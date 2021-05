EMRAT: Në krye të Komisionit Hetimor për shkarkimin e Metës do jetë Alket Hyseni. Nga opozita, tre deputetë që nuk morën mandat në 25 prill

Alket Hyseni do të jetë Kryetar i Komisionit Hetimor që do të merret me procedurat e nevojshme pas nismës së maxhorancës për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.

Nga ana e Opozitës janë zbardhur tre emrat e parë që do të jenë pjesë e këtij komisioni.

Ata janë Myslim Murrizi, Halil Jakimi dhe Arlind Çarçani, të tre deputetë që nuk morën asnjë mandat në zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Komisioni Hetimor do të punojë për gati një muaj. Të enjten, me 14 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Komisioni i Ligjeve miratoi propozimin për Kuvendin e Shqipërisë, lidhur me ngritjen e një Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Ilir Meta.

Në mbledhje u kërkua që të jetë prezent edhe vetë Kreu i Shtetit, por ky i fundit tha se e kishte axhendën shumë të zënë e se do të paraqitej në seancën e datës 10 maj.

Tashmë një komision hetimor me firmën e 49 deputetëve socialistë është ngritur dhe kërkohet prezenca e Ilir Metës për të bërë ballafaqimin.

Ky komision ka për synim të provojë se ishin deklaratat e Ilir Metës që nxitën dhunë dhe provokuan vrasjen e Pjerin Xhuvanit në Elbasan.

n.s. / dita