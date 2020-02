Zëdhënësi i Metës: Do ketë disa dekrete për shpartallimin e grushtit të shtetit, bëni durim

Zëdhënësi i presidentit, Tedi Blushi publiloi nje tjetër reagim në “Facebook”, ku jep sqarime mbi deklaratën e Presidentit Meta i cili dje u shpreh se grushtit të shtetit do i përgjigjej me dekret.

Presidenca lë të kuptohet se do të ketë disa dekrete për “shpartallimin e grushtit të shtetit” por se duhet të bëhet durim.

Në postimin në “Facebook” shkruhet se do të jetë populli që do të shpërndajë parlamentin dhe me gërma kapitale nënvizohet se edhe dekretet e Presidentit do të jetë populli shqiptar i cili do i zbatojë.

“Parlamentin do e shpërndajë populli Presidenti vetëm do zbatojë vullnetin e tij. Dhe dekretin për kthimin e ligjit për grushtin e shtetit do e vendosë populli. Presidenti vetëm do e firmosë në emër të tij. DO KETË DISA DEKRETE PËR SHPARTALLIMIN E GRUSHTIT TË SHTETIT. BËNI DURIM! DEKRETET DO T’I ZBATOJË POPULLI SHQIPTAR”, shkruan ai.

j.l./ dita