ZEMËRIMI / Epo bëjini vetë tenderat, – shpërthen Luleshtrydhja. Por një zë vëngon nga lumi…

TIRANË – Në një shpërthim të drejtë zemërimi për shkak të akuzave të neveritshme në adresë në saj, Ministrja e Shëndetësisë Manastire Luleshtrydhja reagoi ashpër duke e quajtur PD-në “injorante tenderash”.

Akuza se ministria kishte blerë me shumicë pajisje izolimi ndaj koronavirusit, me çmime për njësi që ishin disafish më shtrenjtë sesa i blen sot me pakicë në farmacitë e vendit, të cilat po ashtu i kanë rritur çmimet, ngjalli neverinë e kuptueshme të zonjës Luleshtrydhja.

“Jam këtu mbrapa jush,” deklaroi ministrja nga pas televizorit, “për të nxjerrë edhe një herë në pah injorancën e opozitës. Është aritmetikë e thjeshtë që e kuptojnë edhe kalamajtë, se nga vetë emri, kur blen materiale me shumicë, ato kushtojnë më shumë sesa kur blen me pakicë. Prandaj i thonë shumicë, o injorantë tenderash!”

Zonja Luleshtrydhja vijoi duke vënë në pah paaftësinë matematikore të opozitës.

“Për PD-në, 7 herë 7 bëjnë 42. Po të ishin ata në pushtet, tani rrezik që çmimet e shitjes me pakicë të ishin më të larta se ato me shumicë, duke e nxjerrë buxhetin e shteti me këpucë të kuqe. Por për ne dhe gjithë shkencën matematikore, 7 herë 7 bëjnë 63 si gjithë bota”.

Turp për opozitën, shtoi ministrja, që në vend të bashkëpunojë në këtë kohë krize, hedh baltë mbi mjekët dhe infermierët e vijës së parë.

“Kur ta marrin vesh mjekët tanë epidemiologë, infermierët dhe shoferët e ambulancave në gjithë Shqipërinë, se i keni akuzuar për hajdutë tenderash, mbi ju do të bjerë përçmimi i popullit, ju populistë të paskrupullt,” deklaroi Luleshtrydhja.

Ministrja i denoncoi ata që ajo i quajti, “spekullatorët opozitarë”.

“Ne jemi në gjendje lufte, dhe ata që spekullojnë gjatë luftës, e dimë fare mirë se çfarë i pret pas saj,” tha Luleshtrydhja, e cila pak nga pak, por gjithnjë e më shumë, po e realizonte kuptimin e fjalëve që nxirrte nga goja.

“Spekullatorët… xhepistët e buxhetit të këtij vendi të varfër…” vijoi ajo duke iu tharë gurmazi. Teksa zëri i vinte duke u ulur, shtoi: “Po ku i keni gjetur ato dokumenta xhanëm? Ato janë falso. Po ç’rëndësi ka kjo… Po ne duhet të jemi të bashkuar…”

Me ngecjet në logjikë dhe ndërprerjen e fjalëve që bëhej gjithnjë e më e dukshme, Luleshtrydhja shpërtheu:

“Epo hajde bëjini vetë tenderat, nëse mendoni se jeni më të zotë! Rrugeçër!”

Por pa kaluar tre sekonda, reagimit live iu shtua edhe një zile live në celularin e ministres, që ndërkaq i kaluan në fytyrë të gjitha ngjyrat e dylberit. Zëri i thellë grykor që vëngoi nga lumi i zemëratës kryeqeverisëse, u dëgjua nga ana tjetër:

“Kujt i the ti të vijë e të bëjë tenderat, moj…?”

*****

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike me pakicë.