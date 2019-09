Zbulohen korrespondenca të reja. Faqe të panjohura nga epistolari nolian

Prof. NASHO JORGAQI

Letërkëmbimi i Fan No lit është një nga fondet më ta pasura dhe më me vlerë të arkivit të tij. Janë qindra letra të dërguara dhe mijëra letra të marra, një enciklopedi e tërë epistolare e shpërndarë në kohë e vende të ndryshme. E megjithatë kërkimet e gjetjet tregojnë se është zbuluar vetëm maja e ajsbergut. Dëshmi për këtë janë edhe letrat që po i paraqesim kësaj here lexuesit, të nxjerra nga libri “Fanoliana”, që autori i këtyre radhëve po i përgatit për botim. Është fjala për një përmbledhje materialesh të reja të Fan Nolit dhe për Fan Nolin.

Një prej tyre është edhe letra e Tomas Manit (1875- 1955), shkrimtarit nobelist gjerman, dërguar Nolit nga Zvicra në 12 prill 1954. Edhe pse kanë kaluar disa vjet nga botimi i studimit “Beet’hoveni dhe Revolucioni Francez” (1947) vazhdon jehona mjaft pozitive e librit. Letra e Manit vjen pas vlerësimeve të larta që i janë bërë veprës nga personalitete të shquara botërore si B. Shou, J.Sibelius, A. Toskanini, por edhe nga shtypi shkencor i specializuar i kohës.

Mënyra si i drejtohet shkrimtari dhe dialogu që zhvillon me të, flet qartë jo vetëm për një etikë fisnike, por edhe për konsideratën që ka për Nolin. Duke e vlerësuar veprën me terma si “një kontribut real në literaturën për Beet’hovenin”, ai vë në dukje talentin e Nolit, i cili ka arritur të japë një libër “realist e të këndshëm”, “një studim të gjallë” për kompozitorin e madh.

Ky libër e ka magjepsur shkrimtarin e madh, por ndërkaq kjo s’e ka penguar ta vështrojë me sy kritik dhe të ketë mendimet e veta për probleme të caktuara. Kështu Mani, duke pranuar lidhjet e pamohueshme të Beet’hovenit me Revolucionin Francez, nuk është dakord me autorin kur gjithë frymëzimin e muzikës së tij ia vesh kryesisht kësaj ngjarjeje. Megjithatë teksti dhe qasja e problemeve nga shkrimtari i madh janë dëshmi e qartë’ e vlerësimit të veprës dhe të vetë personali- tetit të autorit.”

Shumë interesante paraqitet korrespondenca e Nolit me shkrimtarin dhe studiuesin Arshi Pipa. I arratisur nga Shqipëria më 1957, ai ishte vendosur në SHBA dhe punonte si profesor i letërsisë italiane në Universitetin Kolumbia të Nju Jorkut. E vërteta është se Noli, deri nga fundi i viteve ’50, qëndronte i distancuar nga mërgata politike, por më pas ai ndryshoi qëndrim. Një intelektual dhe krijues i përmasave të tij, i udhëhequr tërë jetën nga mendimi i hapur dhe toleranca, nga fryma e lartë demokratike, nuk mund t;u shmangej lidhjeve me intelektualë si Arshi Pipa apo Nexhat Peshkëpia.

Pavarësisht nga diversiteti i pikëpamjeve politike, Arshi Pipa brenda një kohe të shkurtër, i tregoi vlerat e tij intelektuale dhe qytetare jo vetëm si studiues, por edhe duke u vënë në krye të “Vatrës”. Nuk i dimë rrethanat konkrete se si u lidhën këta dy personalitete, por vlerësimin dhe adhurimin e madh të Pipës për Nolin e gjejmë në esenë e gjatë “Fan Noli si figurë kombëtare dhe ndërkombëtare”. Nga dokumenti i parë që kemi në dorë del se Pipa i ka dërguar Nolit një letër ku e njofton se poema e V. Hygoit “Villequier” që ka shqipëruar ai, është përkthyer në Shqipëri me kohë nga Vedat Kokona. Noli – në përgjigjen e tij shpreh keqardhjen e sinqertë dhe, me këtë rast, bën një karakterizim të vlerave dhe tipareve të poemës. Muaj më vonë, më 13 mars 1962, A.Pipa i shkruan një letër Nolit, me rastin e përkthimit që ky fundit i bën në anglisht, “Dhjatës së Re” të cilën e quan një punë të shkëlqyer një përpjekje të suksesshme për ta dhënë librin e shenjtë në një përkthim “të përpiktë dhe popullor”. Ai nuk mungon t’i thotë se “anglishtja juaj… është e përsosur. Jeni nga fort të rrallët, besoj, që jeni i zoti i zoti të përktheni nga një gjuhë e huaj në një tjetër gjuhë të huaj”.

Arshi Pipa në këtë kohë ka marrë përsipër të shkruajë një skicë historike të shqiptarëve të Amerikës. Ai po mbledh materiale dhe kërkon ndihmën personale të Nolit. Noli, jo vetëm e përshëndet këtë nismë, por dhe e mbështet konkretisht. Kjo duket nga përgjigjja e përzemërt që i jep.

Nga ana tjetër, ka rëndësi të madhe, se për herë të parë marrim vesh, nga vetë Noli, se ai është duke shkruar autobiografinë politike. Në qoftë se autobiografia e 1960-ës përmbante me hollësi jetën e tij deri në vitin 1908 në autobiografinë e re, të ndarë në dy seksione, ai do të tregonte veprimtarinë e tij nga viti 1908- 1924 dhe nga 1924 deri në vitet ’60.

Për fat të keq, kjo vepër, deri më sot, nuk dihet ku është. S’ka dyshim se zbulimi saj do të hidhte një dritë të fuqishme në jetën e Nolit, të këtij personaliteti të madh që, sipas Arshi Pipës, është “Figura më enigmatike e historisë moderne shqiptare”.

Tomas Man

Kilchberg am zurichsee

Alte landstrsasse 39

12 prill 54

Shumë I nderuari peshkop Noli,

Do të doja t’ju falenderoj shumë për mirësinë që patët duke më dërguar librin tuaj për Beet’hovenin, përkushtimi i të cilit tregon se ju e njihni mirë vendet ku kam kaluar fëmijërinë. Me rastin e një vizite në Hamburg, pashë përsëri kalimthi Luebckun dhe Travenmuenden, me sa duket për herë të fundit, sepse unë jam tashmë 79 vjeç. Edhe në moshën që kam, nuk i kam humbur aftësitë për të kapur talente të thella si juaji. Unë e lexova me një ndjenjë të vërtetë librin tuaj realist e të këndshëm. E vërteta, ka gjithmonë humor, gjithmonë e freskët, e drejtpërdrejtë dhe nxjerr në pah gjithë humanizmin, të veçantën e saj….

Enigmatiken dhe groteskun e saj, pa as më të voglën frikë se me këtë po zhvlerëson dhe po e pakëson respektin që ke për Beet’hovenin.

Ju vendosni, në mënyrë origjinale moton e librit tuaj në fund të tij: “Perënditë nuk mund t’i dëmtosh me asgjë”.

Në frymën e këtyre fjalëve ju keni bërë një përshkrim të gjallë dhe me këtë frymë e kam lexuar dhe unë, gjithmonë i intere­suar dhe magjepsur, duke u përpjekur herë pas here ta shoh me sy kritik.

Lidhja e brendshme e Beet’hovenit me Revolucionin Francez është e pamohueshme, por nuk ju duket se, herë-herë shkoni shumë larg, duke ia veshur frymëzimin e tij vetëm këtij motivi? Simfonia e Nëntë ka një adagio qiellore, e cila vetëm nga “Ça ira” nuk ka asgjë.

Nuk jam ende i qartë në vetvete për lidhjen tuaj të vërtetë me Revolucionin Francez. Ju e llogarisni kushtëzimin e Beet’hovenit nga revolucioni vetëm në aspektin e gjymtimeve dhe mëkateve të tij, siç krijohet përshtypja në bashkëpunim me të tëra, apo e lejoni të pasurohet nga forma e tij, apo është fjala për një përcaktim objektiv historik?

Shumë lexues mund të ndjehen pak të mistifikuar apo kjo hyn në magjinë e librit, po sidoqoftë, gjykimi tim e mbyll me bindjen: A real contribution to tthe Beethoven literature”( Një kontribut real në literaturën për Bet’hoveni).

Juaji, Thomas Mann