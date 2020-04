Zelanda e Re vetëm me 1 viktimë, po hiqen masat shtrënguese

Kryeministrja e Zelandës së Re, Xhasinda Ardern (Jacinda Ardern) thotë se vendi i saj po e fiton betejën kundër koronavirusit pas 29 rasteve të reja të identifikuara këtë të enjte.

Police in New Zealand are seen stopping vehicles on the state highway at Warkworth on Thursday (pictured), ensuring those travelling are doing so for essential reasons

Kryeministrja e vendit i përgëzoi qytetarët e saj për qëndrimin në shtëpi, ç’ka mundësoi siç tha ajo edhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit.

Australia kept its early evacuees from China off the mainland altogether by ordering into quarantine on Christmas Island, where they stayed in a former immigration detention centre (pictured)

Ardern tha se Zelanda e Re po merr një kthesë të rëndësishme teksa kanë kaluar gjashtë javë që kur epidemia u shfaq në këtë vend të largët të hemisferës jugore, në të cilin deri tani janë identifikuar 992 raste infektimi.

Kryetarja e qeverisë neozelandeze njoftoi po ashtu se vendi i saj po bëhet gati të lejojë rikthimin në punë të disa kategorive për sa kohë që punëdhënësit sigurojnë distancimin social.

This graph shows the flattening curve in Australia, where drastic measures were imposed at an earlier stage than in much of Europe

Australia ka arritur po ashtu të shënojë një ulje të rasteve të reja të identifikuara në vend duke kryer më shumë teste se Britania e Madhe apo SHBA.

l.h/ dita