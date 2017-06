Zbulohet plani i Veliajt për Piramidën, çfarë do ndodhë me të

Kreu i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj i ftuar në emisionin “Koha për t’u zgjuar” në News24, tregoi edhe planin që piramida sipas tij do të kthehet në një qendër të madhe arti ku në fokus do të ketë artistët e rinj.

Ai tha se bashkëpunimi me arkitektët holandezë është në proces detajimi dhe se kjo godinë do t’i kthehet shumë shpejt qytetarëve.

“Piramida do të kthehet në një qendër e madhe arti, qendër ekspozitash, do fokusohet tek artistët e rinj. Kemi punuar me arkitektë holandezë. Arkitektët janë në një proces detajimi, se do jetë e komplikuar.

Do ta rikonstruktojmë në këtë funksion. Kemi menduar edhe një lloj shkallare, për fëmijët që duan të rrëshqasin, se dashur pa dashur kjo i ka pëlqyer atyre.

Do ketë dhe një kullë vrojtimi. Projekti tjetër është kopshti zoologjik, fëmijët do kenë një hapësirë fantastike.

Do jetë një xhevahir, do bashkohet me kopshtin botanik me një tunel, që tashmë është hapësirë e vdekur,” tha Veliaj në News24.