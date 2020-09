Zbërthehet vrasja/ I penduari, pakt me drejtësinë. Tregon se si vëllai vrau motrën 10 vite më parë

Personi që bashkëpunoi me Shkelzen Bucin 10 vjet më parë për të nxjerrë në pritë Eglantina Bucin, tregoi për drejtësinë se si ajo u vra nga i vëllai.

Ai fitoi statusin e bashkëpunëtorit me drejtësinë, për të rrëfyer se si ndodhi ngjarja. I penduari ishte shok me Shkëlzenin dhe madje edhe bashkëpunëtori i tij i besuar, deri ditën kur të rinjtë nuk u paguan aq sa u ishte premtuar për vrasjen e aktorit Prela. I kthyer në një bashkëpunëtor të mbrojtur i penduari rrëfen se si Eglantina Buci, pasi mori një shumë lekësh në shtëpi, u arratis me një fqinj pasi kundërshtoi fejesën që i sugjeroi i ati, Faik Buci.

Kryefamiljari, nën akuzën e urdhëruesit për vrasjen e të bijës, u divorcua nga bashkëshortja në 1990 dhe nuk lejoi asnjërin nga fëmijët të takonin të ëmën, e cila u kthye në shtëpinë e vajzërisë. Në bazë të zakoneve, burri kishte fituar madje edhe kujdestarinë e të bijës Eglantinës, që e ëma e la vetëm gjashtëmuajshe.

Dëshmitari tregoi se pas përpjekjes së Faik Bucit për ta vrarë Eglantinën, vajza hipi në makinë me të vëllain në këtë kryqëzim pasi e kishin qetësuar se e kishin falur. Me mendimin se po shkonte për kafe në Dajt, dhe se po hapte një kapitull të ri me familjen, ajo nuk zbriti më e gjallë.

Dëshmitari i mbrojtur tha se përpara se të vritej nga i vëllai Eglantina ishte fshehur edhe në një qendër strehimi, si edhe tek të afërmit e saj në Babrru. Ndërkohë që gjatë rrugëtimit të saj të fundit, dëshmitari tregon se si i vëllai e pyeste për lekët që ajo vodhi në shtëpi, për largimin e beftë. ‘Shkëlzeni e pyeti pse na turpërove dhe në një moment Eglantina u lut më fejoni me kë të doni” dëshmoi i penduari, por ai e kur e zbriti nga makina e qëlloi me një armë që e kishte poshtë sediljes.

a.t / dita