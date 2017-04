Zbulohet përforcimi i madh i Barcelonës

Barcelona ka vendosur si prioritet për merkaton e verës mesfushorin danez të Spurs, Christan Eriksen. Gjigandët katalanas po qarkullojnë në “White Hart Lane” për yllin e Danimarkës, pasi kërkojnë një lojtar të aftë për të furnizuar sulmin.

Eriksen është ndjekur vazhdimisht që nga fundi i vitit dhe është e kuptueshme që Barça mund të përdorë ish-yllin Michael Laudrup për ta bindur 25-vjeçarin të lëviz drejt La Liga-s shkruan “Mirror”.

Ky veprim është diskutuar për disa muaj, por tani që Barcelona është eliminuar nga Champions League nga Juventus, drejtuesit do të veprojnë më shpejtë. Dhe kjo do të thotë se ata shikojnë te Eriksen futbollistin ideal për të shërbyer treshen e sulmit: Lionel Messi, Neymar dhe Luis Suarez të shfaqin talentet e tyre përpara portës.

Pas një nisjeje të ngadaltë të sezonit, danezi ka lulëzuar ndërsa skuadra e Mauricio Pochettino është rritur me besim dhe ndodhet 4 pikë pas Chelsea në luftën për titullin e Premier League.

Eriksen ka shënuar deri tani 11 gola, por është numri i asisteve që ka tërhequr Barçën. Kjo shifër qëndron në 18 dhe me një nga linjat më të forta me të cilat mund të gjesh, duke shtuar shkathtësinë e Eriksen, kjo do të thotë se ai mund të vendoset në të dy anët e mesfushës ose pas kolegëve të tij të sulmit.

Megjithatë, mesfushori nënshkroi një marrëveshje të re shtatorin e kaluar që e lidh atë me klubin deri në vitin 2020. Por me mbivendosjen e kostos së stadiumit, mbetet për t’u parë se sa i vendosur do të jetë pronari i Spurs, Daniel Levy, të ulë receptorin e telefonit mbi yjet, të cilët e kanë dërguar klubin e tij në prag të lavdisë.