udhëheqin kanë dalë në krye me votën tonë. Këtu qëndron absurdi shqiptar. Ne nxjerrim koburet e vritemi për një fjalë goje me njëri-tjetrin, ndërsa tolerojmë përfaqësimin në pushtet me votën tonë për njerëz që nuk e meritojnë të na përfaqësojnë. Ndaj dhe kanë ndodhur gjithë ato gjëra të padëgjuara: politikanë që bien nga fiku, nën ankthin e ndjekjeve penale për periudhën e qëndrimit në pushtet, për tendera të paligjshëm a për ndonjë abuzim me pushtetin.

“Unaza në kthetra” pra, më shumë se te populli, që është trajtuar shpesh si plebé, u dashka kërkuar te përfaqësuesit më të lartë të tij, tek udhëheqësit, te gjoja prijësit e tij. Sepse, cenet e qytetarëve shumëfishohen e marrin përmasa të rrezikshme kur vishen me pushtet.

4.

Një çështje me rëndësi e provës së politikanëve tanë është, për shembull, ajo mbi rrugët dhe mënyrat e bashkimit me familjen europiane, për të cilën folëm në hyrje të këtij shkrimi. Këta kinse udhëheqësa, janë grindur keqas me njëri-tjetrin për një kohë mjaft të gjatë mbi rrugët e hyrjes së Shqipërisë në Europë. Një palë thanë se rruga për në Europë shkon nga Roma, një palë tjetër këmbëngulte për Athinën, një palë e tretë ishte e prerë për Uashingtonin, një tjetër ishte për Berlinin… Por, doli një, që u vuri kryq të gjitha këtyre obsioneve e dilemave, e… ia mbajti nga Lindja, firmosi anëtarësimin në Konferencën Islamike! Hajde merre vesh këtë farë logjike!

Në të vërtetë, e ka një logjikë: është logjika e lavjerrësit të interesave momentale për njërën apo tjetrën palë, është logjika e jesmenëve dhe oligarkëve, është politika koniunkturale e ditës që kanë ndjekur politikanët tanë, në mungesë të një vizioni apo strategjie afatgjatë zhvillimi. Dhe e gjitha kjo ndodh se politikanët tanë u bënë servilë të të huajve që deshën të shtrinin domenet e interesave të tyre mbi këtë vend me rëndësi të madhe gjeostrategjike dhe ata deshën të përfitonin sa më shumë jo për vendin, por thjesht për veten e tyre. Sidomos pas thyerjes së kornizave të izolimit komunist në dekadën e fundit të shekullit XX interesimi i botës për Shqipërinë ka qenë i jashtëzakonshëm. SHBA dhe vendet më të zhvilluara të Europës i kanë parë me përparësi lidhjet me këtë vend, duan të investojnë në fusha të ndryshme, natyrisht për interesat e tyre gjeopolitike, ndërsa shqiptarët si asnjëherë tjetër kanë patur dhe kanë rastin të përfitojnë për kapërcimin e shpejtë të prapambetjes së madhe të trashëguar.

Politologu i shquar amerikan Karl Dojç nënvizon se politika kërkon zgjidhje të cilat shpesh nuk mund të kënaqin çdo njeri dhe, në të tilla raste, është më mirë të mos kënaqësh të huajt, të cilët nuk mund të votojnë dhe që shpesh nuk mund të hakmerren menjëherë dhe në mënyrë direkte, sesa të presësh reagimin e një grupi të ofenduar të interesit brenda vendit…

Po sa do të zgjatë ky lloj tranzicioni? Askush nuk e di. Askush nuk mund të thotë. Nga ajo që dëgjuam dje nga goja e Komisionerit për Zgjerimin mund të themi se “me sa duket nga bathët, janë larg pashkët”. Opozita flet për “masakër elektorale” më 25 prill, për të nënkuptuar se do të vazhdojë të vërë gurë nën rrota dhe është gati ta bëjë tym e flakë këtë vend si shumë herë të tjera. Fill pas shpalljes së Pavarësisë Kombëtare më 28 Nëntor 1912, disa javë më vonë dhe përgjatë vitit 1913, ndërkohë që Fuqitë e mëdha kishin vënë në tryezë hartën e Shqipërisë për ta bërë copa-copa, siç e bënë, në Shqipëri lindi e ashtuquajtura lëvizje ‘Dumbabiste’ e atyre që bërtisnin rrugëve të Shqipërisë ‘Dum Babën!’, domethënë “duam Baba Dovletin dhe Baba Sulltanin”! Pra ishin ata që vajtonin shkëputjen nga Perandoria Osmane. Përfaqësuesi më tipik i kësaj lëvizjeje ishte Haxhi Qamili. Se ç’përfaqësonte ajo lëvizje e ka thënë historia dhe e dinë të gjithë. Krizat tona të njëpasnjëshme e, sidomos 97-ta, dhe thirrjet aktuale të krerëve të Partisë Demokratike, na kanë kujtuar thekshëm vitin e mbrapshtë 1913, kur haxhiqamilistët e çakërdisur, duke vajtuar për shkëputjen nga Baba Dovleti, sipas I. Kadaresë te Viti i mbrapshtë, këndonin në jerm katundeve të Shqipërisë së mesme në këtë mënyrë:

Për xhenet u nisëm, sosëm në xhehnem,

Shqipëri, moj kuçkë, na bëre verem,

Thuaj sikter Evropës si denbabaden!…

Janë vargje mëse të hidhur, mëse të mbrapshtë, mëse dëshpërues që, megjithëse ka kaluar një shekull nuk janë harruar për arsye të mbrapshtive që kemi manifestuar në sjelljen me historinë dhe fatet tona si komb. Që i përdorim sërish, do të thotë se historia e mbrapshtive është përsëritur dhe vazhdon, “unaza në kthetra” na mundon… Nga diletantizmi? Nga naiviteti i fillestarëve? Apo, me qëllime të caktuara?

Mbase nga të gjitha këto njëherësh.

Për zgjedhjet e 23 qershorit 2013, PD me kryetar Berishën kishte zgjedhur sloganin “Ne jemi ndryshimi. Përpara!”. Në 2017 kishte sloganin: “Republikë e re. Ekonomi e fortë. E nesërme e sigurt”. Në 2021 u rikthye gati në 2013-ën me sloganin: “”Shqipëria fiton” që na kujtoi menjëherë zgjedhjet e 1996-s kur ata thërrisnin: “Me ne fitojnë të gjithë!”

“Përpara” në turqisht do të thotë “Yxhym!”. “Dumbabistët” presin vetëm sinjalin…

Më kujtohet fare mirë një bisedë në një nga kafenetë e Tiranës në vitin 2013. Ja çfarë thoshte dikush që nuki po ia përmend emrin: “Nuk do i lamë klyshnit e kuq me na i marrë pushtetin! Babë Sala (Berisha) asht ma i miri, na bani me pare, me shpi e me kryeqytet. Ai asht si florini. Ai asht mbret e mbret ka me kenë mot e jetë…” Prandaj, Ne jemi ndryshimi. Përpara!”

“Përpara” në turqisht do të thotë “Yxhym!”. “Dumbabistët” presin vetëm sinjalin…

Dhe sërish mund të pyesim: Përse? Për t’i thënë sërish sikter Evropës e për të kthyer mbrapsht rrotën e historisë?!