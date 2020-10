Zbuloni se cilat janë 9 karakteristika që e bëjnë një person shumë tërheqës

Zbuloni se cilat janë këto nëntë karakteristika që e bëjnë një person shumë tërheqës.

Jeff Haden, një nga njerëzit më me ndikim dhe më të popullarizuar në Linkedln dhe autor i pothuajse 30 librave të biznesit dhe komunikimit, shpjegoi se si disa njerëz mund të fitojnë lehtësisht besimin e të gjithëve dhe të krijojnë një imazh pozitiv të vetvetes.

Ata nuk kanë frikë të humbin

Njerëzit tërheqës nuk përpiqen të fitojnë në gjithçka. Përkundrazi, qëllimi i tyre është të japin më shumë pa pritur asgjë në këmbim. Për ta, nuk është e vështirë të pranojnë gabimet, dështimet e tyre ose të flasin për dobësitë e tyre. Dhe është diçka që jo të gjithë mund ta bëjnë.

Ata mund të thonë hapur: “Unë jam xheloz për ty”, ose “Nuk mund ta bëj këtë, të lutem më mëso”, sepse ata e dinë që njerëzit vlerësojnë ndershmërinë dhe emocionet reale.

Ata tregojnë se janë sinqerisht të lumtur që u njohët

Mbajtja e kontaktit me sy është me të vërtetë e rëndësishme në një bisedë, dhe njerëzit që kanë karizëm e dinë këtë me siguri. Ata buzëqeshin kur ju buzëqeshni. Ata vrenjten ose tundin me kokë kur ju e bëni.

Ata nuk përpiqen vetëm të përsërisin gjithçka pas jush. Ata janë të përqendruar në atë që po thoni dhe ju dëgjojnë me kujdes, duke i kushtuar vëmendje të gjitha emocioneve dhe fjalëve tuaja.

Një reagim i tillë ju ndihmon të gjeni një gjuhë të përbashkët me këdo dhe të fitoni besimin e bashkëbiseduesit tuaj.

Ata kërkojnë mirëkuptim të ndërsjellë

Shumica e njerëzve në mënyrë të pavetëdijshme kërkojnë kontradikta dhe mosmarrëveshje, të cilat më shumë mund të çojnë në një mosmarrëveshje sesa në një bisedë. Njerëzit simpatikë dhe karizmatikë gjithmonë kërkojnë gjuhë të përbashkët me të gjithë.

Pra, thjesht përpiquni të gjeni diçka të përbashkët me bashkëbiseduesin tuaj. Kjo ndihmon për të filluar një bisedë interesante dhe për të marrë emocione pozitive.

Ata përdorin fuqinë e prekjes

Prekja është një mjet i fuqishëm që i ndihmon njerëzit të kuptojnë më mirë emocionet. Në një eksperiment, shkencëtarët u përpoqën të shprehnin 12 emocione duke prekur bashkëbiseduesit e tyre pa fjalë. Doli që në 50-83% të rasteve këto emocione janë shprehur saktë.

Prandaj, kur dëshironi të përgëzoni dikë, thjesht mendoni se si ta bëni atë më mirë. Për të shtrënguar duart ose për të prekur dikë në shpatull, kjo varet nga një situatë. Kjo do të ndihmojë për të provuar sinqeritetin e fjalëve tuaja, për të shprehur emocionet e duhura dhe për të fituar besimin e bashkëbiseduesit tuaj.

Ata janë të mirë në përdorimin e shprehjeve të fytyrës dhe gjesteve

Njerëzit e pëlqyeshëm i shprehin emocionet e tyre tepër mirë dhe me saktësi. Ata mund ta kthejnë edhe historinë më të mërzitshme në një bisedë vërtet tërheqëse. Duke gestuluar dhe bërë fytyra (kur është e përshtatshme), ata shprehin gjendjen shpirtërore të historisë së tyre. Dhe kjo ndihmon për të ndezur vërtet interesin e bashkëbiseduesit të tyre.

Nuk e kanë problem të duken paksa “budallenj”

Ndoshta patinazhi nuk është pika e tyre e fortë, por ata absolutisht nuk kanë frikë të tregojnë të metat e tyre.

Çuditërisht, njerëzit i respektojnë ata edhe më shumë për shkak të kësaj.

Kur të jeni gati të demonstroni dobësitë tuaja dhe nuk keni frikë të dukeni budalla, njerëzit nuk qeshin me ju. Ata qeshin bashke me ju. Sepse të gjithë e kuptojnë që e gjithë kjo është në rregull.

Ata janë të mirë për të bërë pyetje

Njerëzit simpatikë në karakter shumë lehtë mund t’ju bëjnë të flisni për veten tuaj. Ata nuk hezitojnë të bëjnë pyetje dhe të flasin hapur edhe për veten e tyre. Këta njerëz vërtet duan të dinë se çfarë po mendoni, dhe kjo i bën ata të besueshëm.

Sapo të keni zbuluar diçka në lidhje me një person të veçantë, thjesht u bëni atyre më shumë pyetje në lidhje me ta dhe tregoni diçka të ngjashme për veten tuaj. Kjo do të tregojë se keni diçka të përbashkët që mund të bëhet një temë interesante për bisedë.

Ata gjithmonë kujtojnë emrat

Njerëzit karizmatikë gjithmonë kujtojnë shumë saktë emrat dhe gjërat e tjera të vogla. Fakti që dikush thotë emrin tuaj kur njiheni vetëm për pak kohë ose kur jeni takuar vetëm një herë ju bën të ndiheni më të rëndësishëm në bisedë.

Thirrni personin në emër dhe mbani mend emrat e miqve të tij, të afërmve ose një kafshe shtëpiake, transmeton shkollaejetes. Ky person do të mendojë vetëm pozitivisht për ju.

Ata dëgjojnë më shumë dhe flasin më pak

Shumica e njerëzve nuk mund të dëgjojnë fare. Të gjithë duan të ndajnë lajmet e tyre. Dhe është gjithashtu një ndjenjë e bukur kur po tregoni një histori dhe të shihni se si të gjithë ju dëgjojnë me kujdes dhe janë duke reaguar emocionalisht ndaj fjalëve tuaja.

Njerëzit simpatikë dëgjojnë dhe atyre u pëlqen më shumë të dëgjojnë sesa të flasin. Kjo i ndihmon ata të mësojnë më shumë gjëra interesante për një person dhe të gjejnë diçka të përbashkët.

h.b/dita