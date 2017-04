Ylberi politik i 18 qershorit

Nga Idajet Beqiri

Zgjedhjet legjislative të 18 qershorit 2017, nga çdo pikëpamje po shënojnë disa risi të mëdha, të cilat as që mund të parashikoheshin më parë, sado analist i aftë dhe serioz që mund të jesh.

Reforma në drejtësi, si një kryereformë mbi të gjitha reformat e tjera, e ndërmarrë nga qeveria Rama, qysh kur filloi të ideohej dhe të hidhej në letër si një paketë tërësore ndryshimesh në Kushtetutën e Republikës, ka patur dhe ka kundër kundërshtarët e saj.

Për fatin e keq, kjo reformë u konsiderua nga ish kreu i PD, Berisha, si një mjet me anën e së cilës, Rama dhe të gjithë kundërshtarët e tij, do të “luanin” me të si macja me miun. I bindur se personi i parë politik në këtë vend, i cili personalisht dhe familjarisht ka probleme dhe hesape vërtetë të rënda me drejtësinë, është pikërisht Berisha, por edhe pasuesi i tij, Basha, jo vetëm e ka paragjykuar këtë reformë, por ka qenë dhe ka mbetur personi armik më i pashembullt kundër saj.

“Vetëvrasja” e PD-së

Nëse Berisha, Basha dhe “stani” i tyre, u vunë në rresht të detyruar nga faktorët kryesorë ndërkombëtar, posaçërisht nga BE dhe SHBA për të votuar paketën e ndryshimeve kushtetuese për reformën në drejtësi, kjo u bë me paramendim. Ata e dinin që rruga për jetësimin e kësaj reforme ishte e gjatë, me zgjidhjen e shumë hallkave të tjera ligjore që do të dilnin përpara, ndaj lëshuan te e madhja, me bindjen se do të bëheshin bindës dhe do të fitonin terren justifikimi të veprimeve të tyre në stërkëmbëshat që do t’i vinin pjesëve përbërëse të hallkave të veçanta të zinxhirit të saj tërësor.

Procesi i vettingut është “thembra e Akilit” të reformës në drejtësi. Dhe këtu u bë rezistenca më e madhe e opozitës për të mos lejuar vënien në zbatim të reformës në drejtësi. Pasi humbën “betejën” me Komisionin e Venecias dhe me Gjykatën Kushtetuese, kur ligji i vettingut u fut në rendin e ditës në Kuvendin e Shqipërisë për të ngritur strukturat përkatëse të tij, të cilat do të kalonin në sitë të gjithë prokurorët dhe gjykatësit, të cilët tashmë i kishin dorëzuar të tre formularët që bënin “autopsinë” e tyre, PD, përmes gojës së dyshes Berisha – Basha, si një “rrufe në qiell të pastër”, sajuan një “kauzë”, në dukje e pëlqyer për këdo, kërkimin e garancive dhe krijimin e besueshmërisë prej Qeverisë Rama të klimës “për zgjedhje të lira dhe të ndershme” në 18 qershor. Në fakt thelbi i “alibisë” ishte krijimi i një shtrati të besueshëm për bojkotimin e zgjedhjeve dhe për krijimin e kushteve për të realizuar me çdo kusht destabilizimin e vendit.

Kur nisi kjo “alibi”, kur u bë protesta e opozitës dhe u ngritë çadra në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përballë Kryeministrisë, shumëkush e lidhi këtë akt të papërgjegjshëm të PD me frikën e Berishës, Bashës dhe disa politikanëve të tjerë me frikën e jetësimit të reformës në drejtësi, posaçërisht si shmangie nga votimi në Kuvendin e Shqipërisë të institucioneve të vettingut. Bojkotimi prej PD i Kuvendit të Shqipërisë e bëri bindëse këtë të vërtetë.

Mirëpo procesi i vettingut ishte qëllimi dytësor i këtij bojkoti dhe i kësaj mbyllje të opozitës në çadrën para Kryeministrisë dhe Kuvendit të Shqipërisë. Këtë të vërtetë e provon më së miri një fakt shumë domethënës. Mazhoranca, mesa duket e bindur se Berisha, Basha etj kishin shumë probleme të së kaluarës me drejtësinë, do të bëheshin bllok i pakapërcyeshëm për të kaluar të gjithë proceset vijuese të reformës në drejtësi. Dhe, duke e parë opozitën brenda çadrës, i hodhën “karremin” më domethënës të garancisë, përmbajtjen e nenit 449 të Kodit të Procedurës Penale, i cili në thelbin e tij ka amnistimin e Berishës, Bashës dhe të disa politikanëve të tjerë të inkriminuar, por me fuqi të madhe penguese të zbatimit të reformës në drejtësi. Artikulimi prej Berishës dhe Bashës të disa “kushteve” ultimative, pa plotësimin e të cilave, opozita nuk do të merrte pjesë në zgjedhje dhe nuk do të lejonte të bëheshin zgjedhje në 18 qershor, tashmë dukej hapur se nuk kishin qëllim të vetëm shpëtimin e tyre nga pasojat e jetësimit të vettingut, por pas tyre fshihej një qëllim shumë më madhor.

Ky shkak madhor del evident nga kokëfortësia e opozitës dhe nga mos tërheqja e saj prej dy kërkesave të parealizueshme, datës së dekretuar të zgjedhjeve dhe rrëzimin e qeverisë Rama, për t’i hapur rrugën një qeverie teknike.

Nga ana tjetër, Berisha – Basha, jo vetëm që nuk kanë përfillur në asnjë rast rekomandimet dhe vlerësimet e drejta të faktorëve të rëndësishëm ndërkombëtar, posaçërisht të BE dhe SHBA, të cilët nuk janë dakordësuar kurrë me bojkotin dhe kërkesat e tyre, por si kurrë më parë, shumë përfaqësues të lartë të këtyre faktorëve, ambasadorë të rëndësishëm, u anatemuan, u akuzuan dhe u shpif rëndë ndaj tyre, duke i konsideruar si “komplotistë” dhe “të blerë nga qeveria”!

Një situatë e tillë ka bërë që të analizohen më me përgjegjshmëri shkaqet e vërteta që e kanë çuar opozitën në një vendimmarrje kaq ekstreme vetëvrasëse, me synimin kryesor destabilizimin me çdo kusht të vendit. Thirrjet e dyshes Berisha – Basha për rrëzimin e qeverisë legjitime me dhunë, përgatitjet e PD dhe të falangave të krimit pranë saj për të penguar me çdo mjet dhune zgjedhjet e 7 majit në Kavajë dhe më pas zgjedhjet e 18 qershorit, të çojnë natyrshëm në konkluzionin se veç vettingut, një arsye tjetër madhorë “e ka nxjerr nga faza” PD dhe disa aleatë të zinj të saj. Mesa duket, lufta evidente midis BE-SHBA, kundër depërtimit dhe pranisë së shumëfishuar me pasojë destabilizimin e rajonit të Rusisë, po bëhet një rrezik real për Shqipërinë. Faktori rus ka gjetur njerëzit e përshtatshëm dhe momentin e duhur, sikurse janë zgjedhjet e 18 qershorit për të destabilizuar Shqipërinë, ashtu sikurse tentuan të bënin në Malin e Zi, siç po bëjnë në Maqedoni etj.

Kokëfortësia e PD për të bojkotuar me çdo çmim zgjedhjet e 18 qershorit, si dhe për të imponuar qëndrimin destruktiv antikushtetues se “pa opozitën nuk ka zgjidhje në 18 qershor”, faktojnë në mënyrë bindëse se me një gurë, opozita e inkriminuar vret dy zogj, edhe “detyrimet” ndaj faktorit rus i shlyen, por edhe nga ndëshkueshmëria penale për krimet që kanë bërë, duke e penguar procesin e jetësimit të reformës në drejtësi, shpëtojnë!

Shpresa e vetme për të detyruar PD dhe aleatët e saj të futen në garën elektorale të 18 qershorit është ndërhyrja që pritet prej Presidencës së PPE. Nëse opozita do të dëgjojë këtë zë të fuqishëm, atëherë do të krijonim bindjen se shkaku i vetëm pengues që e shtyu PD në bojkot, është thjesht procesi i zbatimit të reformës në drejtësi, të cilën ajo nuk e dëshiron kurrë sepse ia di pasojat. Mirpo nga deklaratat e Bashës nga brenda çadrës, po shohim se PD nuk do e dëgjoj as Presidencën e PPE për t’i dhënë fund bojkotit të Kuvendit të Shqipërisë dhe zgjedhjeve të 18 qershorit. Prej kësaj del qartë se shkaku determinant i bojkotit të zgjedhjeve është vërtetë tragjik dhe ka si synim të vetëm destabilitetin e vendit.

Duke qënë se Shqipëria është vend i NATO dhe kandidate potente për BE, duke qënë se SHBA kanë interesa të larta strategjike në këtë pjesë të globit me emrin Shqipëri, burime serioze të institucioneve relevante ndërkombëtare theksojnë se dyshja Berisha – Basha është paralajmëruar se përkundrejt çdo çmimi, destabilizimi i Shqipërisë si në 1997 apo më keq, nuk do të lejohet kurrë!

Ndërsa problemin tjetër, atë të bojkotit të zgjedhjeve të 18 qershorit nga ana e PD dhe aleatëve të saj, faktori ndërkombëtar nuk mund t’a pengoj. Kjo për shkak se kur një forcë politike kërkon të bëjë “vetëvrasje”, apo nuk do të garoj në zgjedhje, kjo është në frymën e lirisë dhe nuk mund të pengohet.

Rrugëdalja

Për rrjedhojë ka gjasa që në zgjedhjet e 18 qershorit të shkohet pa PD dhe aleatët e saj.

Takimi i pardjeshëm i dy aleatëve të koalicionit qeverisës PS – LSI ishte mjaft domethënës. Rama – Meta nuk dolën me një vendimmarrje nëse do të dalin përsëri bashkë në zgjedhjet e 18 qershorit apo veçmas. Nga takimi i tyre ra në sy fakti se për këta dy aleatë të mëdhenj është qartësuar përfundimisht pozicioni i PD për bojkotin e padiskutueshëm të zgjedhjeve. Kjo situatë ka të keqen e madhe sepse nuk i bënë zgjedhjet e 18 qershorit interesante për sytë e botës, nuk i bënë të pëlqyeshme edhe për disa faktorë konservator brenda vendit, të cilët do t’i konsideronin këto zgjedhje si “votim”, por jo si zgjedhje!

Mirëpo çdo e keqe e ka edhe një të mirë. E mira më e madhe në këtë rast është fakti se Shqipëria dhe shqiptarët, pas 26 vjet pluralizëm dhe sistem demokratik, shpëtojnë prej të keqes më të madhe që i ka mbajtur peng të krimit, të mos integrimi dhe të një tranzicion të pambarimtë, sikurse është PD dhe dyshja famëkeqe tepër të inkriminuar të saj Berisha – Basha.

Në këtë mënyrë gjendet një zgjidhje tepër e pranueshme për vendosjen në “muze” të PD dhe misionit të saj të përfunduar të këtyre 27 vjetëve me një “vetëvrasje”, sikurse është bojkoti që ajo po u bënë zgjedhjeve të 18 qershorit.

Shqipëria me gjasa do të prodhojë një opozitë të re. 18 qershori 2017 do t’i sjellë Shqipërisë një “ylber” të vërtetë në spektrin politik dhe parlamentar, shumë e rëndësishme dhe e mirëpritur prej shqiptarëve, të cilët nuk kanë më kohë të humbasin dhe të mbeten peng e riciklimit të krizave dhe destabilitetit, si plotë 27 vjet me radhë.