Yuri Kim takohet me Bashën, një ditë pas firmosjes së koalicionit: U informova për programin e PD dhe të aleatëve

Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë ka takuar kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, një ditë pas finalizimit të koalicionit opozitar.

“Sot patëm një takim të shkëlqyeshëm lulzimbasha_al. Mirë për të dëgjuar programin zgjedhor të PD & partnerëve. Nënvizova pritjet për kandidatë të pastër nga të gjitha partitë. Ne gjithmonë do të jemi të përkushtuar për të fortë marrëdhëniet, me respekt për vendimin e votuesve më 25 prill”, shkruan Yuri Kim.

Had an excellent meeting today w/ @lulzimbasha_al. Good to hear the electoral program of PD & partners. I underlined 🇺🇸 expectations for clean candidates from all parties. We will always be committed to strong 🇺🇸 🇦🇱 relations, with respect for the decision of voters on April 25.

