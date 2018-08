Zaneti, Alegri, Toti dhe Ançeloti, çfarë thanë italianët pas shortit të ferrit

Shorti i fazës së grupeve të Champions League është treguar i pamëshirshëm me ekipet italiane.

Juventus i Ronaldos do të jetë ndaj Mançester United, një skuadër ku portugezi shkelqeu në fillimet e karrierës. Por në grup do të jenë edhe spanjollët e Valencias, që do jenë një kafshatë aspak e lehtë.

I njëjti skenar duket edhe për Interin që do të ketë përballë po një skuadër angleze, e një spanjolle: Barcelonën dhe Tottenham. Por zikaltërit do të kenë përballë edhe një tjetër ekipi të madh, PSV Eind’hoven.

Napoli është kundër finalistëve të vitit të kaluar, ndaj Liverpool dhe kampionëve të Francës, PSG.

REAGIMET PAS SHORTIT

Zaneti: “E dimë që në këtë kompeticion ka ekipe të forta, dhe ne ramë në një grup të vështirë. Do përgatitemi shumë mirë. I dimë vështirësitë, por ne jemi Interi, dhe duhet të mendojmë pozitivisht. Mesi? Nuk është vetëm ai, Barcelona ka lojtarë fantastikë që mund të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme.”

Alegri: “Grup impenjativ, dhe skuadra me vlera absolute, tradita të mëdha dhe stadiume historike: Kjo është Champions Liga e re” -shkruan Alegri në rrjetin social “Tëitter”.

Toti: “Le të themi se në letër gjithçka duket e lehtë. Është një grup i vështirë, e dimë se Reali do bëjë garën e vet, sepse janë kampionët aktualë, por ne do bëjmë gjithçka që të jemi të dytët. Do e shohim si do jetë Reali pa Ronaldon, por e dimë që kemi të bëjmë me jashtëtokësorë. Nuk do jetë e lehtë për ne. Është normale që kemi pritshmëri të larta.”

Ançeloti: “Kemi një grup shumë të vështirë, dhe luajmë ndaj dy kandidatëve potencial për fitimin e Championsit, por jam i sigurt se do ta kenë të vështirë përballë Napolit.”

a.s/dita