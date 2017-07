Zbardhen vendimet/ Nis fushata për kreun e PD-së, ja ku do numërohen votat e Bashës dhe Selamit

Komisioni për zgjedhjet në PD, i mbledhur sot që prej orës 10:00 në selinë e PD-së ka miratuar modalitetet se si do të bëhet fushata mes Bashës dhe Selamit deri në 22 korrik, ditë kjo e përcaktuar për zhvillimin e zgjedhjeve.

Në këtë mbledhje të pranishëm ishin edhe Lulzim Basha si dhe rivali i tij, Eduard Selami.

Shtatë anëtarët kanë përcaktuar se fushata e dy kandidatëve do të jetë përgjithësisht e veçantë, por do të ketë edhe ditë kur së bashku do të jenë në të njëjtën degë.

Kjo është një risi për zgjedhjet në PD, pasi katër vjet më parë në garën mes Bashës dhe Olldashit, dy kandidatët nuk ishin asnjëherë së bashku.

Në një konferencë për mediat, kreu i Komisionit Qendror Elektoral, Jemin Gjana ka bërë publike edhe vendimet që janë marrë në mbledhjen e sotme.

Komisioni ka vendosur:

Kryesitë e degëve të PD në rrethe janë përgjegjëse për organizimin e procesit të votimit në 22 korrik. Çdo degë do të ketë një qendër votimi.

Ambientet ku do të kryhet votimi do të miratohen nga Komisioni bazuar nga propozimi që do vijnë nga degët jo më vonë se 15 korriku.

Në selinë qendrore do ngrihet qendra e votimit e degës nr. 2 në Tiranë në të cilën do të votojnë përveç anëtarëve të degës, edhe anëtarët e kryesisë, këshillit kombëtar, deputetët ekzistues dhe deputetët e sapodalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare.

Në çdo qendër votimi do ngrihet një komision që e miraton kryesia e degës. Kryetari i komisionit do jetë kryetari i degës, dy anëtarë të degës dhe nga një përfaqësues i dy kandidatëve.

Kryetari i komisionit dhe dy anëtarët e kryesisë, degët e PD-së do ti zgjedhin në votim të fshehtë.

Degët e PD janë përgjegjëse për organizimin e takimeve të anëtarësisë me kandidatët sipas një grafiku që do ta dërgojë sekretariati organizativ i PD-së.

Fletën e votimit e miraton Komisioni.

Listën e votuesve do ta miratojë komisioni qendror elektoral jo më vonë se 5 ditë para ditës së zgjedhjeve. Lista do përmbajë regjistrimin elektronik të përditësuar deri në 28 Qershor 2017.

Lista do të përmbajë edhe emrin e çdo anëtari të PD-së që disponon një teserë partie, por që për arsye teknike nuk është në regjistrin e përditësuar elektronik. Në këtë rast këta anëtarë duhet të paraqiten deri në 12 korrik në degët e PD-së me dokumentin që kanë që nga 1991. Degët e PD-së do të administrojnë një fotokopje të dokumentit dhe do hartojnë një listë shtesë, do ta nisin në komisionin qendror për ta bërë pjesë të listës së përgjithshme.

Votimi do bëhet me ID ose pasaportë.

Qendrat e votimit do të hapen në orën 08:00 dhe do mbyllen në orën 19:00. Nëse do të ketë anëtarë partie pas kësaj ore, do të pritet deri sa të votojnë të gjithë.

Kutitë e votimit, listat e votimit dhe procesverbalet e mbylljes së kutive, do të dorëzohen në Tiranë në komisionin Qendror, i cili do të përcaktojë vendin e grumbullimin e kutive dhe numërimit.

Komisioni do të përcaktojë edhe procedurat e ditës së votimit.

Pas përfundimit të numërimit të votave do të shpallet rezultati.

Për çdo shqetësim të këtij udhëzimi ankimimet e palëve do ti adresohen Komisionit Elektoral Qendror, i cili ka të drejtë të marrë vendime rast pas rasti.