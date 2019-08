Për antifashizmin “pa uniformë” dhe “pa armë” dhe neofashizmin “me uniformë” dhe “me armë”

Në një intervistë e cila botohet nesër e plotë në DITA, historiani i njohur Pëllumb Xhufi, flet mbi të ashtuquajturin “antifashizmi pa armë e pa uniformë” që është përcaktuar si temë e konferencës së Akademisë së Shkencave për 75 vjetorin e çlirimit të vendit.

“Të përqendrohet në mënyrë të veçantë interesimi shkencor tek ajo pjesë e rezistencës antifashiste prej popullit shqiptar, që ka të bëjë me vullnetarizmin, me antifashizmin pa uniformë… Rezistenca e paarmatosur në studimet historiografike është paraqitur në formën e frazave stereotipe dhe pa shqyrtime të thelluara shkencore. Përmasat e rezistencës pa armë janë shumë më të mëdha dhe Evropa e sotme antifashiste i ka drejtuar sytë pikërisht tek antifashizmi popullor” – thotë Akademia, e cila më pas në reagimet e saj për qëndrimet e gazetës Dita e quan “antifashizmin pa armë e pa uniformë” si “trend europian”

I pyetur nga gazetari Xhevdet Shehu nëse “antifashizmi pa armë dhe pa uniformë” është vërtet një “trend europian” siç thonë drejtuesit e Akademisë, profesor Xhufi thotë:

“Kjo është një e pavërtetë e madhe dhe e turpshme. Evropa demokratike nuk i ka prekur aspak qëndrimet e saj ndaj Luftës II Botërore, ndaj angazhimit kolosal të ushtrive të Koalicionit të Madh Antifashist dhe të aleatëve të fuqishëm të tyre, formacioneve të armatosura partizane në vendet e pushtuara.

Përkundrazi. Sot në Evropë e në botë po flitet gjithnjë e më fort për rrezikun e një fashizmi të ri: qeveri, rrethe akademike, intelektualë e media janë angazhuar në një betejë serioze për mbrojtjen e demokracisë nga eskalimi i forcave ekstremiste të djathta, të cilat tashmë në ndonjë vend të Evropës kanë ardhur në pushtet. Ky po që është një antifashizëm “pa uniformë”, sepse zhvillohet në kushtet e shoqërive demokratike, por që rrezikohen seriozisht nga avancimi i shpejtë i së djathtës ekstreme, ksenofobe, sovraniste e raciste.

Kjo po, do të ishte vërtetë një temë interesante për një konferencë të rëndësishme ndërkombëtare, aq më shumë që edhe në Shqipëri ka një “trend” neofashist, që vihet re në sjelljet e opozitës, por që gjarpëron rrezikshëm edhe në institucione e agjenci shtetërore. Madje, kohët e fundit kemi asistuar edhe në shfaqje të një neofashizmi “me uniformë” dhe “me armë”.

Kujtoni që më 2017, gjatë protestave për të ashtuquajturën “Republikë e Re”, në krah të kryetarit të opozitës u shfaq një grup të rinjsh me uniforma që kujtonin ato të grupeve neonaziste gjermane. Të njëjtët individë u rishfaqën gjatë demonstratave të dhunshme të këtij viti, kësaj radhe pa uniformë, por me armë: bomba molotov, lëndë plasëse e raketa. Ky është neofashizmi, për të cilin shqetësohen sot qeveritë, institucionet dhe shoqëritë demokratike të Evropës e më tej.

Sa i përket antifashizmit të Luftës II Botërore, organizatorët e konferencës akademike duhet të mos shqetësohen. Sot e gjithëmot, në konferencat e në paradat përkujtimore që organizohen çdo vit në Sheshin e Kuq apo në plazhet e Normandisë, vendi i nderit u takon veteranëve të luftës me uniformë, të cilët edhe pse një specie në shuarje, përfaqësojnë forcën e vërtetë goditëse që i dha dërrmën bishës nazi-fashiste. Nuk di se si do ta konceptonin organizatorët e konferencës së Akademisë së Shkencave një paradë të mundshme për 29 Nëntorin e këtij viti.

Unë, në dritën e dokumentit programatik për konferencën shkencore, do imagjinoja se në vend të partizanëve heroikë, të përfaqësuar nga veteranët e LANÇ-it me uniformë, para qytetarëve do parakalonin simulakrat e “antifashistëve pa uniformë”, d.m.th. mullisët e fshatit që dërgonin miell për formacionet e luftëtarëve antifashistë, nënë Marot që thurnin fanella e çorape për partizanët, tregtarë të kandisur për të dërguar, me hir a me pahir, para dhe ilaçe për spitalet partizane dhe sidomos-sidomos intelektualë sqimëtarë, nga ata me kravatë e borsalinë, që ndërsa kthenin gotat me “Fernet Branca”, përshpërisnin fjalë “të rënda” antifashiste!

Kjo do të ishte një paradë banale dhe e shpërfytyruar e realitetit të Luftës Antifashiste, pavarësisht rolit të pamohueshëm që luajti mbështetja e popullsisë së fshatit e të qytetit në fitoren mbi pushtuesin italo-gjerman e bashkëpunëtorët e tij”.

A ka dijeni qeveria për këtë konferencë duke qenë se kryeministri Rama ka rehabilituar në vetë të parë një nga simbolet e kolaboracionizmit shqiptar? Xhufi thotë në intervistën e cila botohet numrin e nesërm si kopertinë e DITA:

“Nuk di të them e nuk dua ta besoj. Më shumë, nisur nga qëndrimet e mëparshme të liderit socialist, gjej arsye të supozoj, që dikush në Akademinë e Shkencave, dikush nga ata që ka ngjitur shkallët e karrierës me lëpirje, ka menduar se duke e zhveshur Luftën Antifashiste nga tharmi i saj luftarak e duke e efeminizuar atë, do t’i bëjë qejfin si opozitës, ashtu edhe kryeministrit ekstravagant të socialistëve. Njëherësh, ky do të ishte edhe një rast i mirë për t’i ofruar qeverisë një provë vezulluese të vullnetit për reformim e për rilindje të Akademisë së Shkencave, që jo pak është anatemuar për inaktivitetin dhe degradimin e saj”.

